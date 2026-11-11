Иран и Оман достигли взаимопонимания по судоходству в Ормузе

Галибаф: Иран и Оман согласовали маршруты в Ормузском проливе

Tекст: Тимур Шайдуллин

Галибаф сообщил о согласовании новых правил навигации с Оманом, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Jazeera. «Мы достигли взаимопонимания с Оманом относительно судоходного коридора и системы разделения движения в Ормузском проливе», – сказал он.

Парламентарий отметил, что статус пролива не вернется к довоенному состоянию. По его словам, это положение является частью достигнутого взаимопонимания и входит в число семи условий, выдвинутых Тегераном для урегулирования конфликта.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в Ормузском проливе третий за день танкер подорвался на мине при попытке пройти по несанкционированному маршруту. В тот же день глава МИД России Сергей Лавров назвал перекрытие пролива серьезным дестабилизирующим фактором.

В начале ноября председатель КНР Си Цзиньпин и султан Омана Хайсам бен Тарек Аль Саид призвали восстановить нормальное судоходство в регионе.