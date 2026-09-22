У пассажира из Китая в Шереметьево изъяли тысячу серебряных украшений

ФТС пресекла контрабанду серебряных украшений на 5 млн рублей в Шереметьево

Tекст: Мария Иванова

У 40-летнего иностранца, прибывшего рейсом из Гуанчжоу, обнаружили 965 украшений в багаже во время выборочного контроля. Пассажир упаковал изделия в зип-пакеты, передает РИА «Новости» сообщение ФТС.

Мужчина утверждал, что везет украшения «для личного пользования». Экспертиза подтвердила, что изделия изготовлены из серебра 925-й пробы со вставками из фианитов.

В отношении пассажира возбуждено уголовное дело о контрабанде стратегически важных товаров. Ему грозит до пяти лет лишения свободы или штраф до 1 млн рублей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле шереметьевские таможенники пресекли незаконный ввоз крупной партии элитных кубинских сигар.

В начале прошлого года сотрудники таможни предотвратили контрабанду живых соболей в Китай.

В феврале 2025 года на границе остановили вывоз бивней моржа в КНР.