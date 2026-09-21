Реформа военного образования – это инвестиция не только в обороноспособность, но и в кадровый потенциал страны в целом. Россия должна выигрывать войны, как делала это всегда – и всегда офицеры были элитой не только Вооруженных сил, но и всего российского общества.0 комментариев
Песков заявил о сложной трансформации мировой политики и экономики
Мировые информационные агентства столкнулись с беспрецедентными вызовами на фоне глобальной трансформации в политике, экономике и системе международных отношений, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Весь мир сейчас переживает очень нелегкий период – это период трансформации и в мировой экономике, и в мировой политике, и в системе международных отношений, и, конечно же, в мировой информации», – заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на медиафоруме Организации информационных агентств стран Азии и Тихого океана, передает РИА «Новости».
Представитель Кремля отметил, что мировые информационные агентства сталкиваются с беспрецедентными вызовами. По его словам, эти трудности обусловлены высокими темпами технологического развития и последствиями глобальных изменений.
Президент России Владимир Путин констатировал уход в прошлое однополярной системы международных отношений.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил об укреплении технологического суверенитета страны благодаря текущему кризису.
Представитель Кремля указал на стремительную девальвацию мировых экономических устоев.