Рынок нефти перестал быть рынком в классическом смысле. Это поле боя, где цена определяется не спросом и предложением, а способностью конкретного покупателя добраться до конкретного продавца. Великий топливный кризис только начинается, и главный вопрос не в том, сколько будет стоить баррель, а в том, кто сможет его физически получить.0 комментариев
Путин после беседы с Бердымухамедовым совершил еще один международный звонок
Президент России Владимир Путин провел второй за день международный телефонный разговор после общения с лидером Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По словам Пескова, президент России Владимир Путин во вторник провел еще один международный телефонный разговор после беседы с лидером Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым, передает РИА «Новости».
«Сейчас проходит еще один телефонный разговор международный, мы в ближайшее время дадим сообщение», – заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналистам.
Ранее лидер Туркмении Сердар Бердымухамедов поздравил российского президента с успешными выборами в Госдуму.