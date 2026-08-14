  • Новость часаФранция могла потерять до нескольких сотен военных на Украине
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    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв В миграционном цунами Сеуты виноват только ЕС

    Миграционный кризис в испанской Сеуте – а он развивается – вновь напомнил об одной из тяжелейших проблем современной Европы. Несмотря на все «теории заговора», винить в ее нерешенности европейские политики могут только собственные недальновидные действия. К правительству Испании это относится в первую очередь.

    4 комментария
    Ольга Андреева Ольга Андреева Почему сибирские реки не повернут в Среднюю Азию

    Идея с переброской сибирских рек на юг впервые появилась еще при царе, в начале ХХ века. Тогда над этим посмеялись и забыли. При СССР вспомнили – но 40 лет назад Михаил Горбачев окончательно этот проект закрыл. Окончательно? Как бы не так.

    25 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Найди кота в Йошкар-Оле

    Для чего нужно обновлять традицию? Наверное, для того, чтобы люди не думали, будто традиция – это что-то сельское, темное и отсталое. Марийский опыт говорит нам: будь современным человеком, будь в курсе и старых традиций, и новых.

    7 комментариев
    14 августа 2026, 12:53 • Новости дня

    Пилот погиб при крушении вертолета на востоке Германии

    Вертолет полностью разрушился при падении в лесах немецкой земли Саксония

    Tекст: Мария Иванова

    Вблизи немецкого населенного пункта Зематаль по пути к чешской границе разбился вертолет, в результате крушения пилот погиб.

    Трагедия произошла около 10.00 по местному времени, передает ТАСС.

    Летательный аппарат следовал в сторону чешской границы. По информации полиции, крушение случилось в районе федеральной земли Саксония.

    На месте происшествия работали экстренные ведомства. «Летчик погиб при крушении», – заявил представитель местной пожарной службы Фалько Ауэрсвальд. Опубликованные спасателями кадры свидетельствуют о полном разрушении машины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле на севере Германии легкомоторный самолет упал на крышу жилого дома.

    В мае на юго-западе страны в воздухе взорвалось другое легкомоторное воздушное судно.

    В прошлом году возле Лейпцига во время учебного полета разбился немецкий военный вертолет.

    12 августа 2026, 19:39 • Новости дня
    Zeit: Киев мог инсценировать атаку беспилотника в аэропорту Лейпцига
    Zeit: Киев мог инсценировать атаку беспилотника в аэропорту Лейпцига
    @ REUTERS/Axel Schmidt

    Tекст: Денис Тельманов

    Немецкие правоохранители подозревают Украину в причастности к недавнему инциденту с беспилотником в аэропорту Лейпциг/Галле для получения помощи от Берлина, пишет Zeit.

    Правоохранительные органы Германии рассматривают версию о возможной причастности Киева к инциденту с беспилотником, передает РИА «Новости». В начале августа сотрудник аэропорта Лейпциг/Галле нашел дрон с неизвестным взрывным устройством в зоне безопасности грузовых авиаперевозок.

    «В числе подозреваемых может оказаться Украина. Она хорошо разбирается в дронах и могла бы быть заинтересована в операции под чужим флагом, то есть в нападении, которое должно было бы выглядеть как российское», – говорится в публикации газеты Zeit.

    Следователи и эксперты министерства внутренних дел ФРГ предполагают, что целью подобной инсценировки могло стать обоснование дальнейшей финансовой и военной поддержки Киева.

    Посольство России в Берлине ранее назвало инцидент в аэропорту наспех состряпанной провокацией, подчеркнув, что Германии угрожают не гибридные атаки, а политики, готовящие сценарий войны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, камеры видеонаблюдения аэропорта Лейпцига зафиксировали момент удара беспилотника по крылу грузового самолета Ан.

    Немецкие следователи обнаружили на найденном летательном аппарате генетические следы.

    Российское посольство в Берлине выразило серьезную обеспокоенность нагнетанием антироссийских настроений на фоне этого инцидента.

