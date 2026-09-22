Рынок нефти перестал быть рынком в классическом смысле. Это поле боя, где цена определяется не спросом и предложением, а способностью конкретного покупателя добраться до конкретного продавца. Великий топливный кризис только начинается, и главный вопрос не в том, сколько будет стоить баррель, а в том, кто сможет его физически получить.0 комментариев
Песков анонсировал встречу Путина с Грефом
Президент Владимир Путин намерен провести встречу с руководителем Сбербанка Германом Грефом, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«На приеме у президента сегодня будет глава Сбербанка Греф», – цитирует Пескова РИА «Новости».
По его словам, Сбербанк – ведущая финансовая компания страны, она также занимает лидерские позиции в сфере ИИ, языковых систем и выполняет социальные задачи.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте Путин называл хорошими результаты работы Сбербанка за 2025 год.
В январе глава государства встречался с Германом Грефом и президентом ОАЭ.
Летом прошлого года российский лидер отмечал большой вклад финансовой организации в развитие искусственного интеллекта.