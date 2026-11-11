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Иран и Оман достигли взаимопонимания по судоходству в Ормузе
Галибаф: Иран и Оман согласовали маршруты в Ормузском проливе
Председатель иранского Меджлиса (однопалатного парламента) Мохаммад Багер Галибаф заявил, что Тегеран и Маскат достигли взаимопонимания по вопросам судоходного коридора и системы разделения движения в Ормузском проливе.
Галибаф сообщил о согласовании новых правил навигации с Оманом, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Jazeera. «Мы достигли взаимопонимания с Оманом относительно судоходного коридора и системы разделения движения в Ормузском проливе», – сказал он.
Парламентарий отметил, что статус пролива не вернется к довоенному состоянию. По его словам, это положение является частью достигнутого взаимопонимания и входит в число семи условий, выдвинутых Тегераном для урегулирования конфликта.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в Ормузском проливе третий за день танкер подорвался на мине при попытке пройти по несанкционированному маршруту. В тот же день глава МИД России Сергей Лавров назвал перекрытие пролива серьезным дестабилизирующим фактором.
В начале ноября председатель КНР Си Цзиньпин и султан Омана Хайсам бен Тарек Аль Саид призвали восстановить нормальное судоходство в регионе.