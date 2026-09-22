Рынок нефти перестал быть рынком в классическом смысле. Это поле боя, где цена определяется не спросом и предложением, а способностью конкретного покупателя добраться до конкретного продавца. Великий топливный кризис только начинается, и главный вопрос не в том, сколько будет стоить баррель, а в том, кто сможет его физически получить.0 комментариев
У пассажира из Китая в Шереметьево изъяли тысячу серебряных украшений
ФТС пресекла контрабанду серебряных украшений на 5 млн рублей в Шереметьево
В аэропорту Шереметьево таможенники пресекли попытку ввоза почти 1 тыс. серебряных ювелирных изделий общей стоимостью 5 млн рублей.
У 40-летнего иностранца, прибывшего рейсом из Гуанчжоу, обнаружили 965 украшений в багаже во время выборочного контроля. Пассажир упаковал изделия в зип-пакеты, передает РИА «Новости» сообщение ФТС.
Мужчина утверждал, что везет украшения «для личного пользования». Экспертиза подтвердила, что изделия изготовлены из серебра 925-й пробы со вставками из фианитов.
В отношении пассажира возбуждено уголовное дело о контрабанде стратегически важных товаров. Ему грозит до пяти лет лишения свободы или штраф до 1 млн рублей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле шереметьевские таможенники пресекли незаконный ввоз крупной партии элитных кубинских сигар.
В начале прошлого года сотрудники таможни предотвратили контрабанду живых соболей в Китай.
В феврале 2025 года на границе остановили вывоз бивней моржа в КНР.