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    12 августа 2026, 21:43 • Новости дня
    Welt: Немцы начали вывешивать «последние рубашки» против политики Мерца
    Welt: Немцы начали вывешивать «последние рубашки» против политики Мерца
    @ IMAGO/Steffen Unger/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Жители Германии устроили массовую акцию протеста «Последняя рубашка» против политики канцлера Фридриха Мерца, сообщает телеканал Welt.

    Телеканал Welt сообщает, что масштабная акция «Последняя рубашка» набирает популярность в немецких городах. Участники перформанса развешивают майки на желтых указателях перед въездами в населенные пункты. Таким образом люди пытаются привлечь внимание к росту налогов и серьезным финансовым трудностям, и выступают против политики Мерца, передает РИА «Новости».

    «Это новая форма протеста против федерального правительства, которая действительно распространяется по всей федеративной республике», – сообщил ведущий телеканала. Он добавил, что ситуацией уже заинтересовалась служба государственной безопасности.

    Правоохранительные органы Бранденбурга и Саксонии проверяют законность происходящего, подозревая в организации правых радикалов. Полиция вынуждена снимать одежду со знаков ради безопасности дорожного движения. Согласно опубликованным 11 августа данным института Forsa, недовольство канцлером Фридрихом Мерцем достигло исторических 85%.

    В начале августа около 10 тыс. граждан вышли на массовую акцию протеста в Плауэне.

    В июле канцлер ФРГ Фридрих Мерц проигнорировал сотни обращений избирателей на платформе обратной связи.

    Месяцем ранее подавляющее большинство жителей Германии выразили резкое недовольство работой главы правительства.

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    3 августа 2026, 13:50 • Видео
    Трамп выбрал преемника

    Как утверждают источники американских СМИ, президент США Дональд Трамп определился, кто должен стать его преемником – госсекретарь Марко Рубио или вице-президент США Джей Ди Вэнс. В целом это хороший выбор. Но в плохих обстоятельствах.

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    14 августа 2026, 19:07 • Новости дня
    Немцев возмутила акция «только для чернокожих детей» в общественном бассейне
    Немцев возмутила акция «только для чернокожих детей» в общественном бассейне
    @ Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

    В Берлине отменили мероприятие в недавно открывшемся общественном бассейне Volksbad, которое планировалось провести исключительно для чернокожих детей и подростков – инициатива вызвала резкую критику немецких политиков и общественности.

    Бассейн Volksbad, расположенный рядом с театром Volksbuhne, был открыт в начале августа. На его создание из общественных средств выделили около 300 тыс. евро. Объект позиционируется как бесплатный общественный бассейн, открытый для всех желающих, сообщает The New York Post.

    На пятницу было запланировано специальное мероприятие, организованное антидискриминационной организацией Each One Teach One (Каждый учит каждого). В этот день до 18.00 бассейн должен был быть доступен исключительно для чернокожих детей, после чего планировалось вновь открыть его для широкой публики.

    Инициатива вызвала критику со стороны представителей разных политических сил. «Апартеид как модель для Германии?» – возмутилась лидер правой партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель. Она потребовала немедленно лишить проект государственного финансирования, отметив недопустимость запрета на вход белым людям.

    Умеренные политики также раскритиковали идею, указав, что название бассейна переводится как «народный бассейн». Кандидат от Христианско-демократического союза на выборах в парламент Берлина Штефан Эверс заявил, что не считает правильным разделение людей по цвету кожи. «Я понимаю “народный бассейн” как бассейн для всех», – сказал политик.

    Председатель Берлинской ассоциации налогоплательщиков Александр Краусс также выступил против мероприятия. По его словам, недопустимо, чтобы театр, получающий значительные государственные субсидии, использовал средства налогоплательщиков для организации подобного бассейна.

    Организаторы в итоге отменили мероприятие. В Each One Teach One заявили, что после скандала получили «расистские электронные письма с угрозами насилия и дискриминационные комментарии в социальных сетях». В театре Volksbuhne, при котором работает бассейн, заявили, что отмена была необходима из-за невозможности обеспечить участникам «расслабленный отдых». При этом организаторы назвали первоначальную инициативу позитивной мерой, направленной на поддержку групп населения, которые, по их оценке, находятся в «структурно-неблагоприятном положении».

