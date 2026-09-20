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    Ким Ир Сен выступал на очередном митинге в Пхеньяне. Неподалеку от трибуны стоял младший лейтенант Яков Новиченко – бывший сибирский колхозник. Некто швырнул в сторону трибуны гранату. Новиченко среагировал моментально – поймал гранату рукой и накрыл ее собой.

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    ИИ оказался первой в истории технологией, взрывное развитие и массовое распространение которой сделали очевидным кризис ценностей и любых культурных ориентиров современной цивилизации.

    30 комментариев
    20 сентября 2026, 02:59 • Новости дня

    Явка на выборах депутатов Госдумы достигла 44,58%

    Явка на выборах депутатов Госдумы достигла 44,58%
    @ кадр из видео ЦИК России

    Tекст: Антон Антонов

    На выборах депутатов Госдумы явка избирателей по федеральному округу к 3.00 мск достигла 44,58%, свидетельствуют данные ЦИК России.

    Соответствующие данные опубликованы на сайте ЦИК. «Ход голосования по федеральному округу – 44,58%», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев сообщил, что первые итоги трехдневного голосования станут известны вечером 20 сентября.

    На выборах в Госдуму почти 6 млн граждан отдали голоса через дистанционное электронное голосование.

    В рамках единого дня голосования 2026 года планируется распределить 20,7 тыс. депутатских мандатов и различных выборных должностей. Голосование стартовало 18 сентября и продлится три дня, завершившись 20 сентября.

    19 сентября 2026, 11:34 • Новости дня
    Памфилова показала пример «виртуальной лажи» с Канье Уэстом на выборах

    Памфилова показала сгенерированный нейросетью фейк о вбросе бюллетеней

    Памфилова показала пример «виртуальной лажи» с Канье Уэстом на выборах
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Глава ЦИК России Элла Памфилова продемонстрировала созданный нейросетью видеоролик о фиктивном вбросе бюллетеней, предупредив о высокой опасности подобных подделок.

    Председатель ЦИК показала на брифинге смонтированный нейросетью ролик, демонстрирующий якобы нарушения во время голосования, передает РИА «Новости».

    Она обратила внимание на высокую опасность создания подобных подделок с использованием искусственного интеллекта в период избирательных кампаний.

    «Посмотрите, пожалуйста. Вот это чистая, как скажем, виртуальная лажа», – прокомментировала Элла Памфилова видео, сгенерированное нейросетью за пять минут.

    В сгенерированном ролике на избирательном участке голосуют рэпер Канье Уэст, инопланетянин и пенсионерка с бегемотом, отмечает ТАСС.

    Автор ролика в конце также призвал зрителей критически относиться к подобным публикациям в соцсетях и не поддаваться на провокации.

    Голосование на выборах депутатов Госдумы девятого созыва и других совмещенных выборах началось 18 сентября и продлится три дня, завершившись 20 сентября. В рамках единого дня голосования 2026 года планируется заместить 20,7 тыс. мандатов и должностей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель ЦИК Элла Памфилова предупредила о риске генерации фальшивых видеозаписей с участков для голосования.

    В Херсонской области злоумышленники использовали нейросети для создания фейковых роликов с целью срыва досрочного голосования.

    Накануне Центральная избирательная комиссия отразила серию информационных атак.

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    19 сентября 2026, 21:07 • Новости дня
    Явка на выборах в Госдуму достигла 44,38% по итогам второго дня

    Tекст: Вера Басилая

    По итогам второго дня голосования явка на выборах в Госдуму достигла 44,38%, сообщает Центризбирком.

    Явка граждан на выборах достигла 44,38% к моменту завершения второго дня голосования, сообщает ЦИК.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, к восьми часам вечера явка на выборах депутатов Госдумы достигала 40,98%.

    Двумя часами ранее этот показатель составлял 39,35%.

    В Москве за два дня голосования свой выбор сделали более 3 млн избирателей.

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    19 сентября 2026, 12:11 • Видео
    У Киева кончились деньги. Теперь по-настоящему

    В Верховной раде Украины сообщили о критичном недоборе налогов за прошедшее лето, в первую очередь НДС. При этом «дыру» в военном бюджете, которую Владимир Зеленский оценил в 27 млрд долларов, пока еще не закрыли. ЕС, как главный донор, интересуется: куда делись деньги. Действительно, а куда?

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    19 сентября 2026, 16:12 • Новости дня
    Явка на выборах в Госдуму достигла 38,9%

    ЦИК: Явка на выборах в Госдуму к 16:00 составила 38,9%

    Явка на выборах в Госдуму достигла 38,9%
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    К 16:00 по московскому времени явка избирателей на голосовании в Госдуму достигла отметки в 38,9%, сообщает ЦИК России.

