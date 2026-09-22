Tекст: Елизавета Шишкова

Володин заявил, что Берлин совершил стратегическую ошибку, выступив на стороне Киева, об этом он написал на платформе «Макс».

По его словам, канцлер ФРГ Фридрих Мерц стал активным участником конфликта, игнорируя проблемы собственных граждан.

«Сегодняшнее руководство Германии во главе с Мерцем вместо того, чтобы решать проблемы собственных граждан и думать о своей стране, совершило стратегическую ошибку. Мерц стал активным участником военных действий на стороне Украины», – подчеркнул спикер.

Политик напомнил, что чуть более 10 лет назад ФРГ была одним из ключевых партнеров России. Страна получала дешевые энергоресурсы, что способствовало ее развитию, а Москва пополняла бюджет. Володин отметил, что тогда Берлин отстаивал интересы своего государства, выстраивая взаимовыгодное сотрудничество.

Кроме того, председатель Госдумы обвинил власти Германии во вмешательстве в избирательную кампанию в России. Он указал, что еще до начала голосования звучали оценки итогов выборов, а также попытки их дискредитации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября канцлер ФРГ Фридрих Мерц признал ошибкой отказ от российского газа.

Месяцем ранее глава МИД России Сергей Лавров указал на возрождение нацистских тенденций в немецком обществе.

Летом лидер партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалла обвинил Берлин в эскалации украинского кризиса.