Стоимость дров на Украине выросла на 80% на фоне ажиотажного спроса

Tекст: Мария Иванова

На Украине наблюдается резкое увеличение спроса на дрова перед грядущим отопительным сезоном, что спровоцировало значительное подорожание древесины, передает Bloomberg со ссылкой на местных жителей.

В начале сентября французская газета Le Monde опубликовала прогноз экспертов об ухудшении ситуации с энергоснабжением. Специалисты выразили уверенность, что предстоящая зима окажется для страны значительно тяжелее предыдущей.

Депутат Верховной рады Соломия Бобровская ранее порекомендовала гражданам готовиться к сложным условиям, покидать столицу и запасаться дровами. В свою очередь советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов призвал население заблаговременно приобретать генераторы, аккумуляторы и топливо.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе в Минобороны Франции предрекли Украине тяжелую зиму.

В начале месяца депутат Верховной рады Соломия Бобровская призвала сограждан бежать из Киева и запасаться дровами.

В прошлом месяце бывший глава украинского МИД Дмитрий Кулеба сообщил о закупке дров для обогрева собственного дома.