    По состоянию на 16:00 по московскому времени явка избирателей на выборах депутатов Государственной думы достигла 38,9%, передает ЦИК.

    «Ход голосования по федеральному округу – 38,9%», – отмечается в официальном сообщении ведомства. Избирательный процесс продолжается в штатном режиме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, к 15:06 субботы явка избирателей достигла отметки в 35,55%.

    К полудню показатель активности граждан составил 31,09%.

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    19 сентября 2026, 13:48 • Новости дня
    Диверсанты в ходе выборов дважды повредили линии связи на Дальнем Востоке

    Ростелеком заявил о диверсиях на линиях связи на Дальнем Востоке во время выборов

    Диверсанты в ходе выборов дважды повредили линии связи на Дальнем Востоке
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский назвал организованной диверсией намеренное повреждение диверсантами оптоволоконных кабелей в Сахалинской области и Хабаровском крае.

    Злоумышленники в течение выборов дважды вывели из строя магистральные волоконно-оптические линии связи (ВОЛС) на территории Дальневосточного федерального округа. Аварии произошли в субботу днем в результате спиливания опоры и перерубания кабеля, передает РИА «Новости».

    «19 сентября компания зафиксировала два факта вывода из строя магистральных ВОЛС на территории Дальнего Востока. Расцениваем данную ситуацию как целенаправленную попытку сорвать проведение выборов в регионах Дальневосточного федерального округа», – сообщили в пресс-службе «Ростелекома».

    В частности, в 15:00 по местному времени в результате спиливания опоры произошел разрыв ВОЛС Холмск-Томари в Сахалинской области. А около 17:00 часов была отмечена авария на линии между населенными пунктами Селихино и Ягодный в Хабаровском крае. Там кабель был перерублен в нескольких местах.

    Из-за действий диверсантов качество интернета кратковременно снизилось в пяти регионах, включая Камчатку и Чукотку. Специалисты оперативно задействовали резервные каналы, поэтому нормальная работа сети была восстановлена в течение часа.

    Глава корпорации Михаил Осеевский добавил, что Россия столкнулась с беспрецедентной попыткой помешать голосованию, которую компания рассматривает как организованную диверсию, но она оказалась безуспешной.

    В Минцифры подтвердили факт попытки диверсии и сообщили, что взяли ситуацию под строгий контроль, диверсия не помешала проведению выборов в регионах Дальнего Востока.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство цифрового развития сообщило о преднамеренном повреждении магистрального кабеля на Дальнем Востоке для срыва голосования.

    Ранее стало известно, что западные спецслужбы собирали персональную информацию граждан для подготовки диверсий. До этого специалисты «Ростелекома» отразили мощную хакерскую атаку на сеть компании.

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    19 сентября 2026, 18:00 • Новости дня
    Эксперт: Противник атаками на выборы добился обратного эффекта

    Мартынов: Члены избиркомов показали готовность работать вопреки угрозам террористов

    Эксперт: Противник атаками на выборы добился обратного эффекта
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Наши враги пытаются применять абсолютно террористические методы давления на мирное население, избирательный процесс, который второй день идет по всей стране, заявил газете ВЗГЛЯД Алексей Мартынов, директор Института новейших государств.

    «Это явная попытка вызвать страх у членов избирательных комиссий и избирателей, чтобы сорвать выборы.

    Но что мы видим? Мы видим, что эти атаки не только не пугают, а наоборот, усиливают активность, и в этом смысле те, кто проектировал подобные акты в дни проведения выборов в России, совершенно не понимают ни сути, ни менталитета наших людей.

    Подобные практики только усиливают обратный эффект», – подчеркнул эксперт.

    «К примеру, инцидент в Запорожье с главой УИК Астаниной, которую целенаправленно убили дома, где она жила. То есть атака была совершена даже не на УИК. И тем не менее героически члены избирательных комиссий выполняют свой долг. Хочу отметить, что президент посмертно наградил Елену Астанину орденом Мужества. Это очередной сигнал, что глава государства ценит вклад людей, которые, несмотря ни на что, самоотверженно обеспечивают процесс волеизъявления граждан», – отметил Мартынов.

    «Наше общество показывает, что, несмотря на агрессию и терроризм киевского режима, люди готовы как голосовать, так и организовывать выборы.

    И в этом смысле совершенно чётко сформулировал президент Путин в обращении к гражданам России накануне голосования наш ответ: каждый голос на этих выборах – это вклад в нашу общую победу. Вот так избиратели в 2026 году относятся к исполнению своего гражданского долга», – говорит директор Института новейших государств.

