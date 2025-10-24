Путина заинтересовала система для борьбы против серого импорта в России

Tекст: Вера Басилая

Глава ФТС на встрече с Путиным подчеркнул необходимость системного подхода в вопросе противодействия серым схемам, передает РИА «Новости».

Система будет создана совместно министерством финансов, ФНС и ФТС для поэтапного введения комплексного контроля над ввозом товаров в Россию.

«Для этого министерством финансов совместно с налоговой и таможенной службами ведется работа по созданию национальной системы подтверждения ожидания товаров, так называемой СПОТ. В рамках реализации этой системы таможенные органы будут наделены полномочиями по контролю наличия подтверждения информации о предстоящей поставке товаров из стран ЕАЭС», – заявил Пикалев.

Пилотное внедрение СПОТ стартует с 1 апреля 2026 года, а полноценный запуск ожидается с 1 июля того же года.

«А что это за ожидание товаров?», – поинтересовался президент.

По словам главы ФТС, после внедрения системы груз, ввозимый из стран ЕАЭС, не сможет пересечь границу без подтверждения заинтересованного налогового резидента России.

Путин уточнил, будет ли СПОТ использоваться как инструмент борьбы с серым импортом, на что глава службы ответил утвердительно.

В результате, добавил Пикалев, система позволит точно определять, есть ли у груза конкретный получатель в России, тем самым сокращая возможности для нелегальных схем импорта.

Ранее президент России Владимир Путин провел встречу с руководителем Федеральной таможенной службы Валерием Пикалевым. Руководитель ведомства представил отчет о деятельности ФТС за текущий год.



