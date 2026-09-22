Рынок нефти перестал быть рынком в классическом смысле. Это поле боя, где цена определяется не спросом и предложением, а способностью конкретного покупателя добраться до конкретного продавца. Великий топливный кризис только начинается, и главный вопрос не в том, сколько будет стоить баррель, а в том, кто сможет его физически получить.0 комментариев
Лавров объяснил причину остервенелого «наката» Запада на Русские дома
Лавров счел остервенелым нападение Запада на Русские дома
Министр иностранных дел России Сергей Лавров охарактеризовал действия западных стран в отношении Российских центров науки и культуры как остервенелый накат.
«Вот этот вот остервенелый накат на Русские дома, Российские центры науки и культуры. Сейчас вот закрыли один из самых знаменитых центров в Берлине просто потому, что кому-то показалось, что можно ситуацию с нахождением неких обломков представить как падение российского беспилотника, и за это надо Россию наказать – закрыли генеральное консульство в Бонне – самое крупное наше генеральное консульство в Европе – это бывшее здание посольства, когда Бонн еще был столицей Западной Германии», – цитирует министра ТАСС.
Сергей Лавров напомнил, что власти ФРГ закрыли российский культурный центр, который пользовался огромным успехом у граждан Германии. По его словам, подобные действия являются частью борьбы Запада с традиционными ценностями.
Глава МИД России добавил, что отмена культуры отражает факт того, что Россия и страны мирового большинства отстаивают традиционные ценности во всех сферах жизни. Запад же считает это несоответствующим своим либеральным ценностям.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Германии прекратили работу Русского дома в Берлине из-за инцидента с беспилотником.
В ответ Москва закрыла немецкое генконсульство в Петербурге и культурные центры имени Гете.
Для вывоза сотрудников российского представительства в Бонне на немецкую территорию прибыл специальный правительственный борт.