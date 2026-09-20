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Явка на выборах в Госдуму побила результат 2016 года и достигла 47,95%
На выборах в Госдуму нынешнего созыва явка превысила показатель кампании 2016 года, составив 47,95% по состоянию на 11:40 мск.
Сведенные подсчеты ТАСС показали, что активность избирателей на нынешних выборах в Государственную думу оказалась выше, чем на думской кампании 2016 года. По информации Центризбиркома на 11:40 мск, явка на участках достигла 47,95%.
В 2016 году итоговая явка на выборах в Госдуму составила 47,88%. Текущий показатель по состоянию на утро воскресенья превысил этот результат на 0,07 процентного пункта, что уже позволило зафиксировать более высокую избирательную активность по сравнению с предыдущими думскими выборами.
Как писала газета ВЗГЛЯД, к полуночи первого дня голосования на выборах депутатов Госдумы явка избирателей по федеральному округу превысила 29%.
По итогам второго дня голосования явка на выборах в Госдуму достигла 44,38%.
Утром третьего дня к 07:50 мск явка на выборах депутатов Госдумы по федеральному округу достигла 45,1%.