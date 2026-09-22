  • Новость часаКремль заявил о ежедневном ухудшении ситуации для Украины
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    Глеб Простаков Глеб Простаков Мировой топливный кризис только начинается

    Рынок нефти перестал быть рынком в классическом смысле. Это поле боя, где цена определяется не спросом и предложением, а способностью конкретного покупателя добраться до конкретного продавца. Великий топливный кризис только начинается, и главный вопрос не в том, сколько будет стоить баррель, а в том, кто сможет его физически получить.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Зачем патриарх напомнил депутатам о Страшном суде

    Когда вы трудитесь ради блага сограждан – и получаете в ответ несправедливую ругань, трудно сохранять усердие и любовь к людям. Нужна какая-то внутренняя опора.

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    Андрей Колесник Андрей Колесник Военное образование становится признаком элиты

    Реформа военного образования – это инвестиция не только в обороноспособность, но и в кадровый потенциал страны в целом. Россия должна выигрывать войны, как делала это всегда – и всегда офицеры были элитой не только Вооруженных сил, но и всего российского общества.

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    22 сентября 2026, 13:03 • Новости дня

    Путин после беседы с Бердымухамедовым совершил еще один международный звонок

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин провел второй за день международный телефонный разговор после общения с лидером Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, президент России Владимир Путин во вторник провел еще один международный телефонный разговор после беседы с лидером Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым, передает РИА «Новости».

    «Сейчас проходит еще один телефонный разговор международный, мы в ближайшее время дадим сообщение», – заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналистам.

    Ранее лидер Туркмении Сердар Бердымухамедов поздравил российского президента с успешными выборами в Госдуму.

    21 сентября 2026, 19:45 • Новости дня
    Путин назвал Лужкова патриотом

    Путин отметил защиту исторических ценностей Лужковым в день его 90-летия

    Путин назвал Лужкова патриотом
    @ Алиса Макарова/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в день 90-летия Юрия Лужкова назвал бывшего мэра Москвы настоящим патриотом, отстаивавшим исторические ценности.

    Российский лидер направил приветствие участникам торжественного мероприятия в связи с 90-летием бывшего мэра столицы. Соответствующая телеграмма опубликована на официальном сайте Кремля.

    «Юрий Михайлович на деле отстаивал наши традиционные, исторические ценности, поддерживал моряков-черноморцев, жителей Крыма и Севастополя. И в этих, и в других вопросах действовал как патриот Отечества», – говорится в тексте послания.

    Напомним, в Москве открыли памятник бывшему мэру столицы Юрию Лужкову.

    В прошлом году президент России поручил провести праздничные мероприятия к девяностолетию политика.

    Ранее глава государства заявил о необходимости защиты традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

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    21 сентября 2026, 14:37 • Новости дня
    Путин присвоил главе ВТБ Костину звание Героя Труда

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин отметил особые заслуги руководителя банка ВТБ Андрея Костина, присвоив ему высшую государственную награду за многолетний труд.

    Соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован в понедельник, передает ТАСС.

    «За особые заслуги перед государством, вклад в развитие финансово-банковской системы и многолетнюю плодотворную трудовую деятельность присвоить звание Героя Труда Российской Федерации Костину Андрею Леонидовичу – президенту – председателю правления Банка ВТБ», – говорится в документе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле президент России Владимир Путин отметил положительную динамику работы ВТБ.

    Весной Андрей Костин спрогнозировал снижение ключевой ставки Центробанка до однозначной цифры к 2027 году.

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    21 сентября 2026, 19:00 • Видео
    Две сенсации на выборах в Германии

    Новые выборы в ФРГ – новые сюрпризы. Жители Берлина проголосовали за власть как в ГДР, а жители Мекленбурга невиданно унизили канцлера Фридриха Мерца и правящую партию ХДС. А что же «Альтернатива для Германии»?

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    21 сентября 2026, 18:18 • Новости дня
    Путин наградил медалью «За храбрость» кладовщика из Белгородской области

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин наградил медалью «За храбрость» II степени Виктора Букавцова, кладовщика краснояружского элеватора в Белгородской области.

    Соответствующий указ президента размещен на сайте официального опубликования правовых актов, передает РИА «Новости». «Наградить медалью «За храбрость» II степени Виктора Григорьевича Букавцова – кладовщика материального склада обособленного подразделения «Краснояружский элеватор» акционерного общества «Краснояружская зерновая компания», Белгородская область», – отмечается в документе.

