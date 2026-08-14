Zeit: Киев мог инсценировать атаку беспилотника в аэропорту Лейпцига

Tекст: Денис Тельманов

Правоохранительные органы Германии рассматривают версию о возможной причастности Киева к инциденту с беспилотником, передает РИА «Новости». В начале августа сотрудник аэропорта Лейпциг/Галле нашел дрон с неизвестным взрывным устройством в зоне безопасности грузовых авиаперевозок.

«В числе подозреваемых может оказаться Украина. Она хорошо разбирается в дронах и могла бы быть заинтересована в операции под чужим флагом, то есть в нападении, которое должно было бы выглядеть как российское», – говорится в публикации газеты Zeit.

Следователи и эксперты министерства внутренних дел ФРГ предполагают, что целью подобной инсценировки могло стать обоснование дальнейшей финансовой и военной поддержки Киева.

Посольство России в Берлине ранее назвало инцидент в аэропорту наспех состряпанной провокацией, подчеркнув, что Германии угрожают не гибридные атаки, а политики, готовящие сценарий войны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, камеры видеонаблюдения аэропорта Лейпцига зафиксировали момент удара беспилотника по крылу грузового самолета Ан.

Немецкие следователи обнаружили на найденном летательном аппарате генетические следы.

Российское посольство в Берлине выразило серьезную обеспокоенность нагнетанием антироссийских настроений на фоне этого инцидента.