    «Несмотря на все эти вышеперечисленные обстоятельства, я думаю, что явка на этих выборах будет очень высокая. Люди на эмоциональном подъеме, они хотят проголосовать за своё будущее, и никто им в этом деле не помешает.

    Сейчас вот совершенно чётко все понимают, что задача – прийти к победе. И мы к ней идем: ежедневно в сводках мы видим информацию об освобождении нескольких населённых пунктов. То есть каждый на своём месте делает то, что он должен делать», – заключил Мартынов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет возбудил уголовное дело о террористическом акте из-за атаки украинского беспилотника на жилой дом главы УИК.

    Кроме того, диверсанты в ходе выборов дважды повредили линии связи на Дальнем Востоке.

    Также предпринимаются постоянные атаки на систему электронного голосования.

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    19 сентября 2026, 17:47 • Новости дня
    Электронное голосование в России установило исторический рекорд

    Число проголосовавших электронно на выборах в России стало рекордным для ЕДГ

    Электронное голосование в России установило исторический рекорд
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Количество россиян, воспользовавшихся электронным форматом волеизъявления в рамках единого дня голосования, превысило 5,8 млн человек, установив исторический рекорд.

    Свыше 5,8 млн избирателей предпочли дистанционный формат на текущих выборах, передает ТАСС. Этот показатель стал абсолютным рекордом за всю историю проведения единых дней голосования с использованием цифровых технологий.

    По данным федеральной платформы, свой выбор онлайн сделали 3 229 420 россиян. В столице электронными бюллетенями воспользовались более 2,6 млн человек. При этом обе системы применяют разные методики учета.

    Федеральная база фиксирует исключительно дистанционное волеизъявление через интернет. Московская статистика включает как онлайн-голосование, так и результаты со специальных терминалов на участках.

    Предыдущий максимум установили в 2024 году, когда электронный формат выбрали около 3,84 млн граждан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, явка на федеральной платформе дистанционного электронного голосования превысила 80%.

    В первые сутки выборов около 2,2 млн москвичей воспользовались электронными бюллетенями.

    Председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила об отсутствии сбоев в работе системы.

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    19 сентября 2026, 09:45 • Новости дня
    Киев попытался сорвать выборы на территории ЛНР

    Избирком ЛНР: Киев пытается сорвать выборы в ЛНР

    Tекст: Мария Иванова

    Избирательные участки в Луганской народной республике столкнулись с попытками срыва голосования со стороны Киева, что потребовало подключения резервного питания на ряде объектов.

    Украинская сторона продолжает попытки дестабилизировать обстановку и сорвать выборы в регионе, передает РИА «Новости».

    По словам председателя республиканского избиркома Марианны Сумской, все избирательные участки открылись в 08:00 по московскому времени.

    «Однако, к сожалению, враг не оставляет попытки дестабилизировать ситуацию и 14 избирательных участков у нас переведены на резервное энергоснабжение», – сообщила Сумская.

    Голосование за депутатов Государственной думы девятого созыва стартовало 18 сентября и продлится три дня. В единый день голосования 2026 года планируется заместить 20,7 тыс. мандатов и должностей. Президент России Владимир Путин ранее подчеркивал важность этих выборов для страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила о провокациях на российских избирательных участках.

    Посол по особым поручениям Родион Мирошник зафиксировал увеличение количества атак украинских беспилотников.

    Председатель ЦИК Элла Памфилова предупредила о планах западных стран сорвать голосование.

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    19 сентября 2026, 14:17 • Новости дня
    Явка на выборах депутатов Госдумы достигла 32,58%

    Показатель явки на выборах депутатов Госдумы достиг 32,58%

    Явка на выборах депутатов Госдумы достигла 32,58%
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    К двум часам дня по московскому времени участие в выборах депутатов нижней палаты парламента приняли 32,58% избирателей.

    По состоянию на 14:00 по мск показатель явки на выборах в Госдуму составил 32,58%, сообщает ЦИК.

    Официальные данные о текущей активности избирателей регулярно обновляются и публикуются на портале Центральной избирательной комиссии России. «Ход голосования по федеральному округу – 32,58%», – говорится на сайте оператора выборов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, к полудню субботы явка на выборах достигла 31,09%. По итогам первого дня голосования этот показатель составил 29,43%.

    Накануне президент Владимир Путин проголосовал с помощью системы дистанционного электронного голосования.

