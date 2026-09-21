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ЦБ сообщил о запуске легального крипторынка до конца года
Российская криптоиндустрия начнет функционировать в легальном поле до конца текущего года после завершения регистрации необходимых нормативных актов, сообщил первый заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин.
Чистюхин сообщил, что легальный рынок криптовалют в стране заработает до конца 2026 года, передает РИА «Новости».
Выступая на Московском финансовом форуме, он отметил успешное продвижение нормативной базы.
«Если наши коллеги в Минюсте будут к нам милостивы, мы сумеем с ними договориться, и акты будут вовремя зарегистрированы, то вполне возможно, что первые вступления в реестр, получение лицензий, где-то донастройка внутренних правил будет осуществлена еще до конца этого года, а это означает, что закон может начать работать», – сказал представитель регулятора.
По словам спикера, на рынке появятся новые участники с расширенными полномочиями. Напомним, 1 сентября вступил в силу закон, регулирующий обращение цифровых активов. Неквалифицированные инвесторы могут покупать Bitcoin, Ethereum и Tether USDT с лимитом 300 тыс. рублей в год, тогда как для квалифицированных участников ограничений нет. Всем инвесторам потребуется пройти тестирование.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе президент России Владимир Путин подписал закон о легализации оборота криптовалют в стране.
Позже Банк России включил Bitcoin, Ethereum и Tether USDT в список доступных для публичного обращения активов.
В сентябре регулятор объявил о введении новых банковских нормативов для ограничения рисков вложений в цифровые валюты.