История человечества показывает, что иногда к пониманию элементарной вещи «плохой мир лучше доброй ссоры» народы приходят, пережив разрушительный конфликт и совместную трагедию, вплоть до взаимного истребления.0 комментариев
В Минобороны Франции предрекли Украине тяжелую зиму
Во Франции заявили о неготовности Украины к предстоящей тяжелой зиме
Министр-делегат при министерстве Вооруженных сил Франции Алис Рюфо заявила, что предстоящая зима станет крайне тяжелым испытанием для Украины, несмотря на поддержку Парижа.
Предстоящая зима на Украине будет сложной, и этот факт осознают все стороны, заявила Алис Рюфо в эфире канала BFMTV. При этом министр-делегат подчеркнула намерение Парижа продолжить помощь Киеву, передает ТАСС.
Ранее Владимир Зеленский также оценивал будущую зиму как крайне сложную. Бывший украинский премьер Николай Азаров объяснил такие прогнозы неготовностью страны к холодам из-за недостаточных запасов газа и угля.
К середине года украинские газовые хранилища накопили лишь около 7 млрд кубометров топлива при минимальной потребности в 13,2 млрд кубометров. Мощность энергосистемы достигает 12 ГВт, тогда как для прохождения зимы требуется до 19 ГВт, а запасов энергетического угля хватит только на летний и осенний периоды.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца стало известно, что Украина осталась без денег на защиту энергетики зимой.
Летом в Верховной раде сделали мрачный прогноз о грядущей зиме на Украине.