Таможенники предотвратили контрабанду соболей в Китай

В Шереметьево пресечена контрабанда в Китай 54 кг соболиной пушнины стоимостью 4,3 млн рублей

Tекст: Мария Иванова

Сотрудники Федеральной таможенной службы России в аэропорту Шереметьево и Центральной почтовой таможне предотвратили попытку контрабанды соболиной пушнины в Китай. В результате совместных действий были изъяты 730 шкурок невыделанного дикого соболя из Якутии общим весом 54 кг. Экспертиза оценила стоимость товара в 4,3 млн рублей, передает ТАСС.

Организаторами преступления оказались россиянка и гражданин другой страны, оба задержаны и заключены под стражу. Причем мужчина, участвовавший в схеме, заявил, что предоставлял ложные сведения из-за незнания. Ведется следствие для выяснения всех обстоятельств дела.

Против подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде стратегически важных ресурсов, что грозит им лишением свободы до десяти лет и штрафом до 1 млн рублей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, аналитики государственной системы маркировки «Честный знак» сообщили, что в России была куплена шуба из соболя за 34 млн рублей, ставшая самым дорогим меховым изделием года.

Ранее сотрудники Главного управления таможенного контроля Федеральной таможенной службы изъяли у компании, зарегистрированной на заключенных российских колоний, а также потерявших паспорта граждан, меховые шубы и пальто на 100 млн рублей.

А ранее сотрудники таможни в аэропорту Домодедово пресекли попытку незаконного ввоза из Объединенных Арабских Эмиратов полутора тонн шуб под видом детской одежды.