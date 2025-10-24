Глава ФТС сообщил о товарообороте России свыше 425 млрд долларов с начала года

В Госдуму внесли законопроект о привлечении резервистов к охране важных объектов

Tекст: Ирма Каплан

Правительство России внесло на рассмотрение Госдумы законопроект о привлечении граждан, заключивших контракт о пребывании в резерве Вооруженных сил, к участию в специальных сборах для защиты критически важных объектов, передает ТАСС.

Документ предусматривает, что указанные меры затронут исключительно лиц, добровольно подписавших контракт о пребывании в резерве.

Как подчеркнул начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС России вице-адмирал Владимир Цимлянский, «ни о какой мобилизации речь не идет». В сборах планируется задействовать наиболее подготовленных и патриотически настроенных резервистов.

Нововведения позволяют по указу президента России направлять резервистов на специальные сборы для обеспечения охраны критически важных объектов и объектов жизнеобеспечения, включая энергетические и транспортные. Порядок таких сборов определит правительство.

В Главном штабе отмечали, что резервистов нельзя путать с контрактниками-действующими военнослужащими.

«Главное отличие резервистов от контрактников – совмещение пребывания в резерве с трудовой деятельностью по основному месту работы. Резервист не является военнослужащим и обладает всеми правами гражданских лиц», – пояснил Цимлянский.

Также законопроект устанавливает для участников специальных сборов комплекс социальных гарантий, закрепленных за участниками военных сборов. Им будут предоставляться такие же социальные гарантии, компенсации, страховые выплаты и стандарты медицинского обеспечения, как у военнослужащих.

В случае принятия и подписания закона новые нормы вступят в силу через 10 дней после его официальной публикации.

