В Минобороны Франции предрекли Украине тяжелую зиму

Во Франции заявили о неготовности Украины к предстоящей тяжелой зиме

Tекст: Мария Иванова

Предстоящая зима на Украине будет сложной, и этот факт осознают все стороны, заявила Алис Рюфо в эфире канала BFMTV. При этом министр-делегат подчеркнула намерение Парижа продолжить помощь Киеву, передает ТАСС.

Ранее Владимир Зеленский также оценивал будущую зиму как крайне сложную. Бывший украинский премьер Николай Азаров объяснил такие прогнозы неготовностью страны к холодам из-за недостаточных запасов газа и угля.

К середине года украинские газовые хранилища накопили лишь около 7 млрд кубометров топлива при минимальной потребности в 13,2 млрд кубометров. Мощность энергосистемы достигает 12 ГВт, тогда как для прохождения зимы требуется до 19 ГВт, а запасов энергетического угля хватит только на летний и осенний периоды.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца стало известно, что Украина осталась без денег на защиту энергетики зимой.

Летом в Верховной раде сделали мрачный прогноз о грядущей зиме на Украине.