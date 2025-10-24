80 лет назад, 24 октября 1945 года, была официально создана Организация Объединенных Наций. Однако в долгосрочной перспективе стало понятно, что государства очень плохо договариваются друг с другом, а ООН для эффективной работы должна быть «зеркалом» реального геополитического порядка.0 комментариев
Путин обсудил с Совбезом меры против терроризма
Президент России Владимир Путин провел заседание с постоянными членами Совбеза по вопросам усиления и совершенствования мер борьбы с терроризмом.
Открывая встречу, президент подчеркнул, что на повестке стоит основной вопрос – усиление и совершенствование мер борьбы с терроризмом, сообщается на сайте Кремля.
«У нас, по сути, один вопрос [на повестке дня]. Мы с разных сторон, что называется, к нему должны подойти», – сказал Путин.
Планировалось заслушать нескольких докладчиков, первым из них Путин предложил выступить директору ФСБ Александру Бортникову.
Ранее в пятницу пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков анонсировал совещание Путина с Совбезом.
На прошлой неделе Путин обсудил с Совбезом разработку минеральных ресурсов на морском дне.