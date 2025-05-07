ФСБ сообщила о координации мошенничеств из 150 кол-центров Украины

ФСБ сообщила о 150 украинских кол-центрах для атак на россиян

Tекст: Дмитрий Зубарев

Координация дистанционных мошенничеств против граждан России осуществляется с территории Украины, передает ТАСС.

В Центре общественных связей ФСБ отметили: «По имеющимся данным, координация мошеннической деятельности против наших граждан осуществляется с территории Украины. В настоящее время там действует от 120 до 150 кол-центров».

В ведомстве подчеркнули, что эта деятельность носит широкомасштабный организованный характер, развернутый украинскими структурами, и задействует информационную инфраструктуру, включая энергообеспечение, центры обработки данных и интернет-провайдеров из городов Украины и ряда стран Евросоюза.

В 2024 году в России зарегистрировано более 640 тыс. случаев дистанционного мошенничества, при этом общий ущерб граждан перевалил за 170 млрд рублей. ФСБ и МВД проводят постоянные мероприятия для противодействия таким преступлениям. В ходе расследований было прекращено функционирование незаконного виртуального узла связи, изъято свыше 1,2 тыс. сим-боксов, 1 тыс. модемов и телефонных аппаратов, 1,2 млн сим-карт, а также задержано 208 их владельцев.

Также были выявлены случаи, когда кол-центры использовались для склонения россиян к совершению диверсий. По итогам мероприятий возбуждено более 950 уголовных дел по статьям о терактах, мошенничестве и неправомерном доступе к компьютерной информации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, МВД предупредило о появлении новой схемы мошенничества на популярных интернет-площадках объявлений. Роскачество зафиксировало рост числа мошеннических действий в отношении пожилых граждан России. ВТБ отметил существенный рост случаев мошенничества, связанных с покупкой авиабилетов.