    Награда вручена за мужество, отвагу и храбрость, проявленные при исполнении профессионального и гражданского долга.

    Руководитель награжденного рассказал, что Букавцов совмещает работу кладовщиком с участием в районной территориальной обороне с момента ее формирования. Медалью его отметили именно за эту деятельность.

    На элеваторе сотрудник трудится давно, начинал с должности простого слесаря. Руководство характеризует его как исполнительного работника без нареканий. У мужчины есть жена и двое детей, в ноябре ему исполнится 50 лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России удостоил ордена Мужества погибшего в Джанкое помощника машиниста.

    В середине лета при обстреле поселка Красная Яруга погибла местная жительница. В июне украинский беспилотник атаковал гражданский автомобиль в Краснояружском округе.

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    21 сентября 2026, 14:58 • Новости дня
    Путин наградил погибшего в Джанкое помощника машиниста орденом Мужества

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин посмертно удостоил ордена Мужества помощника машиниста Ивана Шведова, который погиб во время удара украинских войск по городу Джанкой.

    Соответствующий указ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.

    «За мужество, отвагу и храбрость, проявленные при исполнении профессионального и гражданского долга, наградить орденом Мужества Шведова Ивана Сергеевича – помощника машиниста тепловоза структурного подразделения «Джанкойское локомотивное депо»… «Крымская железная дорога»… (посмертно)», – говорится в указе главы государства.

    Иван Шведов трагически погиб при исполнении своих обязанностей во время удара украинских войск по городу Джанкой.

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    21 сентября 2026, 15:44 • Новости дня
    Мирзиеев по телефону поздравил Путина с успешным проведением выборов

    Кремль: Мирзиеев по телефону поздравил Путина с успешным проведением выборов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в ходе телефонного разговора поздравил президента России Владимира Путина с успешным проведением выборов в Государственную думу, сообщил Кремль.

    По информации из канала Кремля в Max, главы двух государств провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили итоги недавнего голосования в России. В ходе беседы Путин и Мирзиеев также затронули актуальные вопросы дальнейшего развития союзнических отношений между Россией и Узбекистаном.

    «Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев тепло поздравил по телефону президента Российской Федерации Владимира Путина с успешным проведением выборов в Государственную думу Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва», – говорится в публикации.

    Узбекский лидер подчеркнул, что высокая явка избирателей и результаты выборов свидетельствуют о безоговорочной поддержке россиянами курса на динамичное социально-экономическое развитие страны и защиту ее национальных интересов.

    Ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев направил поздравительное послание российскому лидеру по случаю успешного проведения парламентских выборов.

    Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе телефонного разговора также поздравил Владимира Путина с итогами голосования.

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    21 сентября 2026, 14:16 • Новости дня
    Таможня передала на нужды спецоперации товары на 2 млрд рублей

    ФТС передала на нужды спецоперации товары на 2 млрд рублей

    Tекст: Вера Басилая

    Российская таможня за первую половину года направила на поддержку специальной военной операции беспилотники, транспортные средства и другие товары стоимостью около 2 млрд рублей, заявил глава ФТС Валерий Пикалев на встрече с президентом Владимиром Путиным.

    По словам Пикалева, ФТС России в течение первого полугодия 2026 года передала на нужды СВО товаров почти на 2 млрд рублей, в том числе беспилотники и транспортные средства, передает ТАСС.

    «В первом полугодии 2026 года для нужд СВО передано товаров на сумму почти 2 млрд рублей. В их числе – 517 беспилотников, комплектующих к ним, порядка 300 единиц транспортных средств, а также многое-многое другое», – подчеркнул руководитель ФТС Валерий Пикалев.

    Ранее Путин встретился в Кремле с главой Федеральной таможенной службы Валерием Пикалевым.

    В июне прошлого года таможенники передали Министерству обороны 75 незаконно ввезенных в Россию дронов.

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    21 сентября 2026, 14:09 • Новости дня
    Путин пообещал лично вручить новое знамя руководству Таможенной службы

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин пообещал лично передать утвержденный семь лет назад официальный символ ведомства руководителю Федеральной таможенной службы Валерию Пикалеву.

    В ходе рабочей встречи в Кремле глава ФТС Валерий Пикалев попросил главу государства принять участие в торжественной церемонии передачи стяга, передает ТАСС.

    «Обязательно сделаем», – пообещал Владимир Путин. Официальный символ службы утвердили специальным указом еще в 2019 году, однако до настоящего времени его так и не вручили руководству.

