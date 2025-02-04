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    4 февраля 2025, 13:30 • В мире

    Швецию разоряет этническая преступность

    Швецию разоряет этническая преступность
    @ REUTERS/Johan Nilsson

    Tекст: Станислав Лещенко

    Еще недавно спокойная Швеция в последнее время переживает стремительный рост преступности, особенно этнической. Улицы шведских городов сотрясаются от взрывов и оглашаются звуками перестрелок. Но теперь выясняется, что дело выходит далеко за рамки только криминальной статистики: криминал и борьба с ним становятся существенной статьей расходов шведского государства.

    Новый 2025 год шведские правоохранители встретили в приподнятом настроении – на краткий миг у них появилась иллюзия, что прикладываемые усилия начали давать результат и кривая преступности пошла наконец-то вниз. По данным полиции, в течение 2024 года в стране произошло в общей сложности 296 перестрелок (при 44 погибших) – куда меньше, чем в 2023-м, когда их было зарегистрировано 368 (54 погибших). «Это сокращение связано с нашей возросшей способностью предотвращать и пресекать акты насилия», – похвалился Йохан Олссон, высокопоставленный сотрудник правоохранительных органов.

    Но радость оказалась кратковременной – уже в январе 2024-го страну сотрясла такая вспышка насилия, какой Швеция давно не видела. Причем сотрясла в буквальном смысле слова. Если в декабре прошлого года в разных уголках государства произошло 20 взрывов, устроенных преступниками, то в январе 2025-го – уже 31.

    Шведские эксперты-криминалисты отмечают, что если раньше конкурирующие банды, состоящие из выходцев с Ближнего Востока (среди них особенно много курдов), в основном подрывали друг друга, то теперь взрывчатку все чаще подкладывают мелким бизнесменам, ставшим мишенью рэкетиров. Таким образом преступники «воспитывают» непокорных коммерсантов, не желающих «делиться» с рэкетирами. «Теперь гангстеры используют очень жесткие методы. Последние взрывы направлены против руководителей компаний и их родственников», – отмечает начальник одного из полицейских участков Стокгольма Андерс Дьюрестад.

    Дошло до того, что стокгольмская епархия шведской евангелически-лютеранской церкви ввела недавно практику регулярных молебнов, в ходе которых верующие взывают к Всевышнему о прекращении взрывов в городских районах и пригородах. «Многие жители нашей епархии за последние недели пострадали от большого количества взрывов, которые сеют страх и тревогу», – заявили епархии. Кстати, идея о проведении молебнов появилась после соответствующей просьбы полицейских, работающих в одном из муниципалитетов Стокгольма. Они сейчас откровенно не справляются со своими обязанностями и решили заручиться поддержкой Господа.

    Однако не прекратились и перестрелки. 29 января в Стокгольме произошло сразу два громких убийства. Во-первых, был застрелен 60-летний родственник знаменитого мафиози Равы Маджида, известного как «Курдский Лис». Маджид, являющийся лидером крупнейшей в Швеции преступной сети «Фокстрот», несколько лет как эмигрировал в Турцию и управляет своей группировкой дистанционно. Эксперты-криминологи предрекают возвращение в 2023 год, когда из-за обострения бандитских войн количество уличных перестрелок резко выросло. Поэтому в тот же день, 29 января, было принято решение перебросить в Стокгольм дополнительные силы полиции, которых вызвали из других городов.

    Второе убийство стало еще более резонансным. В стокгольмском пригороде Седертелье (район Ховше) расстался с жизнью эмигрант из Ирака Салван Момика, печально прославившийся тем, что в 2023-2024 годах прилюдно спалил шесть экземпляров Корана – чему шведские власти никак не препятствовали. На момент своей гибели Момика вел прямую видеотрансляцию в TikTok. По словам зрителей, Момика сказал, что собирается выйти на балкон покурить. Вскоре после этого раздались четыре выстрела. Момика нашли с пулей в голове.

    По данным полиции, сейчас в Швеции насчитывается 14 тыс. активных преступных группировок. В среде шведского криминалитета продолжается процесс, о котором громко заговорили в прошлом году, – преступники становятся все более юными. Этнические банды нанимают несовершеннолетних, у которых порог страха значительно снижен – по той причине, что им не грозят столь суровые наказания, как взрослым.

    Неспособность шведского государства справиться с преступностью отражается на рынке жилья Стокгольма, где цены падают. «Когда люди выбирают для покупки квартиру и видят полицейское оцепление и взорванный подъезд, то у них возникнет много сомнений», – говорит гендиректор шведской Ассоциации недвижимости Оскар Ехольм.

    Справедливость этих слов мог бы подтвердить, например, 33-летний выходец с Украины Михаил Ядченко, обитающий ныне в Стокгольме. Вечером 26 января он менял подгузник своему трехлетнему сыну, когда здание сотрясло взрывом. «Взрыв оказался такой мощный, что я подумал, что по нашему дому выпустили ракету», – рассказывает Ядченко. Весь подъезд их дома чуть ниже квартиры Михаила оказался разрушен. «Мои родные сейчас в Киеве, но там жить безопаснее, чем в Швеции», – жалуется украинец. Он не знает, куда им теперь деваться. На Украину возвращаться Михаил не желает, но и Швеция больше не кажется ему спокойным государством.

