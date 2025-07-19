Yle: Финляндия отказалась арендовать эстонские тюрьмы из-за затрат

Содержание заключенных из Финляндии в Эстонии оказалось экономически невыгодно

Tекст: Мария Иванова

Размещение финских заключенных в эстонских тюрьмах является экономически невыгодным, сообщил телерадиовещатель Yle со ссылкой на представителя пенитенциарного управления Финляндии Риитту Кари.

По ее словам, годовое содержание заключенного в Финляндии обходится примерно в 80 тыс. евро, а в Эстонии – уже в 100 тыс. евро.

«В Финляндии содержание заключенных обходится дешевле: месяц пребывания в финской тюрьме стоит в среднем около 6700 евро, тогда как в Эстонии – примерно 8500 евро в месяц... То есть, согласно предварительным оценкам, содержать правонарушителей в финских тюрьмах экономически выгоднее», – заявила Кари.

Она также отметила, что перевод осужденных сопряжен с юридическими рисками, так как в Финляндии публичную власть имеют право осуществлять только государственные служащие, несущие служебную ответственность. Передача этих полномочий ведомству другой страны вызывает вопросы.

Кроме того, по информации Yle, сложности возникают при организации встреч заключенных с посетителями, реализации их права на обжалование решений и обеспечении медицинского обслуживания.

Ранее сообщалось, что министерство юстиции Финляндии изучает возможность аренды тюремных мест за рубежом по примеру Швеции, где заполненность тюрем достигла 90% и ожидается дальнейший рост.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Эстонии разворачивается крупный политический скандал из-за планов правительства размещать иностранных преступников в эстонских тюрьмах. Почти половина жителей Эстонии выступила против передачи тюремных мест в Тарту Швеции.

При этом этнические банды переполнили тюрьмы Швеции.