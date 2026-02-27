Tекст: Дмитрий Зубарев

Дмитриев заявил о недостоверности утверждений Хиллари Клинтон о том, что она не встречалась с финансистом Джеффри Эпштейном, передает ТАСС.

В соцсети Дмитриев опубликовал фотографию заседания, на котором Клинтон под присягой заявляла, что не помнит встреч с Эпштейном и ничего не знала о его преступлениях.

Дмитриев также разместил отрывок из переписки, обнаруженной в материалах дела Эпштейна. В письме Эпштейн обсуждает организацию тайной встречи с Клинтон для представителей семьи Ротшильдов. По словам Дмитриева, Эпштейн отмечал: «Встречи с Хиллари нелегко провести незаметно. Когда?».

Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитриев назвал фото с арестом принца Эндрю в Лувре концом британской короны. Дмитриев отметил связь демократов США с Эпштейном как занимательную. Дмитриев также назвал спор Маска и Хоффмана «спором доноров».