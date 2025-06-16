Почти половина эстонцев выступила против передачи тюремных мест в Тарту Швеции

Опрос показал несогласие 48% эстонцев с арендой тюрьмы Тарту Швецией

Tекст: Мария Иванова

Почти половина жителей Эстонии выступают против размещения шведских заключенных в тюрьме города Тарту, передает ТАСС со ссылкой на портал гостелерадио ERR.

Согласно опросу, проведенному компанией Norstat, 48% респондентов не поддерживают решение правительства сдать в аренду места для иностранных заключенных. При этом за такое решение высказались 41% опрошенных, еще 11% затруднились ответить.

Опрос прошел 13 июня, участие в нем приняли 1 тыс. граждан Эстонии старше 18 лет.

Инициатива аренды стала результатом соглашения между Швецией и Эстонией, о чем ранее сообщил министр юстиции Швеции Гуннар Стрёммер.

Согласно договоренности, Стокгольм арендует у Таллина 400 камер общей вместимостью до 600 человек в тюрьме Тарту. Правительство Эстонии одобрило сделку 12 июня, а подписание документов между странами запланировано на 18 июня.

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, пустеющая Эстония решила стать всеевропейской тюрьмой.



