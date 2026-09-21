Реформа военного образования – это инвестиция не только в обороноспособность, но и в кадровый потенциал страны в целом. Россия должна выигрывать войны, как делала это всегда – и всегда офицеры были элитой не только Вооруженных сил, но и всего российского общества.0 комментариев
Bloomberg: Ажиотажный спрос вызвал скачок цен на дрова на Украине
Стоимость дров на Украине выросла на 80% на фоне ажиотажного спроса
Жители Украины массово скупают дрова перед наступлением зимы, что привело к повышению цен на этот вид топлива почти на 80% по сравнению с показателями прошлого года.
На Украине наблюдается резкое увеличение спроса на дрова перед грядущим отопительным сезоном, что спровоцировало значительное подорожание древесины, передает Bloomberg со ссылкой на местных жителей.
В начале сентября французская газета Le Monde опубликовала прогноз экспертов об ухудшении ситуации с энергоснабжением. Специалисты выразили уверенность, что предстоящая зима окажется для страны значительно тяжелее предыдущей.
Депутат Верховной рады Соломия Бобровская ранее порекомендовала гражданам готовиться к сложным условиям, покидать столицу и запасаться дровами. В свою очередь советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов призвал население заблаговременно приобретать генераторы, аккумуляторы и топливо.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе в Минобороны Франции предрекли Украине тяжелую зиму.
В начале месяца депутат Верховной рады Соломия Бобровская призвала сограждан бежать из Киева и запасаться дровами.
В прошлом месяце бывший глава украинского МИД Дмитрий Кулеба сообщил о закупке дров для обогрева собственного дома.