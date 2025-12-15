Bloomberg: Япония досрочно отправила последних панд обратно в Китай

Tекст: Ольга Иванова

Китай возвращает двух последних панад из Японии в следующем месяце, что де-факто завершает совместную программу, символизировавшую дружественные отношения между Токио и Пекином с 1972 года, передает Bloomberg.

Решение принято на фоне роста напряженности после ноябрьских заявлений премьер-министра Японии Санаэ Такаити о возможном привлечении армии для защиты Тайваня в случае силового сценария со стороны Китая.

Близнецы Сяо Сяо и Лэй Лэй, родившиеся в токийском зоопарке Уэно в 2021 году, планировалось отправить в Китай в феврале, однако, по данным японских СМИ, мэрия Токио пыталась добиться продления срока их пребывания. Теперь панды должны уехать уже в январе, что произошло раньше запланированного срока, сообщают японские газеты.

Официальный представитель правительства Токио не сообщил, ведутся ли переговоры о получении новых панд, а также пообещал, что вскоре появится официальное заявление по этому поводу. Отметим, что за последние пятьдесят лет Китай одалживал Японии панд в рамках так называемой панда-дипломатии, однако сейчас соглашение о новых поставках отсутствует.

Для сравнения: Франция недавно добилась нового соглашения о панде во время визита президента Эммануэля Макрона в Китай в начале декабря. Австралия также получила животных после улучшения двусторонних отношений, а президент Си Цзиньпин в прошлом году пообещал отправить новых панд в США.

На фоне дипломатического кризиса Китай отменил культурные мероприятия, посвященные Японии, а также рекомендовал своим гражданам воздержаться от поездок в страну. Опрос телеканала ANN показал, что 66% японцев обеспокоены ухудшением отношений между странами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Китая потребовали от Японии прекратить клевету на действия Народно-освободительной армии Китая.

ВМС Китая ранее обвинили Японию во вмешательстве в военные учения. Япония заявила протест из-за действий китайского истребителя, который взял на прицел японские F-15.