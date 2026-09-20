Полиция пресекла подлог бюллетеней на участке в Сыктывкаре

Сотрудники МВД изъяли 48 заранее заполненных бюллетеней на выборах в Сыктывкаре

Инцидент произошел 18 сентября. Сначала один из избирателей нашел в кабинке для голосования бюллетень, в котором уже была поставлена отметка. После этого в МВД по Республике Коми поступило заявление о наличии испорченных бланков, говорится в сообщении УМВД России по Сыктывкару.

Во время осмотра участка полицейские выявили еще 48 бюллетеней с проставленными заранее отметками. Все обнаруженные документы изъяли в качестве вещественных доказательств.

По имеющимся у правоохранителей сведениям, организаторы акции намеревались спровоцировать скандал, парализовать деятельность комиссии и сорвать выборы на этом участке.

«Благодаря четким действиям полицейских и членов территориальной избирательной комиссии планы провокаторов пресечены. На ход голосования и работу избирательного участка произошедшее не повлияло. Волеизъявление граждан осуществлялось в штатном режиме, права избирателей соблюдены в полном объеме», – отмечается в сообщении ведомства.

Собранные материалы направили в следственное управление СК России по Республике Коми и региональную избирательную комиссию. Соответствующие решения будут приняты в соответствии с законом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила о поджоге избирательного участка в Печорском районе Коми. Из-за нарушений с пломбами Центральная избирательная комиссия аннулировала бюллетени в Орловской области и Якутии. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о провокационных действиях против российских избирательных участков.