    Средние цены на недвижимость в Большом Стокгольме сегодня выше, чем в 2018 году, но это не касается иммигрантских районов Спонга и Тенста, где они упали. Агент по недвижимости Константин Острем приводит пример: квартира в округе Ринкебю была продана на полмиллиона крон дешевле, чем была куплена в 2018 году. Ринкебю известен тем, что свыше 90% его населения являются иммигрантами в первом или втором поколении. «В нашем районе очень распространена ситуация, когда приходится продать квартиру дешевле, чем вы ее купили», – рассказал Острем.

    Ассоциация недвижимости предупреждает, что деятельность бандитских группировок в конечном итоге может привести к массовому исходу людей из Стокгольма. Уже сейчас уезжают многие – например, на принадлежащие Финляндии Аландские острова.

    Недавно был обнародован подсчет: каждый бандит, занимающийся своей «профессией» в течение 15 лет, в среднем обходится шведскому государству и обществу в 23 млн крон (206 млн рублей) – включая расходы на полицию, исправительные учреждения и судебные издержки. Экономист Ингвар Нильссон, выполнивший эти подсчеты, отмечает, что из-за большого количества преступных группировок в стране общая сумма государственных расходов за 15 лет на борьбу с преступностью в сумме оценивается в 322 млрд крон, что по курсу составляет 3 трлн 67 млрд руб.

    Одна перестрелка может обойтись обществу в 75 млн крон (672 млн рублей), включая медицинские и юридические расходы. Не в последнюю очередь это связано с тем, что банды могут себе позволить нанимать высокооплачиваемых адвокатов, получающих миллионные гонорары.

    В нынешнем 2025 году сумма, выделенная из госбюджета Швеции на борьбу с преступностью, составит 86,7 млрд крон (769 млрд руб., или 7,5 млрд евро). Это на 8 млрд крон (на 10 %) больше, чем годом ранее. Предполагается, что в 2027 году соответствующая статья расходов достигнет 100 млрд крон. Для сравнения: в 2023-м она составляла 69 млрд. То есть с каждым годом суммы, которые приходится тратить на борьбу с преступностью, растут стремительно.

    Стоит упомянуть, что военные расходы Швеции в 2025 году составят 138 млрд крон. Суммы, выделенные Минобороны, конечно, превышают те, что пойдут МВД и Минюсту на борьбу с преступностью, но разница отнюдь не колоссальная. При том, что если никаким внешним угрозам Швеция (если, конечно, не решится на прямую агрессию против России) не подвергается, а внутренним – очень даже.

    Рост расходов на преступность более чем объясним. Например, в стране 45 тюрем, но этого числа сейчас катастрофически не хватает. Количество жалоб от заключенных за 10 лет выросло на 150%. Арестанты жалуются на скученность, на плохое обращение со стороны персонала, на медленные сроки обработки дел, на отвратительную еду и на сломанные туалеты. План правительства заключается в том, чтобы утроить количество мест для заключенных, но на его реализацию потребуется около 10 лет – быстрее не получится из-за отсутствия нужных сумм.

    При этом денег отчаянно не хватает и на поддержание в порядке жизненно важной инфраструктуры.

    В последнее время в Швеции все чаще бьют тревогу по поводу состояния местной железнодорожной сети. Шведская пресса пишет, что при нынешних темпах ремонта потребуется около 350 лет, чтобы заменить все изношенные опоры электропередач и контактную сеть на шведских железных дорогах. Состояние этой инфраструктуры настолько плохое, что может привести к общенациональному кризису. Специалисты жалуются, что техническое обслуживание не проводится вовремя, а новости о задержках поездов (вовремя прибывают в среднем лишь семь из десяти поездов дальнего следования) и сходах с рельсов в последние годы стали обычными.

    По сегодняшней оценке, на некоторых стратегических маршрутах устарело и должно быть заменено уже около двух третей железнодорожного оборудования. Сейчас стоимость такой замены оценивается в 70 млрд шведских крон (свыше 550 млрд руб.), что соответствует примерно четырем государственным бюджетам, отводимым на культуру). «Шведская железная дорога рушится прямо на глазах. За этим стоит так много системных ошибок, что не знаешь, с чего начать», – жалуется Хокан Энглунд, бывший зампредседателя Infranord, госкомпании по ремонту и эксплуатации железных дорог.

    Чиновники пытаются списать частые железнодорожные ЧП на «козни русских шпионов», но такого рода отговорки проблемы не решают. Плохое состояние транспортной сети – еще один вид дани, которую страна платит преступному миру. Однако власти, надо признаться, умело «переводят стрелки», дабы вывести себя из-под критики. Как показывают свежие опросы, основным врагом своего государства шведы считают Россию.

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