    Бассейн Volksbad будет работать до 1 октября. Его организаторы подчеркивают, что объект является общественным и бесплатным для всех посетителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель раскритиковала миграционную политику властей ФРГ. В начале июля политика переизбрали на пост руководителя этой политической силы. До этого лидер оппозиции заявила о готовности возглавить политические преобразования в стране.

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    12 августа 2026, 10:27 • Новости дня
    В Германии возмутились сделкой Мерца с талибами

    Politico: Берлин отдал талибам контроль над дипмиссиями для депортации мигрантов

    В Германии возмутились сделкой Мерца с талибами
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Власти Германии позволили представителям движения «Талибан» работать в дипмиссиях в обмен на содействие в депортации афганских мигрантов, что вызвало тревогу у беженцев и активистов.

    Правительство канцлера Фридриха Мерца заключило сделку с талибами, передав им контроль над дипломатическими представительствами в Берлине и Бонне ради возвращения мигрантов в Афганистан, пишет Politico.

    Соглашение было расширено в начале лета 2026 года, позволив увеличить число депортационных рейсов до трех в месяц.

    «Трудно смириться с тем, что моя судьба и мои дела обсуждаются с теми самыми представителями, от чьего угнетения, тюрем, порки и насилия я бежала», – заявила изданию 27-летняя афганская активистка Зармина Парьяни. Она и другие беженцы опасаются, что талибы получат доступ к их личным данным при продлении паспортов.

    Германия стала первой страной Евросоюза, допустившей назначенных талибами чиновников к работе в дипмиссиях. Это решение принято на фоне падения рейтингов правительства и роста популярности партии «Альтернатива для Германии», выступающей против миграции.

    Афганцы являются третьей по численности группой беженцев в Германии после украинцев и сирийцев. Около 35 тыс. человек прибыли по специальным гуманитарным программам, еще 321 тыс. проживают в статусе беженцев или с другой формой защиты. Эксперты предупреждают, что талибы могут использовать новое положение для шантажа и запугивания диссидентов в Европе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер ФРГ Фридрих Мерц пообещал выдворить из страны 11 тыс. афганских беженцев.

    Немецкое правительство начало прямые переговоры с движением «Талибан» по вопросам масштабной депортации мигрантов.

    Берлин и Кабул обсуждали детали секретной сделки через посредников.

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    13 августа 2026, 13:12 • Новости дня
    Эксперты предрекли Германии зиму без отопления из-за нехватки газа

    Глава INES: Германия зимой останется без газа из-за полупустых хранилищ

    Tекст: Мария Иванова

    Из-за критически низкого уровня запасов, едва превышающего 47%, ФРГ рискует столкнуться с масштабными перебоями в газоснабжении грядущей зимой, заявил директор объединения операторов немецких хранилищ газа и водорода Initiative Energien Speichern e. V. (INES) Себастьян Хайнерманн.

    Текущая ситуация с закачкой топлива создает серьезную угрозу для энергетической стабильности ФРГ, передает РИА «Новости».

    Директор объединения операторов немецких хранилищ газа и водорода INES Себастьян Хайнерманн заявил: «Германия сейчас движется навстречу серьезным рискам в сфере газоснабжения... Если текущая тенденция закачки не изменится, станет ясно, что участники рынка руководствуются исключительно экономическими ценовыми сигналами и практически полностью игнорируют техническую необходимость».

    По состоянию на 12 августа 2026 года резервуары страны заполнены лишь на 47,28%, хотя стандартный показатель должен превышать 90%. Эксперт пояснил, что даже при достижении уровня в 78% запасов хватит максимум до начала февраля в случае сильных морозов. Процесс заполнения требует непрерывности и не может быть ускорен в любой момент.

