Хакерские атаки не повлияли на электронное голосование в Москве

НОМ: Первый день голосования в России прошел без серьезных нарушений

Tекст: Валерия Городецкая

Непрерывный мониторинг НОМ начался одновременно с открытием участков на Дальнем Востоке. За ходом выборов следят эксперты общественных штабов и независимые наблюдатели. В некоторых регионах участки также посетили иностранные гости, сообщается на сайте ассоциации.

За пятницу на «Карту сообщений» Ассоциации НОМ поступило свыше 57 тыс. сообщений. В семи случаях были обнаружены фейки, еще 67 возникших проблем удалось разрешить. «Число решенных проблем показывает, что общественные наблюдатели зафиксировали определенное техническое отклонение от стандартов проведения выборов. Наблюдатели используют методические материалы, «Золотой стандарт» общественного наблюдения, и это позволяет нивелировать риски», – рассказал исполнительный директор НОМ, сопредседатель Корсовета при ОП РФ по общественному контролю за голосованием Алексей Песков.

По его словам, полученные сигналы проверяют на нескольких уровнях с участием наблюдателей, экспертов общественных штабов и волонтеров Экспертного центра. К мониторингу также присоединились представители некоммерческих организаций и политических партий, заключивших соглашения с общественными палатами.

Особое внимание эксперты уделяют возможным информационным угрозам. Для их выявления и правовой оценки в Экспертном центре сформирована специальная группа юристов. Председатель комиссии Ассоциации юристов России по правовому просвещению в СМИ и блогосфере Елена Гринь рассказала о проверке сведений из Новосибирской области. В интернете распространялись сообщения о том, что студентов якобы приглашают голосовать за оценки.

«Мы провели проверку и установили, что эта информация является фейковой. Поэтому мы призываем молодёжь очень внимательно, критически относиться к любой информации, которая поступает, и главное – не подхватывать её репостами, не забывая об ответственности за распространение недостоверной информации, предусмотренной законодательством», – заявила она.

Члены Рабочей группы СПЧ по мониторингу избирательных прав граждан работают в 15 регионах. В приграничных субъектах они контролируют соблюдение мер безопасности.

Руководитель МРГ СПЧ, ответственный секретарь СПЧ Александр Точенов сообщил из Белгородской области, что рабочие вопросы оперативно решаются и замечаний по событиям, способным повлиять на волеизъявление граждан, нет.

«В Республике Крым, Воронежской и Белгородской области, ракетная и беспилотная опасность. В Белгороде я сам наблюдал, как участковая комиссия вместе с избирателями переходит в укрытие. Далее отбой, избирательный процесс продолжается. Затем следующая атака. Мы обращаем особое внимание на меры безопасности. Здесь в Белгородской области всё достаточно грамотно и правильно отработано, в соответствии с рекомендациями ЦИК России. В общем, спокойная рабочая обстановка, люди идут, голосуют», – рассказал он.

На Сахалине возник спор из-за поездки наблюдателей на надомное голосование. Члены комиссии объяснили, что в автомобиле не было свободных мест, и предложили наблюдателям добраться самостоятельно с последующей компенсацией дорожных расходов. Александр Точенов назвал произошедшее «заготовленной провокационной ситуацией». В Крыму система «стоп-дубль» пресекла попытку повторного голосования.

В Курской области в штатном режиме открылись более 708 участковых избирательных комиссий. К работе приступили свыше 2 тыс. наблюдателей, включая 800 представителей региональной Общественной палаты. За выборами также следят международные наблюдатели из Бразилии, Индонезии, Португалии, Республики Корея и США.

«Попытки повлиять на явку, избирательный процесс пресечены», – сообщил член Общественной палаты РФ и Общественной палаты Курской области Александр Терновцов.

В Башкортостане серьезных нарушений также не выявлено. Наблюдатели региона передали на «Карту сообщений» НОМ более 3 тыс. сведений. Председатель Ассоциации НОМ Александр Брод обратил внимание на активное участие жителей и учет многонационального состава республики: часть бюллетеней напечатали на татарском и башкирском языках.

Прозрачно проходит голосование и в Иркутской области, где общественные наблюдатели присутствуют на всех участках. Из-за нашествия медведей в регионе действуют дополнительные меры безопасности. Появившаяся в течение дня недостоверная информация была опровергнута экспертами и наблюдателями.

«Ни одного факта, который бы повлиял на результаты голосования в Иркутской области, на момент закрытия избирательных участков не выявлено», – сообщил руководитель регионального общественного штаба Владислав Шиндяев.

В наблюдении за выборами по всей стране участвуют и представители Ассоциации юристов России. Они работают на участках, оказывают правовую помощь избирателям и оценивают поступающую проблемную информацию. На площадке Университета имени О. Е. Кутафина мониторинг организован уже четырнадцатый год, к нему привлечены в том числе студенты вуза.

Напомним, в России стартовали выборы депутатов Государственной думы девятого созыва.

Перед единым днем голосования региональные общественные штабы завершили обучение более 116 тыс. наблюдателей.

Секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев сообщил об отсутствии подтвержденных нарушений на избирательных участках.