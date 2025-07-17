Этнические банды переполнили тюрьмы Швеции

Tекст: Станислав Лещенко

Уровень преступности в Швеции пошел резко вверх после того, как ее власти широко открыли ворота перед мигрантами с Глобального Юга. И в настоящее время судимостью может «похвастаться» более чем каждый десятый житель королевства – это 1,6 млн из общего количества населения в 10, 6 млн или 15 %.

Это непосредственно влияет на социальную обстановку. Работодатели и арендодатели заранее требуют показать им справку об отсутствии судимости – а если ее нет, то сразу отказывают претенденту на трудоустройство или получение жилья.

Вот яркий пример: местное телевидение показывает интервью с обычным шведским парнем по имени Али. Он с пятнадцати лет продавал наркотики, а потом подрядился хранить в доме у родителей арсенал своей банды. Был пойман, отсидел и теперь испытывает проблемы с трудоустройством. «Если бы я знал об этом заранее, я бы не совершил этих преступлений», – жалуется Али. Люди со сходными биографиями из-за отсутствия других перспектив, как правило, возвращаются в криминал и вновь оказываются в тюрьмах.

Сейчас улицы шведских городов стали весьма небезопасным местом. Всего за первые шесть месяцев 2025 года в Швеции зарегистрировано 84 случая стрельбы – что, кстати, вдвое меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Шведские полицейские приписывают это себе в заслугу – за последнее время они арестовали многих стрелков. Зато уличных взрывов за данный период зарегистрировано 104 – вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года. Иначе говоря, преступники адаптируются к меняющимся условиям и переходят на такие виды преступлений, с которыми полиции совладать труднее.

За последние полтора года численность сотрудников полиции в Швеции увеличилась чуть более чем на 1 100 человек. Это дает конкретный результат в виде того, что в шведских тюрьмах становится все теснее.

В 2023 году количество заключенных на 100 000 населения составило 92,39, что на 15,16% больше, чем в 2022-м. По состоянию же на 2024-й в шведских тюрьмах содержалось около 7800 заключенных – однако, как ожидается, это число может значительно вырасти в ближайшие годы.

Количество жалоб от заключенных за десять лет выросло на 150 %. Арестанты жалуются на скученность, плохое обращение со стороны персонала, медленные сроки обработки дел и сломанные туалеты.

Например, на днях заключенные тюрьмы «Бринкеберг» устроили акцию протеста – они жалуются на то, что им не хватает еды. Глава исправительного учреждения Хенрик Ванг утверждает, что виноваты сами заключенные – сильные отбирают пищу у слабых. Однако один из сотрудников выразил несогласие с директором. «Количество пищи, которое выдается нашим клиентам, по моему мнению, очень мало для взрослого мужчины. Я понимаю разочарование клиентов нашей тюрьмы», – рассказал он.

Количества мест в шведских тюрьмах явно недостаточно – и поэтому строятся новые. Так, в прошлом году в пригороде Гетеборга Хисинген начали строительство тюрьмы особого рода, в которой хотят разместить 733 сексуальных преступников. Как сообщает издание Göteborgs-Posten, это будет комплекс из свыше тридцати зданий. Тюрьму строят, что называется, «на вырост» – сейчас по всей Швеции содержится около двухсот насильников.

Однако, по мнению экспертов, скоро их количество вырастет в несколько раз: и все они найдут приют под сводами тюрьмы Skogomeanstalten, которая должна стать одним из крупнейших заведений такого рода в Швеции.

Нехватка мест в камерах вынуждает государственную службу тюрем и пробации пересматривать свои правила и стандарты. В центре содержания под стражей «Круноберг» (крупнейший следственный изолятор Швеции, находящийся в центре Стокгольма) установили двухъярусные нары – и теперь заключенные могут спать на этих нарах, а не на матрасах, разложенных прямо на полу.

Однако, отмечают эксперты, этот следственный изолятор, построенный полвека назад, к высокой загрузке не приспособлен. Тюрьмы страны задыхаются от перегруза. Как рассказывает персонал того же «Круноберга», в туалетах и душевых у них теперь периодически возникают очереди.

В службе тюрем и пробации говорят, что желали бы, чтобы как минимум пять процентов мест в тюрьмах всегда оставались свободными – чтобы легче можно было осуществлять смену «клиентуры» и справляться с сезонными колебаниями. Но при нынешней ситуации обеспечить это сложно. Пока что частичный выход найден благодаря Эстонии, согласившейся разместить в тюрьме своего города Тарту 600 заключенных из Швеции. Потом, возможно, примет их и больше.

В настоящее время эстонские надзиратели учатся готовить халяльную еду – такое условие прописано в договоре со Швецией о продаже мест в камерах тюрьмы Тарту. Шведских «гостей» будут держать отдельно от местных сидельцев – с целью «минимизации риска радикализации». При этом некоторые сотрудники тюрьмы в Тарту начали подавать заявления об увольнении. Как обтекаемо поясняют увольняющиеся тюремщики, их беспокоит то, что из Швеции прибудет много «мусульман с совершенно другой культурной традицией, которые не принимают правила, действующие в европейских обществах, и поэтому могут представлять опасность».

Беспокоятся и простые эстонцы – они боятся, что среди прибывших в тюрьму Тарту «шведов» окажутся преступники-исламисты, относящиеся к европейцам крайне нетерпимо. Их будут регулярно навещать друзья, родственники и единомышленники – а попутно нападать на местное население.

Но эстонское правительство отвергает все возражения. На фоне продолжающегося экономического упадка властям Эстонии важно продемонстрировать хоть какие-то достижения – и договор о приеме иностранных заключенных способен стать, по мнению чиновников, яркой «историей успеха».