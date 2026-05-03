Рост цен на топливо лишил французов дальних поездок на праздники

Tекст: Дмитрий Зубарев

Большинство жителей Франции отказались от дальних поездок во время майских праздников из-за повышения цен на топливо, вызванного обострением ситуации на Ближнем Востоке, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал BFMTV. Французы стали чаще выбирать отдых недалеко от своих домов, что привело к росту бронирований внутри страны на 15% по сравнению с прошлым годом.

Ранее работники различных отраслей, включая фермеров и рыбаков, провели акцию в Париже, чтобы обратить внимание властей на проблемы, связанные с увеличением стоимости топлива. Один из местных жителей, Йохан, рассказал телеканалу, что его семья выбрала парки развлечений рядом с домом вместо поездки к морю. «Нет смысла уезжать в отпуск, чтобы потом, приехав туда, оказаться с одним евро в кармане», – заявил он.

Отмечается, что такая тенденция может сохраниться и предстоящим летом. По данным телеканала, сейчас 74% французов планируют провести отпуск внутри страны. Майские праздники включают День труда первого мая и День победы восьмого мая, отмечающий освобождение от фашизма.

Увеличение цен связано с блокировкой Ормузского пролива после эскалации конфликта вокруг Ирана, что отразилось на глобальных поставках нефти и сжиженного газа. Это вызвало рост стоимости топлива и промышленной продукции в большинстве стран мира.

