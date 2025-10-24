80 лет назад, 24 октября 1945 года, была официально создана Организация Объединенных Наций. Однако в долгосрочной перспективе стало понятно, что государства очень плохо договариваются друг с другом, а ООН для эффективной работы должна быть «зеркалом» реального геополитического порядка.0 комментариев
Руководитель Федеральной таможенной службы (ФТС) Валерий Пикалев на встрече с президентом России заявил, что товарооборот страны за девять месяцев 2025 года составил более 425 млрд долларов.
По его словам, экспорт сформировал 255 млрд долларов, а импорт – 170 млрд долларов, передает ТАСС.
Напомним, в пятницу Путин заслушал доклад главы ФТС о работе ведомства.
До этого президент провел заседание с постоянными членами Совбеза по вопросам усиления и совершенствования мер борьбы с терроризмом.