    Кризис в Ормузском проливе спровоцировал рост оптовых цен, из-за чего компаниям стало невыгодно формировать зимние запасы. Ранее Евросоюз на фоне этих событий снизил целевой показатель заполненности газохранилищ до 80%. При этом Газпром прогнозировал, что к 1 октября европейские резервы не достигнут и 75% при сохранении нынешних темпов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, отказ властей Германии от централизованных закупок топлива грозит резким подорожанием энергии грядущей зимой.

    лава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал причиной текущего энергетического кризиса отказ Европы от российского газа.

    Из-за аномальной летней жары страны Евросоюза накопили лишь 48% требуемых к зиме объемов.

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    14 августа 2026, 14:19 • Новости дня
    Бундесвер не смог найти две тысячи добровольцев для литовской бригады
    Бундесвер не смог найти две тысячи добровольцев для литовской бригады
    @ Hannes P Albert/dpa/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные силы Германии столкнулись с серьезным дефицитом кадров при формировании военного контингента, который планируется разместить в балтийской республике к концу 2027 года.

    Бундесверу не удается полностью укомплектовать тяжелую бригаду в Литве из-за нехватки около двух тысяч добровольцев, передает РИА «Новости».

    По данным министерства обороны ФРГ, этот проект является важнейшим для армии со времен холодной войны.

    «На данный момент бригада может быть укомплектована добровольцами на 60% – таким образом, не хватает еще около двух тысяч солдат», – говорится во внутреннем документе ведомства.

    Находящиеся сейчас в Литве немецкие части заполнены примерно на 92%. Однако основная часть бригады, включая 203-й танковый и 122-й мотопехотный батальоны, должна быть развернута только в 2027 году.

    Именно в этих подразделениях зафиксирован значительный недобор личного состава. Ожидается, что до конца этого года власти Германии примут решение о возможном принудительном призыве для комплектации контингента.

    Германия планирует разместить в Литве тяжелую бригаду общей численностью 5–6 тыс. человек. Президент Литвы Гитанас Науседа ранее сообщал о строительстве необходимой инфраструктуры.

    При этом многие литовские пользователи интернета считают размещение немецких военных пустой тратой денег, вспоминая фашистскую оккупацию во время Второй мировой войны.

    Россия неоднократно выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет присутствие, прикрываясь заявлениями о сдерживании Москвы.

    В МИД подчеркивали готовность к равноправному диалогу с блоком, настаивая на отказе Запада от милитаризации Европы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Германии Борис Писториус допустил возможность принудительной отправки солдат в Литву.

    Глава военного ведомства признал серьезные проблемы с поиском рядового состава и специалистов.

    Председатель комитета Бундестага по обороне Томас Ревекамп предложил комплектовать прибалтийскую бригаду на обязательной основе.

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    13 августа 2026, 11:54 • Новости дня
    Варшава заявила о схватке с Берлином за лицензию на ракеты Patriot

    Варшава и Берлин вступили в борьбу за лицензию на ракеты Patriot

    Tекст: Мария Иванова

    Между Польшей и Германией развернулась острая борьба за получение американской лицензии на производство ракет Patriot, судьба которой решится в середине сентября.

    Германия стала главным соперником Польши в получении американской лицензии на выпуск ракет для систем Patriot, рассказала заместитель главы польского военного ведомства Магдалена Собковяк-Чарнецкая.

    «В настоящее время мы ведем переговоры [с США]. Как минимум есть еще одна страна ЕС, которая за это борется», – заявила Собковяк-Чарнецкая.

    Она также уточнила, что конкуренция с немецкой стороной не является секретом, передает ТАСС.

    Ожидается, что американские власти примут окончательное решение по данному вопросу в середине сентября. Месяцем ранее Варшава уже предлагала наладить производство боеприпасов на польской территории на фоне дискуссий о возможной передаче аналогичных прав Киеву.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские власти рассматривают возможность финальной сборки боеприпасов для зенитных комплексов на территории европейских государств.

    Вашингтон опасается кражи технологий ракет-перехватчиков Patriot при передаче лицензии Киеву.

    Варшава предложила наладить производство этого вооружения в формате трехстороннего сотрудничества.