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    19 сентября 2026, 14:55 • Новости дня
    Система электронного голосования в Москве подверглась мощной кибератаке

    Специалисты отразили многоуровневые кибератаки на инфраструктуру ДЭГ в Москве

    Система электронного голосования в Москве подверглась мощной кибератаке
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Инфраструктура дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в Москве подверглась масштабному хакерскому воздействию, однако все попытки вмешательства успешно пресекаются профильными техническими специалистами, сообщили в Общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве.

    Злоумышленники продолжают попытки нарушить работу столичного ДЭГ. Воздействие осуществляется на сетевых уровнях L2, L3 и L7, что классифицируется как атаки микротиков. Технические эксперты оперативно реагируют на возникающие угрозы, сообщается на сайте Общественного штаба.

    «Специалисты принимают необходимые меры для обеспечения стабильной работы системы. На процесс голосования атаки не влияют, все голоса избирателей корректно учитываются системой», – подчеркнули в организации.

    Выборы депутатов Государственной думы и муниципальных представителей района Щукино проходят с 18 по 20 сентября. Отдать голос онлайн можно до вечера воскресенья. Традиционные избирательные участки работают все три дня.

    Председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила о непрерывных ночных атаках на московскую систему электронного голосования.

    Глава Мосгоризбиркома Ольга Кириллова назвала эти кибератаки беспрецедентно мощными.

    Председатель территориальной избирательной комиссии ДЭГ Олег Артамонов подтвердил нулевую результативность действий злоумышленников.

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    19 сентября 2026, 09:40 • Новости дня
    Явка на выборах в Госдуму превысила 30%

    Центризбирком зафиксировал явку на выборах в Госдуму выше 30%

    Явка на выборах в Госдуму превысила 30%
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Активность избирателей на выборах депутатов Государственной думы превысила 30% по всей стране.

    Показатель активности избирателей на выборах в Государственную думу превысил отметку в 30%, передает Центральная избирательная комиссия.

    Процесс голосования продолжается по всей стране. Граждане активно реализуют свое избирательное право на участках.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, к полуночи первого дня выборов явка превысила 29%.

    К вечеру пятницы Центральная избирательная комиссия зафиксировала этот показатель на уровне 25,66%.

    Политолог Никита Ляховецкий объяснил высокую активность граждан доверием к избирательной системе.

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    19 сентября 2026, 10:33 • Новости дня
    Пискарев: На Западе пытаются очернить выборы в России на вербальном уровне

    Пискарев сообщил о попытках Запада очернить избирательную систему России

    Tекст: Мария Иванова

    Председатель комиссии Госдумы Василий Пискарев заявил о попытках западных стран дискредитировать избирательную систему России с помощью информационных диверсий и лингвистических манипуляций.

    Председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела России Василий Пискарев сообщил о новых попытках дискредитации избирательного процесса, передает Telegram-канал комиссии.

    По его словам, глава Евродипломатии Кайя Каллас разослала странам ЕС циркуляр о непризнании результатов голосования.

    «Комиссия фиксирует, что в унисон с этим сеть неправительственных организаций, финансируемых Еврокомиссией, Европарламентом и МИД Германии, распространила заявление, в котором призвала журналистов и международные структуры описывать российские выборы как незаконные и не использовать терминологию, относящуюся к избирательному процессу («голосование», «опросы», «выборы», «явка», «результаты»), для описания российской избирательной кампании», – отметил он.

    Аналогичный призыв распространила так называемая «Платформа ПАСЕ для диалога с российскими демократическими силами».

    «Очевидно, что на Западе целенаправленно готовят международную аудиторию к непризнанию итогов волеизъявления. Между тем выборы, которые проходят на всей территории России, демонстрируют высокую заинтересованность российских граждан в участии и определении будущего страны. Попытки внешних сил дестабилизировать ситуацию и сорвать голосование, предпринимавшиеся еще задолго до старта выборов, терпят закономерную неудачу. Понимая это, недружественные силы ставят новую задачу: очернить избирательную систему России хотя бы на вербальном уровне. Посредством подобных информационных диверсий и лингвистических манипуляций они пытаются создать искусственный фон, чтобы впоследствии обосновать новые политические шаги и давление на нашу страну», – пишет Пискарев.

    «Их устроит только одно: если на выборах победят марионетки, которыми они будут управлять», – привел Пискарев слова спикера Госдумы Вячеслава Володина об этом документе.

    Депутат подчеркнул, что Запад целенаправленно готовит аудиторию к непризнанию итогов волеизъявления. Однако, по его мнению, российское общество устойчиво к провокациям, а внешнее давление лишь сплачивает граждан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава комиссии Госдумы Василий Пискарев заявил о скоординированной кампании европейских СМИ по дискредитации выборов.

