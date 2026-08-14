ERR: Шведские заключенные прибудут в тюрьму Тарту в середине августа

ERR: Первые шведские заключенные прибудут в эстонскую тюрьму в середине августа

Tекст: Мария Иванова

Около десяти человек станут первыми иностранными арестантами, которых разместят в обновленных одиночных камерах Тартуской тюрьмы, передает РИА «Новости».

Подготовка к их приему практически завершена, сообщила телерадиокомпания ERR.

«В пустующем здании уже начались работы. Нам известно, что шведские заключенные очень ценят приватность, есть возможность находиться в камере одному. Мы скорее рассматриваем это как мотивационную меру», – рассказала директор Тартуской тюрьмы Мерле Ульст.

По ее словам, шведам предоставят круглосуточное электричество, телевизоры со шведскими каналами и планшеты. Для сравнения, эстонские арестанты размещаются по двое и не имеют доступа к электричеству ночью.

Соглашение между странами, ратифицированное в июне, позволяет Стокгольму арендовать 400 камер для 600 человек на пять лет из-за нехватки мест на родине. До конца текущего года в Эстонию переведут 200 заключенных, а штат тюрьмы увеличат более чем на 250 сотрудников.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне президент Эстонии Алар Карис утвердил закон об аренде Швецией сотен тюремных камер в Тарту.

Почти половина жителей страны выступила против размещения иностранных заключенных на своей территории.

Ранее Финляндия отказалась от аналогичной идеи из-за экономической невыгодности.