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    14 августа 2026, 11:42 • Новости дня
    Лавров: В Германии под руководством Мерца пробиваются метастазы нацизма
    Лавров: В Германии под руководством Мерца пробиваются метастазы нацизма
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Сергей Лавров подверг резкой критике политику Евросоюза в отношении Сербии и указал на возрождение нацистских тенденций в Германии.

    «Метастазы нацизма продолжают пробиваться наверх в немецком обществе под руководством канцлера ФРГ Фридриха Мерца, открыто заявляющего о необходимости опять сделать Германию главной военной силой в Европе», – заявил глава российского внешнеполитического ведомства в интервью «Вестям».

    Он выразил сомнение в том, что немецкий лидер осознает значение слова «опять» в данном контексте.

    Кроме того, руководитель МИД обратил внимание на беспрецедентное давление, оказываемое на сербского президента Александра Вучича. По словам министра, Евросоюз фактически издевается над Белградом, требуя признать независимость Косова и присоединиться к антироссийским санкциям в обмен на ускорение процесса евроинтеграции.

    Действия Брюсселя дипломат охарактеризовал как хамские и беспардонные, сравнив поведение европейских чиновников с политикой «четвертого рейха». При этом он подчеркнул, что Москва предлагает Сербии выгодные условия сотрудничества, в частности поставки газа, и просит лишь не участвовать в вооружении киевского режима.

    Ранее жители Германии потребовали уволить задавшего вопрос об убийстве русских журналиста Михаэля Мартенса.

    Глава МИД России Сергей Лавров посоветовал канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу приготовиться к последствиям европейского лидерства.

    Российский министр напомнил о тяжелых исторических последствиях самонадеянности германского руководства.

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    13 августа 2026, 14:36 • Новости дня
    Неизвестные дроны парализовали работу крупного немецкого аэропорта

    Неизвестные дроны парализовали работу аэропорта Кельн-Бонн в ФРГ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Аэропорт Кельн/Бонн в Германии приостановил обслуживание рейсов из-за появления в небе нескольких неопознанных летательных аппаратов.

    Появление неизвестных беспилотников временно нарушило работу немецкого аэропорта. Инцидент произошел в среду, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на газету Zeit.

    «В среду появление беспилотников ненадолго нарушило работу аэропорта Кельн/Бонн. Было замечено до пяти дронов, однако пока неясно, было ли это несколько разных аппаратов или один и тот же», – заявил изданию представитель федеральной полиции.

    Правоохранительные органы уже установили личность пилота, управлявшего техникой. Местная полиция начала расследование в отношении нарушителя. По словам представителя воздушной гавани, ограничения действовали в течение получаса, из-за чего два лайнера пришлось перенаправить на запасные аэродромы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале августа аэропорт Лейпциг/Галле также приостановил полеты из-за неизвестного объекта в небе. Тогда представители НАТО подтвердили обнаружение оснащенного взрывчаткой беспилотника рядом с украинским самолетом. А камеры видеонаблюдения зафиксировали момент удара дрона по крылу грузового борта Ан.

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    12 августа 2026, 14:56 • Новости дня
    Власти Германии разрешили спецслужбам проводить масштабные кибератаки и диверсии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Немецкие спецслужбы получат право самостоятельно осуществлять диверсии за рубежом и взламывать личные устройства граждан для эффективного противодействия современным государственным угрозам, такое решение принято властями страны.

    Федеральное правительство ФРГ одобрило масштабную реформу разведывательных органов. Инициатива позволит агентам переходить от пассивного сбора данных к активным действиям, отмечает РИА «Новости».

    «Наш долг и наша цель – укрепить наши спецслужбы, чтобы их возможности больше не отставали от возможностей других европейских партнеров», – заявила глава ведомства федерального канцлера Нина Варкен. Она объяснила необходимость изменений растущими гибридными угрозами.

    По словам чиновницы, внешняя разведка сможет тайно проникать в зарубежные компьютерные сети, отключать серверы хакеров и нарушать цепочки поставок деталей для беспилотников. Внутри страны силовикам разрешат взламывать умную бытовую технику и телефоны подозреваемых.

