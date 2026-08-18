Современные поп-философы заявляют, что человечество уже при жизни нынешнего поколения должно победить старение, а потом и смерть. Русский дискурс о сознании, жизни и смерти находится совершенно на ином уровне, нежели банальные рассуждения о записи сознания на диск.22 комментария
Кулеба запасся дровами перед зимой на Украине
Экс-глава украинского МИД Дмитрий Кулеба признался, что заранее закупил две машины дров перед зимой на Украине.
«Я лично думаю, где брать, как подготовиться к ситуации, когда у меня будет проблема с покупкой дизеля. Не хочу сказать, что у нас не будет дизеля, но надо просчитывать риски», – приводит слова Кулебы РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.
Он сообщил, что закупил гречку, рис, макароны, держит 20 литров воды питьевой. Также, по его словам, у его родителей есть дом под Киевом, и он купил две машины дров. «Поэтому есть резервный вариант, если будет совсем плохо – поедем, будем печку топить», – рассказал Кулеба.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Кулеба заявил о грядущих сложных временах в обеспечении населения товарами и бытовых проблемах.
Глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью британскому телеканалу Sky News заявил о предстоящей очень сложной и жесткой зиме на Украине.
Офицер ВСУ и бизнесмен Андрей Онистрат посоветовал жителям Украины заранее создать двухмесячный запас продовольствия и базовых товаров из-за угрозы уничтожения теплоэлектроцентралей грядущей зимой.