    Ранее Путин встретился в Кремле с главой Федеральной таможенной службы Валерием Пикалевым.

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    21 сентября 2026, 19:33 • Новости дня
    Лукашенко поздравил Путина с успешными выборами в России

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил поздравление президенту России Владимиру Путину в связи с успешным завершением единого дня голосования.

    «Беспрецедентная активность миллионов избирателей и подтвержденное партией «Единая Россия» конституционное большинство в Государственной думе – достойный ответ на циничные попытки извне дискредитировать кампанию, внести раскол в сплоченное российское общество», – отметил глава государства, передает БелТА.

    По мнению белорусского лидера, результаты выборов доказывают поддержку россиянами курса на развитие сильной страны, открытой к сотрудничеству. Лукашенко выразил уверенность, что обновленный состав Парламентского собрания Союза Белоруссии и России, а также новые депутаты и главы регионов помогут в реализации интеграционной повестки. В заключение он пожелал российскому коллеге воплощения всех добрых намерений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Прошедшие в России выборы в Госдуму стали рекордными по явке: в голосовании приняли участие 59,32% граждан. Центральная избирательная комиссия опубликовала данные о лидерстве партии «Единая Россия» с результатом более 57% голосов.

    Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев по телефону поздравил российского лидера с успешным проведением голосования.

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    21 сентября 2026, 19:48 • Новости дня
    Путин выразил уверенность в дальнейшем успешном развитии Москвы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин выразил уверенность в дальнейшем успешном развитии столицы, отметив важность традиций, заложенных бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым.

    Российский лидер направил приветственную телеграмму участникам торжественного мероприятия, посвященного 90-летию со дня рождения бывшего градоначальника Юрия Лужкова. В своем обращении глава государства отметил значительный вклад экс-мэра в развитие столицы.

    «Убежден, что Москва и в дальнейшем будет успешно развиваться, в том числе опираясь на крепкие традиции, заложенные Юрием Михайловичем Лужковым», – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

    Напомним, в день 90-летия Юрия Лужкова в Москве открыли памятник бывшему мэру.

    Весной организационный комитет анонсировал масштабную программу празднования юбилея политика.

    В начале сентября Владимир Путин посетил праздничный концерт в честь Дня города.

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    21 сентября 2026, 21:00 • Новости дня
    Президент Киргизии поздравил Путина с успешными выборами в Госдуму

    Президент Киргизии Жапаров поздравил Путина с успешными выборами в Госдуму

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Киргизии Садыр Жапаров направил президенту России Владимиру Путину телеграмму с поздравлениями по случаю успешного завершения выборов депутатов Государственной думы.

    «Рассчитываю, что парламентарии Кыргызстана и России продолжат активную совместную работу, направленную на дальнейшее расширение многопланового сотрудничества и укрепление традиционно дружественных связей между нашими народами», – подчеркнул лидер республики в своем послании, передает РИА «Новости».

    Жапаров выразил уверенность в том, что новый созыв Госдумы внесет значимый вклад в развитие России. Он также отметил важность межпарламентских связей для укрепления стратегического партнерства двух государств.

    В завершение президент Киргизии пожелал российскому лидеру здоровья и успехов, а народу России – мира и процветания.

    Ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев по телефону поздравил Владимира Путина с успешным проведением выборов в Госдуму.

    Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе беседы обсудил итоги прошедшего голосования.

    Власти Китайской Народной Республики направили официальные поздравления российской стороне.

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    22 сентября 2026, 11:35 • Новости дня
    Путин назвал развитие ИИ серьезным вызовом в сфере коммуникаций

    Путин предупредил о связанных с развитием искусственного интеллекта угрозах

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин назвал стремительное развитие искусственного интеллекта и сопутствующие ему угрозы серьезным вызовом для современной сферы информационных коммуникаций.

    Президент России Владимир Путин в приветствии к участникам форума «Диалог о фейках 4.0» заявил о необходимости создания современных стандартов защиты информации, передает ТАСС.

    Послание главы государства зачитал генеральный директор информационного агентства Андрей Кондрашов.

    «Сегодня одним из серьезных вызовов в сфере инфокоммуникаций является стремительное распространение технологий искусственного интеллекта и связанных с ним угроз. В этой связи создание современных стандартов и правил, направленных на обеспечение надежной защиты и конфиденциальности информации, повышение эффективности противодействия цифровым рискам, приобретает особое значение», – подчеркнул президент.

    В начале сентября Путин указал на необходимость предотвращения рисков развития нейросетей.