    Министр внутренних дел Александр Добриндт добавил, что контрразведчики получат возможность проводить тайные онлайн-обыски и незаметно обезвреживать взрывчатку террористов до задержания. Собранную информацию будут анализировать искусственным интеллектом и хранить до 12 месяцев. Теперь документ предстоит рассмотреть парламенту.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее офис канцлера Фридриха Мерца подготовил законопроект о праве разведки на диверсии за рубежом.

    В начале августа глава МВД Германии Александр Добриндт назвал инцидент с заминированным дроном в аэропорту Лейпцига новым уровнем гибридной угрозы. После этого происшествия власти ФРГ распорядились увеличить численность спецподразделения по борьбе с беспилотниками до 300 человек.

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    13 августа 2026, 12:18 • Новости дня
    Посольство в Берлине осудило призыв немецкого журналиста к убийству русских

    Tекст: Дарья Григоренко

    Дипломатическое представительство России в Берлине раскритиковало высказывания немецкого репортера, предложившего помощь украинскому руководству в уничтожении российских граждан.

    В посольстве России в Берлине сообщили, что заявления корреспондента немецкого издания Frankfurter Allgemeine Zeitung Михаэля Мартенса полностью дискредитируют его как профессионала, передает РИА «Новости».

    В дипломатическом ведомстве подчеркнули недопустимость подобной риторики со стороны представителя прессы.

    «Человеконенавистническая риторика балканского корреспондента Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) М. Мартенса, фактически предложившего главе киевского режима Владимиру Зеленскому в ходе пресс-конференции в Белграде 8 августа 2026 года помощь в убийстве русских, как и его последующие заявления в социальных сетях, исключающие какое-либо недопонимание, омерзительны и полностью дискредитируют Мартенса как профессионального журналиста», – заявили в посольстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова жестко раскритиковала высказывания немецкого журналиста Михаэля Мартенса.

    Руководство издания Frankfurter Allgemeine Zeitung назвало формулировку своего сотрудника двусмысленной.

    Жители Германии опубликовали петицию с призывом отстранить репортера от работы.

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    12 августа 2026, 09:05 • Новости дня
    Захарова назвала преступными призывы немецкого журналиста к «убийству русских»

    Захарова: Призывы немецкого журналиста к убийству русских недопустимы

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова жестко раскритиковала высказывания немецкого журналиста Михаэля Мартенса об «убийстве русских», назвав любые призывы к уничтожению людей по национальному признаку преступными и абсолютно недопустимыми.

    Зхарова заявила, что призывы к уничтожению людей по национальному признаку недопустимы и преступны, передает радио Sputnik.

    «Уничтожение по расовому, национальному признаку, по признаку принадлежности человека к той или иной религии, вере, взглядов, как и уничтожение, так и любая сегрегация, которая отделяет человека от его законных прав, – недопустимо, невозможно, самое главное – преступно», – заявила Захарова в эфире радиостанции.

    По ее словам, журналист прямо говорил об убийстве русских. Дипломат отметила, что подобные высказывания стали лозунгом определенной части так называемой мировой закулисы, которую сами представители Запада считают элитой.

    Руководство издания Frankfurter Allgemeine Zeitung дистанцировалось от скандального вопроса своего сотрудника.

    Посольство России в Сербии расценило слова корреспондента об убийстве русских как прямое подстрекательство к насилию.

    Жители Германии опубликовали петицию с требованием уволить Михаэля Мартенса.

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    14 августа 2026, 16:00 • Новости дня
    Уровень воды в Рейне упал до рекордно низкого значения

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    На ключевой измерительной станции Рейна в Германии зафиксировано падение уровня воды до рекордных значений из-за сильной засухи, сообщили в немецком ведомстве водных путей и судоходства.

    Показатель на водомерной станции города Кауб утром 14 августа опустился до восьми сантиметров, сообщил представитель ведомства агентству DPA, передает ТАСС.

