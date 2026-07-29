Вован и Лексус назвали Украину главной базой телефонных мошенников

Вован и Лексус: Почти все колл-центры с мошенниками находятся на Украине

Tекст: Вера Басилая

Практически все колл-центры телефонных аферистов базируются на Украине, передает РИА «Новости». Известные пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров отметили, что на злоумышленников работает целое государство.

«Мы были одними из первых, кто осознал, что телефонные мошенники – это не какая-то там ерунда, мелкая проблема, а действительно национальная угроза, часть гибридной войны, которую развязал против России Киев», – заявили пранкеры.

Вован и Лексус добавили, что данная незаконная деятельность носит системный характер.

Ранее Министерство иностранных дел России неоднократно указывало на ведение Западом гибридной войны против страны с использованием украинских ресурсов.

В МВД России заявили о расположении основных центров управления телефонными мошенниками на украинской территории.

Украинский адвокат Андрей Галич сообщил о функционировании в стране более 10 тыс.подобных криминальных структур.

Представители ФСБ подчеркнули широкомасштабный организованный характер этой преступной деятельности.