    Председатель ЦИК Элла Памфилова предупредила о попытках западных стран сорвать голосование.

    Политолог Никита Ляховецкий отметил высокую явку в первый день выборов.

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    19 сентября 2026, 18:11 • Новости дня
    Явка на выборах в Госдуму достигла 39,35%
    Явка на выборах в Госдуму достигла 39,35%
    @ Ilya Moskovets/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Явка на выборах депутатов Госдумы по федеральному округу по состоянию на 18:00 мск составила 39,35%, сообщает ЦИК.

    Показатель явки избирателей на выборах депутатов Госдумы по федеральному округу достиг отметки 39,35% к 18:00 по московскому времени, передает ЦИК. Соответствующая информация опубликована на официальном портале ведомства.

    «Ход голосования по федеральному округу – 39,35%», – отмечается в сообщении избирательной комиссии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, к 16:00 по московскому времени явка избирателей достигла отметки в 38,9%.

    В 15:06 этот показатель преодолел уровень 35,55%.

    К двум часам дня участие в выборах приняли 32,58% граждан.

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    20 сентября 2026, 00:12 • Новости дня
    ЦИК: Первые результаты выборов в Госдуму станут известны вечером 20 сентября

    Замглавы ЦИК Булаев: Первые результаты выборов станут известны 20 сентября

    ЦИК: Первые результаты выборов в Госдуму станут известны вечером 20 сентября
    @ Oleg Spiridonov/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Первые итоги трехдневного голосования на выборах в Госдуму станут известны вечером 20 сентября, сообщил заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев.

    «Первые результаты выборов в Думу станут известны после завершения голосования на всех избирательных участках. В Калининградской области участки закроются в 21:00 по московскому времени», – приводит слова Булаева ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в рамках единого дня голосования 2026 года планируется распределить 20,7 тыс. депутатских мандатов и различных выборных должностей. Голосование стартовало 18 сентября и продлится три дня, завершившись 20 сентября.

    По итогам второго дня голосования явка на выборах в Госдуму достигла 44,38%.

    Количество россиян, воспользовавшихся электронным форматом волеизъявления в рамках единого дня голосования, превысило 5,8 млн человек, установив исторический рекорд. Председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила об отсутствии сбоев в работе системы. Московская система электронного голосования отразила масштабные кибератаки.

    Общественники сообщили о спокойном и штатном проведении выборов.

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    19 сентября 2026, 14:31 • Новости дня
    ЦИК: Врио главы Южной Осетии Камболов побеждает на выборах президента

    ЦИК: Врио президента Южной Осетии Камболов победил на выборах с 85,12% голосов

    ЦИК: Врио главы Южной Осетии Камболов побеждает на выборах президента
    @ РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Временно исполняющий обязанности президента Южной Осетии Марат Камболов уверенно лидирует на досрочных выборах главы республики, набирая к 14:00 мск 85,12% голосов, сообщила председатель югоосетинского ЦИК Эмилия Гагиева.

    Гагиева сообщила, что временно исполняющий обязанности президента республики уверенно лидирует в гонке за высший государственный пост, передает РИА «Новости».

    «Внесенные в списки на момент окончания голосования голоса избирателей распределились следующим образом: Камболов Марат Аркадьевич – 85,12%», – заявила глава ЦИК. Эти данные актуальны на 14:00 по московскому времени.

    Центральная избирательная комиссия Южной Осетии признала досрочные выборы президента состоявшимися.

    Общая явка избирателей на момент окончания голосования превысила 73%.

    Министерство иностранных дел России отметило высокую потребность югоосетинского общества в развитии связей с Москвой.

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    19 сентября 2026, 12:17 • Новости дня
    Явка на выборах в Госдуму превысила 31%

    ЦИК зафиксировал явку 31,09% на выборах депутатов Госдумы

    Явка на выборах в Госдуму превысила 31%
    @ Дмитрий Яковлев/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    К полудню более 31% избирателей приняли участие в голосовании на парламентских выборах по федеральным и одномандатным округам, сообщил ЦИК России.

    По состоянию на 12:05 по московскому времени показатель активности избирателей достиг 31,09%. Соответствующая информация следует из данных официального онлайн-табло Центральной избирательной комиссии, передает ТАСС.

    Уточняется, что данная статистика отражает общую явку граждан на выборах депутатов Госдумы. При подсчете учитываются голоса россиян, отданные как по единому федеральному, так и по одномандатным избирательным округам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее активность избирателей по всей стране превысила 30%. К полуночи первого дня явка составляла 29,75%.

    Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила о введении пяти новых форматов участия в выборах.

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