Каждое из откровений Залужного в отдельности – это информационный удар по Зеленскому, а все вместе – мощная пропагандистская кампания. Сомнительно, что экс-главком решился на такую акцию без поддержки серьезных сил. Кто стоит за спиной Залужного?0 комментариев
Дмитриев обвинил Клинтон во лжи о знакомствах с Эпштейном
Спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев указал на ложность заявлений бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон о том, что она не помнит встреч с финансистом Джеффри Эпштейном и не знала о его преступлениях.
Дмитриев заявил о недостоверности утверждений Хиллари Клинтон о том, что она не встречалась с финансистом Джеффри Эпштейном, передает ТАСС.
В соцсети Дмитриев опубликовал фотографию заседания, на котором Клинтон под присягой заявляла, что не помнит встреч с Эпштейном и ничего не знала о его преступлениях.
Дмитриев также разместил отрывок из переписки, обнаруженной в материалах дела Эпштейна. В письме Эпштейн обсуждает организацию тайной встречи с Клинтон для представителей семьи Ротшильдов. По словам Дмитриева, Эпштейн отмечал: «Встречи с Хиллари нелегко провести незаметно. Когда?».
Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитриев назвал фото с арестом принца Эндрю в Лувре концом британской короны. Дмитриев отметил связь демократов США с Эпштейном как занимательную. Дмитриев также назвал спор Маска и Хоффмана «спором доноров».