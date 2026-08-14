Миграционный кризис в испанской Сеуте – а он развивается – вновь напомнил об одной из тяжелейших проблем современной Европы. Несмотря на все «теории заговора», винить в ее нерешенности европейские политики могут только собственные недальновидные действия. К правительству Испании это относится в первую очередь.4 комментария
Лавров: В Германии под руководством Мерца пробиваются метастазы нацизма
Министр иностранных дел Сергей Лавров подверг резкой критике политику Евросоюза в отношении Сербии и указал на возрождение нацистских тенденций в Германии.
«Метастазы нацизма продолжают пробиваться наверх в немецком обществе под руководством канцлера ФРГ Фридриха Мерца, открыто заявляющего о необходимости опять сделать Германию главной военной силой в Европе», – заявил глава российского внешнеполитического ведомства в интервью «Вестям».
Он выразил сомнение в том, что немецкий лидер осознает значение слова «опять» в данном контексте.
Кроме того, руководитель МИД обратил внимание на беспрецедентное давление, оказываемое на сербского президента Александра Вучича. По словам министра, Евросоюз фактически издевается над Белградом, требуя признать независимость Косова и присоединиться к антироссийским санкциям в обмен на ускорение процесса евроинтеграции.
Действия Брюсселя дипломат охарактеризовал как хамские и беспардонные, сравнив поведение европейских чиновников с политикой «четвертого рейха». При этом он подчеркнул, что Москва предлагает Сербии выгодные условия сотрудничества, в частности поставки газа, и просит лишь не участвовать в вооружении киевского режима.
Ранее жители Германии потребовали уволить задавшего вопрос об убийстве русских журналиста Михаэля Мартенса.
Глава МИД России Сергей Лавров посоветовал канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу приготовиться к последствиям европейского лидерства.
Российский министр напомнил о тяжелых исторических последствиях самонадеянности германского руководства.