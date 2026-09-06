Киев растратил последние деньги на спасение энергетики зимой

Tекст: Елизавета Шишкова

Киевский режим практически исчерпал средства на защиту энергетических объектов перед предстоящей зимой, передает РИА «Новости». Из необходимых 650 млн евро уже потрачено 530 млн евро, при этом альтернативных источников финансирования у страны нет.

На Украине действует «план стойкости», включающий восстановление генерирующих мощностей и защиту энергообъектов. Министр энергетики Украины Денис Шмыгаль ранее отмечал, что общий объем необеспеченных потребностей в энергетике превышает 650 млн евро. Премьер-министр Сергей Корецкий сообщил о выделении 530 млн евро из резервного фонда госбюджета.

Власти рассчитывают на финансовую помощь западных партнеров, однако обещанные в июне 375 млн евро до сих пор не получены. К зиме удалось восстановить лишь 4,8 гигаватта мощностей из десяти необходимых. Запасы газа составляют 9,6 млрд кубометров при минимальной потребности в 13,2 млрд, на их пополнение нужен примерно миллиард долларов.

По словам Корецкого, грядущая зима может оказаться сложнее предыдущей, поэтому правительство вводит жесткую экономию бюджета. Эксперт Станислав Игнатьев также прогнозирует самую сложную зиму с 2022 года из-за неспособности энергосистемы справиться с нагрузкой.

Как писала газета ВЗГЛЯД, к концу августа Украина накопила в подземных хранилищах лишь 72% от минимально необходимого объема газа.

Новый премьер-министр страны Сергей Корецкий предупредил сограждан о серьезных испытаниях для энергетического сектора.

Еще в начале года в стране полностью закончились запасы оборудования для ремонта инфраструктуры.