Мы сами не осознаем, насколько грандиозный процесс переживаем прямо сейчас, когда стараемся сохранить созданное в нынешние непростые, в буквальном смысле военные времена, когда обстоятельства склоняют к «твердой руке» и закручиванию гаек.0 комментариев
Вован и Лексус назвали Украину главной базой телефонных мошенников
Вован и Лексус: Почти все колл-центры с мошенниками находятся на Украине
Абсолютное большинство мошенников осуществляют звонки с украинской территории при непосредственной поддержке местных властей в рамках гибридного противостояния с Москвой, заявили пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров).
Практически все колл-центры телефонных аферистов базируются на Украине, передает РИА «Новости». Известные пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров отметили, что на злоумышленников работает целое государство.
«Мы были одними из первых, кто осознал, что телефонные мошенники – это не какая-то там ерунда, мелкая проблема, а действительно национальная угроза, часть гибридной войны, которую развязал против России Киев», – заявили пранкеры.
Вован и Лексус добавили, что данная незаконная деятельность носит системный характер.
Ранее Министерство иностранных дел России неоднократно указывало на ведение Западом гибридной войны против страны с использованием украинских ресурсов.
В МВД России заявили о расположении основных центров управления телефонными мошенниками на украинской территории.
Украинский адвокат Андрей Галич сообщил о функционировании в стране более 10 тыс.подобных криминальных структур.
Представители ФСБ подчеркнули широкомасштабный организованный характер этой преступной деятельности.