Tекст: Антон Антонов

«Я лично думаю, где брать, как подготовиться к ситуации, когда у меня будет проблема с покупкой дизеля. Не хочу сказать, что у нас не будет дизеля, но надо просчитывать риски», – приводит слова Кулебы РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

Он сообщил, что закупил гречку, рис, макароны, держит 20 литров воды питьевой. Также, по его словам, у его родителей есть дом под Киевом, и он купил две машины дров. «Поэтому есть резервный вариант, если будет совсем плохо – поедем, будем печку топить», – рассказал Кулеба.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Кулеба заявил о грядущих сложных временах в обеспечении населения товарами и бытовых проблемах.

Глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью британскому телеканалу Sky News заявил о предстоящей очень сложной и жесткой зиме на Украине.

Офицер ВСУ и бизнесмен Андрей Онистрат посоветовал жителям Украины заранее создать двухмесячный запас продовольствия и базовых товаров из-за угрозы уничтожения теплоэлектроцентралей грядущей зимой.