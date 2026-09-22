Банк России объяснил процедуру отмены перевода в цифровых рублях

Tекст: Ольга Иванова

Граждане получили возможность аннулировать неверные транзакции в новой национальной валюте, передает РИА «Новости». Для этого достаточно направить соответствующий запрос специалистам.

«Отменить ошибочный перевод можно. Для этого нужно написать в службу поддержки банка или к нам для того, чтобы мы его отменили», – рассказала Зульфия Кахруманова.

Зампред Банка России подчеркнула, что ведомство планирует дополнительно упростить пользовательский путь при подобных инцидентах. Процесс возврата средств станет более удобным для граждан.

Цифровой рубль выступает дополнительной формой национальной валюты наряду с наличными и безналичными деньгами. С 1 сентября клиентам 12 крупнейших отечественных банков доступно открытие специальных кошельков.

Все операции с новым платежным средством остаются бесплатными и абсолютно добровольными. Средства хранятся на платформе регулятора, а транзакции надежно защищены банковской тайной.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала об открытии россиянами 87 тыс. кошельков в цифровых рублях за десять дней.

Регулятор посоветовал гражданам незамедлительно блокировать банковские приложения при потере мобильного телефона для защиты средств.

С 1 сентября все операции с новой формой национальной валюты стали полностью бесплатными для физических лиц.