На пути Швеции в НАТО встал радикальный либерализм

Шведский суд отменил запрет на публичные мероприятия с сожжением Корана. А ведь, казалось бы, Швеция должна быть прямо заинтересована в прекращении этих актов надругательства над священной для мусульман книгой, ведь они ссорят ее с Турцией и мешают вступлению в НАТО. Кто и почему сжигает Коран в Швеции и почему это так сложно остановить?

Ультраправый активист из Дании, лидер партии «Жесткий курс» Расмус Палудан является закоренелым провокатором. Еще в 2018-2019 годах он провел у себя на родине серию антиисламских манифестаций, сжигал Коран, записывал и выкладывал унизительные для мусульман видеоролики. Власти Дании начали заводить на него дела по обвинениям в расизме и диффамации (впрочем, ему присудили лишь месяц реального заключения и два месяца – условного), и он перенес свою деятельность в соседнюю Швецию.

Дурной пример

Правда, когда Палудан анонсировал в августе 2020-го акцию по сожжению Корана в шведском городе Мальме, власти страны, уже имея печальный опыт, сообразили, что столь радикальный «пассажир» опасен – и ему запретили въезд. Однако Палудан, пользуясь тем, что его отец был шведским гражданином, сам подал на гражданство Швеции. И получил его!

В апреле 2022 года Палудан таки сжег Коран в Мальме. В результате в городе вспыхнули массовые беспорядки. Самое поразительное, что сам Расмус Палудан отделался очень легко. Шведский министр юстиции Морган Йоханссон заявил, что Палудан, мол, имеет конституционное право свободно выражать свое мнение в демократическом обществе.

На эту тему

А в мае 2022-го Палудану разрешили проводить публичные собрания своих сторонников в Турции. Правда, его действия стали предметом предварительного следствия, так как Палудана заподозрили в «возбуждении ненависти в отношении этнической группы». Впрочем, следствие ведется крайне вяло... Результат такого попустительства не замедлил сказаться: 21 января Палудан, щелкнув зажигалкой, сжег очередной Коран возле посольства Турции в Стокгольме.

У Палудана нашлись последователи – такие же праворадикалы, как и он сам. Но теперь шведские правоохранительные органы, напуганные перспективой вновь получить массовые беспорядки, начали действовать жестче. В феврале 2023 года полиция Стокгольма дважды отказала в разрешениях на публичное сжигание Корана – возле посольств Турции и Ирака. В полиции пояснили, что предыдущие сожжения священной книги мусульман «создали угрозу безопасности Швеции». Стражи порядка сочли, что если бы сожжение Корана оказалось разрешено, то увеличится риск беспорядков и террористических актов.

Однако постановление полиции было опротестовано. И вот теперь, в апреле, решением Административного суда Швеции полицейский запрет был официально отменен. Суд счел, что такие запреты могут иметь место только в том случае, «если это необходимо для обеспечения порядка и безопасности непосредственно в месте проведения демонстрации».

Способ не вступить в НАТО

Кто конкретно, помимо Палудана, желает жечь в Швеции Коран? Одним из таких является 36-летний выходец из Ирака по имени Салван Момика. Момика, перебравшийся в Швецию пару лет назад, называет себя христианином. Он до сих пор не понимает ни по-шведски, ни по-английски – и общаться с ним приходится посредством переводчика с арабского языка.

Момика выказывает крайнюю враждебность к исламу – по его мнению, последователи этой религии являются «фанатиками-угнетателями» и несут ответственность за разрушение его родины, которую он называет «Месопотамией». Момика стращает шведов: «Боюсь, что то же самое, что случилось с моей родиной Месопотамией, произойдет и со Швецией».

Момика уверяет, что европейцы не знают: последователи ислама подобны «гранате, которая может взорваться где и когда угодно». По его мнению, «эта книга чрезвычайно опасна для европейских демократических законов и обществ».

Иракский беженец говорит, что он верит «в свободу и демократию» и что мысли о сожжении Корана появились у него раньше – но окончательно он вдохновился на это благодаря примеру Расмуса Палудана. «Я не знаю, какие цели у Палудана, но поскольку он сжигает Коран, я его поддерживаю. У него могут быть мнения, не совпадающие с моими, у него могут быть политические цели, не совпадающие с моими. Но мы оба согласны с тем, что сжигать Коран – хорошо», – говорит Салман Момика.

