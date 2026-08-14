Миграционный кризис в испанской Сеуте – а он развивается – вновь напомнил об одной из тяжелейших проблем современной Европы. Несмотря на все «теории заговора», винить в ее нерешенности европейские политики могут только собственные недальновидные действия. К правительству Испании это относится в первую очередь.4 комментария
Пилот погиб при крушении вертолета на востоке Германии
Вертолет полностью разрушился при падении в лесах немецкой земли Саксония
Вблизи немецкого населенного пункта Зематаль по пути к чешской границе разбился вертолет, в результате крушения пилот погиб.
Трагедия произошла около 10.00 по местному времени, передает ТАСС.
Летательный аппарат следовал в сторону чешской границы. По информации полиции, крушение случилось в районе федеральной земли Саксония.
На месте происшествия работали экстренные ведомства. «Летчик погиб при крушении», – заявил представитель местной пожарной службы Фалько Ауэрсвальд. Опубликованные спасателями кадры свидетельствуют о полном разрушении машины.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле на севере Германии легкомоторный самолет упал на крышу жилого дома.
В мае на юго-западе страны в воздухе взорвалось другое легкомоторное воздушное судно.
В прошлом году возле Лейпцига во время учебного полета разбился немецкий военный вертолет.