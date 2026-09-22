Путин после беседы с Бердымухамедовым совершил еще один международный звонок

Tекст: Вера Басилая

По словам Пескова, президент России Владимир Путин во вторник провел еще один международный телефонный разговор после беседы с лидером Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым, передает РИА «Новости».

«Сейчас проходит еще один телефонный разговор международный, мы в ближайшее время дадим сообщение», – заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналистам.

Ранее лидер Туркмении Сердар Бердымухамедов поздравил российского президента с успешными выборами в Госдуму.