Еще один участник этих кощунственных акций – чернокожий швед по имени Крис Макундул. Тут еще более интересно. В отличие от Момики, Макундул представляет не только самого себя, за его спиной есть организация – «Культурная ассоциация Apallarkerna». Это крошечная НКО со штаб-квартирой в стокгольмском районе Йоханнешов. В организации заявляют, что придерживаются «либертарианских» убеждений.

Макундул утверждает, что хочет сорвать вступление Швеции в НАТО. По его мнению, членство в альянсе не принесет стране ничего хорошего – и это нужно предотвратить. «У нашего несогласия есть ряд причин, в том числе экономические издержки членства в НАТО и его негативное влияние на такие области, как здравоохранение, образование и преступность», – говорится в пресс-релизе ассоциации.



Макундул подал заявку на сожжение 9 февраля Корана у здания посольства Турции в Стокгольме. На соответствующую мысль его натолкнула резкая реакция турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, который после акций Палудана пообещал заблокировать Стокгольму путь в НАТО. Более того, Макундул, по его словам, не собирался реально оскорблять мусульман – он хотел, получив разрешение полиции на акцию, просто представить этот документ в турецкое посольство и ничего не сжигать. Но в разрешении ему как раз-таки и отказали.

«Очень благодарен»

Получив отказ от полиции, и Момика, и Макундул обратились в суд. И суд принял постановление, полностью удовлетворившее потенциальных святотатцев. Но вот план дальнейших действий у них совершенно различный.

«Я очень рад и благодарен за такое решение Административного суда», – говорит Салван Момика. Теперь, по его словам, он сможет осуществить задуманное, только еще не решил – когда именно. Момика, как он уверяет, совершенно не хочет, чтобы это повлияло на процесс вступления Швеции в НАТО. «Для меня дело не в НАТО, а в критике Корана, который, я думаю, должен быть запрещен не только в Швеции, но и во всем мире», – подчеркивает выходец из Ирака.

В свою очередь Крис Макундул тоже доволен вердиктом, но повторяет, что реально не собирается сжигать Коран. «Это никогда не было нашей целью, мы считаем, что сжигать книги – варварство. Мы пойдем с этим вердиктом в посольство Турции и попросим передать его президенту Эрдогану. Он пообещал не пускать Швецию в НАТО, если будет разрешено сжигание Корана. Мы просим его сдержать обещание», – подчеркивает активист.

«Подстрекательство к расовой ненависти»



В последнее время оживились конспирологи, доказывающие, что история с сожжением Корана – свидетельство подспудного нежелания шведских властей отказываться от нейтралитета и вступать в НАТО. Мол, они уже раскаиваются в сгоряча данных обещаниях, но не имея возможности открыто «включить заднюю», предпочитают втихую саботировать процесс вступления.

Однако, как представляется, на самом деле все обстоит куда проще. Шведский суд разрешил сжигать Коран потому, что это соответствует его мировоззренческим установкам.

Известный в стране юрист Горан Ламберц, с 2009 по 2017 год занимавший пост главы Верховного суда Швеции, написал на эту тему обширное эссе. Юрист пишет, что если признать сожжение священной книги актом «подстрекательства к расовой ненависти», то как быть с другими действиями подобного рода?

В современной Европе ведь распространен религиозный «акционизм», когда чувства верующих подвергаются надругательству – нет, как правило не мусульман, которых все же побаиваются, а христиан. Во многих случаях авторы подобных надругательств остаются безнаказанными – так что же, теперь их всех судить?

Ламберц добавляет, что в шведской правоприменительной практике нет четких указаний на то, можно или нет сжигать Коран. «Преступление богохульства было отменено в шведском законодательстве в 1971 году – и ясно, что мы не хотим вводить его вновь», – утверждает юрист. Но если, мол, запретить сожжение Корана на том основании, что такой акт послужит разжиганию ненависти по отношению к группе «мусульмане», то надо ли обеспечивать защиту таких групп, как «шведы», «европейцы» и «христиане»? Зато есть прецедент другого рода – в свое время шведское государство поместило под полицейскую защиту карикатуриста Ларса Вилкса, нарисовавшего серию карикатур на пророка Мухаммеда.

В общем, по мнению шведской юриспруденции все неоднозначно. А раз так, то лучше всего поступить в соответствии с догмами вульгарного либерализма – разрешить акт надругательства.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД