80 лет назад, 24 октября 1945 года, была официально создана Организация Объединенных Наций. Однако в долгосрочной перспективе стало понятно, что государства очень плохо договариваются друг с другом, а ООН для эффективной работы должна быть «зеркалом» реального геополитического порядка.0 комментариев
Путин заслушал доклад главы ФТС о работе ведомства
Путин заслушал доклад главы ФТС Пикалева о работе ведомства
Президент России Владимир Путин встретился с руководителем Федеральной таможенной службы Валерием Пикалевым и выслушал отчет о деятельности ведомства за этот год.
В начале разговора президент поприветствовал Пикалева и поинтересовался итогами работы ведомства в 2025 году, передает ТАСС.
Пикалев представил детализированный доклад, в котором рассказал о текущих результатах и реализации Стратегии развития таможенной службы России, рассчитанной до 2030 года. Отдельно стороны обсудили кадровую политику ФТС, а также меры социальной поддержки сотрудников таможни.
Ранее в пятницу Путин провел заседание с постоянными членами Совбеза по вопросам усиления и совершенствования мер борьбы с терроризмом.