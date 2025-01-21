В России купили шубу за рекордные 34 млн рублей

Tекст: Александра Юдина

Аналитики государственной системы маркировки «Честный знак» сообщили о покупке в России самой дорогой шубы стоимостью 34 млн рублей, передают «Известия».

Эта шуба из соболя стала рекордной по цене среди всех меховых изделий, проданных в стране в 2024 году.

Также стало известно, что меховое изделие из норки было продано за 18 млн рублей. Шуба из овчины стоила покупателю 4 млн рублей, из нутрии – почти 2 млн рублей, из енота – 1,4 млн рублей, из кролика или зайца – 1,5 млн рублей, а из песца или лисицы – 1,7 млн рублей. Об этом рассказали аналитики государственной системы маркировки.

По данным Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), оператора системы «Честный знак», средняя стоимость покупаемых россиянами меховых изделий составила 82,4 тыс. рублей.

Наибольший рост спроса наблюдался на шубы из кролика или зайца, спрос на которые увеличился на 29% по сравнению с прошлым годом. Верхняя одежда из песца или лисицы заняла второе место с ростом на 21%, следом идут шубы из енота с увеличением спроса на 15%.

Несмотря на снижение объемов продаж меховых изделий в 2024 году на 7% в сравнении с 2023 годом, в денежном выражении был зафиксирован рост на 7%, составив почти 33 млрд рублей.

Напомним, самой дорогой купленной в России шубой в 2022 году стало изделие из меха канадской рыси, которая стоила почти 18 млн рублей.