    Ситуация остается критической на протяжении нескольких дней. «Это исторически низкий уровень воды, еще никогда так низко он не опускался», – указал он.

    Предыдущий антирекорд был установлен в октябре 2018 года, когда уровень воды у Кауба составлял 25 сантиметров.

    Судоходный фарватер реки значительно глубже прибрежных показателей и в районе Кауба сейчас превышает 1,2 метра. Однако специалисты отмечают, что глубина фарватера уменьшается пропорционально каждому сантиметру падения общего уровня воды.

    Маловодье на Рейне и других европейских реках, включая Дунай, вызвано дефицитом осадков в последние месяцы. Эксперты прогнозируют, что из-за ограничений речного судоходства Германия может потерять от 0,1% до 0,2% ВВП в третьем квартале.

    Ранее уровень воды в Рейне на территории Нидерландов обновил рекордный минимум 1947 года.

    Обмеление европейских рек нанесло серьезный удар по ключевым сферам экономики региона.

    Критическое падение уровня воды грозит Германии перебоями в цепочках поставок и ростом инфляции.

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    14 августа 2026, 08:55 • Новости дня
    Военный вертолет разбился в зоне боевых действий в Афганистане

    Вертолет минобороны Афганистана упал в Бадахшане во время боевых действий

    Tекст: Мария Иванова

    При заходе на посадку в охваченном боями приграничном уезде Нусай военный вертолет минобороны Афганистана задел опору линии электропередачи и потерпел крушение.

    Инцидент произошел в уезде Нусай пограничной с Таджикистаном афганской провинции Бадахшан, передает РИА «Новости». По официальным данным, боевая машина задела лопастью столб ЛЭП.

    Пресс-секретарь министерства обороны Энайятулла Хварезми прокомментировал ситуацию в социальных сетях. «Сегодня поздно вечером вертолет, принадлежащий министерству обороны, получил повреждения в провинции Бадахшан во время посадки из-за столкновения лопасти с опорой. При этом в результате инцидента никто не пострадал», – сообщил он.

    Журналисты газеты Etilaatroz отмечают, что борт подвергся атаке повстанцев под руководством полевого командира Джумы Хана Фатеха. Издание отмечает, что под обстрел попали три вертолета, один из которых перевозил боеприпасы и рухнул на землю.

    Ожесточенные бои в уезде Нусай продолжаются со вторника, обе стороны несут серьезные потери. Афганская авиация активно наносит удары по позициям мятежников в горах, а небо непрерывно патрулируют беспилотники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Афганистана заявили о поддержке Пакистаном мятежников в провинции Бадахшан.

    Ранее афганские военно-воздушные силы нанесли удары по центрам подготовки террористов на пакистанской территории.

    В конце июля миссия ООН опубликовала отчет о гибели сотен мирных афганцев из-за трансграничных атак.

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    12 августа 2026, 08:32 • Новости дня
    Над военными объектами Германии заметили сотни БПЛА за последние годы

    RND: Бундесвер зафиксировал сотни БПЛА над военными объектами Германии

    Tекст: Вера Басилая

    За последние несколько лет над немецкими военными базами были зафиксированы сотни пролетов неопознанных дронов, причем иногда аппараты появлялись целыми группами, сообщает Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

    Неназванный представитель бундесвера заявил RND, что неизвестные беспилотники неоднократно замечали над военными объектами вооруженных сил Германии, передает ТАСС. При этом никаких доказательств подобных инцидентов предоставлено не было.

    Источник в бундесвере также заявил, что эти сообщения касаются в основном отдельных беспилотников, но иногда фиксируются и рои.

    Отмечается, что раскрывать какие-либо подробности произошедших инцидентов собеседник издания отказался.

    Ранее над военной базой бундесвера в Мехернихе заметили шесть неопознанных беспилотников.

    Глава оборонного комитета Бундестага Томас Ревекамп выступил за централизацию системы защиты от БПЛА.

    Канцлер Фридрих Мерц назвал полеты дронов в воздушном пространстве Германии попытками шпионажа.

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