    Ранее Путин назвал проблему регулирования искусственного интеллекта чрезвычайно сложной задачей.

    Российский лидер также призвал не снижать темпы развития передовых технологий.

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    22 сентября 2026, 11:55 • Новости дня
    Президент Туркмении поздравил Путина с успешными выборами в Госдуму

    Лидер Туркмении Бердымухамедов поздравил Путина с проведением выборов в Госдуму

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов в ходе телефонного разговора поздравил президента России Владимира Путина с успешными выборами в Госдуму.

    Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным поздравил его с успешным проведением выборов в Госдуму, сообщается в Max Кремля.

    В ходе беседы Владимир Путин также тепло поздравил Сердара Бердымухамедова с днем рождения. Главы государств обсудили высокий уровень стратегического партнерства между странами и подтвердили намерение развивать двусторонние отношения.

    Кроме того, стороны затронули вопросы подготовки к предстоящему в начале октября заседанию Совета глав государств СНГ, которое пройдет под председательством туркменского лидера.

    Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в ходе телефонного разговора поздравил российского лидера с успешным проведением выборов в Государственную думу.

    Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев также обсудил с Владимиром Путиным итоги прошедшего голосования.

    Президент Киргизии Садыр Жапаров направил Путину поздравительную телеграмму.

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    22 сентября 2026, 12:41 • Новости дня
    Рахмон назвал итоги выборов в Госдуму поддержкой курса Путина

    Рахмон поздравил Путина с успешным проведением выборов в Госдуму

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Таджикистана Эмомали Рахмон поздравил президента России Владимира Путина с успешным проведением выборов депутатов Госдумы девятого созыва, отметив широкую поддержку государственного курса.

    Президент Таджикистана направил поздравительную телеграмму Владимиру Путину по случаю завершения парламентских выборов, передает ТАСС.

    В послании отмечается значимость прошедшего голосования для общественно-политической жизни России.

    «Поздравляю вас с успешным проведением выборов в Государственную думу – важного мероприятия в общественно-политической жизни страны!» – говорится в тексте сообщения.

    Политик подчеркнул, что активное участие граждан в выборах депутатов Госдумы девятого созыва стало очередным подтверждением широкой поддержки государственного курса. По его словам, этот курс направлен на стабильное социально-экономическое развитие России и улучшение жизни ее граждан.

    Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев поздравил Владимира Путина с успешным проведением парламентских выборов.

    Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев обсудил итоги голосования с российским лидером по телефону.

    Президент Киргизии Садыр Жапаров направил поздравительную телеграмму по случаю завершения избирательной кампании.

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    22 сентября 2026, 12:55 • Новости дня
    Песков анонсировал встречу Путина с Грефом

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин намерен провести встречу с руководителем Сбербанка Германом Грефом, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «На приеме у президента сегодня будет глава Сбербанка Греф», – цитирует Пескова РИА «Новости».

    По его словам, Сбербанк – ведущая финансовая компания страны, она также занимает лидерские позиции в сфере ИИ, языковых систем и выполняет социальные задачи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте Путин называл хорошими результаты работы Сбербанка за 2025 год.

    В январе глава государства встречался с Германом Грефом и президентом ОАЭ.

    Летом прошлого года российский лидер отмечал большой вклад финансовой организации в развитие искусственного интеллекта.

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    22 сентября 2026, 14:02 • Новости дня
    Греф спрогнозировал рекордную прибыль Сбербанка к концу года

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Председатель правления Сбербанка Герман Греф на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил о планах направить на дивиденды половину рекордной прибыли текущего года.

    Руководитель финансовой организации ожидает достижения исторических максимумов по доходам при благоприятной экономической конъюнктуре, передает РИА «Новости».

    «Мы надеемся, что до конца года при благоприятной конъюнктуре мы покажем тоже рекордные результаты по прибыли в этом году», – сказал Герман Греф.

    По итогам прошлого года банк заработал 1,706 трлн рублей. Этот показатель превысил результаты 2024 года на 7,9%.

    Кроме того, руководство планирует направить на выплату дивидендов 50% от полученной чистой прибыли. Глава компании подчеркнул, что банк не отступает от взятых на себя обязательств. Предыдущая встреча президента и главы Сбербанка проходила в марте этого года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Герман Греф анонсировал выплату рекордных дивидендов за 2025 год в размере 853 млрд рублей.

    Владимир Путин назвал хорошими финансовые результаты кредитной организации.

    Ранее глава государства отметил солидную устойчивость Сбербанка.

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