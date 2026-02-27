Клинтон: США находятся на краю пропасти из-за дела Эпштейна

Tекст: Вера Басилая

США стоят на краю пропасти из-за дела финансиста Джеффри Эпштейна, заявил бывший президент Билл Клинтон, передает РИА «Новости».

По его словам, демократия требует, чтобы каждый играл свою роль, и он надеется, что его участие поможет «немного отдалить нас от края и вернуть в состояние страны, где мы можем цивилизованно не соглашаться друг с другом».

Клинтон также отметил, что США должны стремиться к поиску правды и справедливости, а не к превращению расследования в политический спектакль. Его показания прозвучали на выездном заседании комитета по надзору в пригороде Нью-Йорка, которое прошло в центре исполнительских искусств Чаппакуа.

Семья Клинтонов просила провести слушания в их родном городе, а не на Капитолийском холме. Перед началом заседания глава комитета Джеймс Комер заявил, что Эпштейн посещал Белый дом Клинтона 17 раз.

Ранее сообщалось, что бывший президент США Билл Клинтон даст закрытые показания конгрессу по делу финансиста Джеффри Эпштейна. Чета Клинтонов решила выступить перед профильным комитетом американского Конгресса. До этого законодатели проголосовали за привлечение политиков к ответственности за игнорирование повесток.

Хиллари Клинтон в письменных показаниях Конгрессу отвергла любые предположения о знакомстве с преступной деятельностью Эпштейна.

В то же время Клинтон требовала допросить Дональда Трампа под присягой по этому же делу.

Кирилл Дмитриев, спецпредставитель президента России, назвал ложными заявления Хиллари Клинтон о том, что она не помнит встреч с Эпштейном.