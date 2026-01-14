ФТС выявила более 136 тыс. тонн товаров с нарушениями за 2025 год

Tекст: Алексей Дегтярёв

Выявленный объем контрабанды наркосодержащих веществ за 2025 год превысил 34 тонны, их удалось выявить благодаря взаимодействию с ФСБ и другими правоохранительными органами, сказал Пикалев, передает ТАСС.

Также он отметил, что ФТС реализовала мероприятия по борьбе с незаконным оборотом оружия и боеприпасов. В частности, только огнестрельного оружия было изъято более 3,5 тыс. единиц.

В 2025 году ФТС усилила контроль за серым импортом, уделяя особое внимание мобильным группам. В результате работы было выявлено более 9 тыс. транспортных средств, перевозивших товары с различными нарушениями, их общий вес составил более 136 тыс. тонн.

По его словам, для нормализации ситуации бизнесу была предоставлена возможность задекларировать такие товары, а с нового года ввоз без необходимых документов будет невозможен.

В октябре 2025 года глава ФТС рассказывал президенту России Владимиру Путину о новой системе противодействия серому импорту.