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Для атаки на Севастополь Украина использовала методы парусной эпохи

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Жители стран Скандинавии и Прибалтики заявляют, что они счастливы. Но так ли это на самом деле? Takimoto Marina/Reuters
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    Шведов готовят к массовой гибели из-за «войны с Россией»

    На случай «войны с Россией» шведская церковь учится рыть могилы
    Мирная Швеция готовится к самому худшему
    		  
    27 марта 2023, 22:00
    Фото: Konrad Wothe/Global Look Press
    Текст: Станислав Лещенко

    Протестантская церковь Швеции активно готовится к войне. Боевые действия, по мнению шведских церковников, могут начаться, разумеется, из-за «агрессии России». И в рамках этой подготовки церковь планирует обеспечить возможность закопать в могилах как минимум 5% населения страны. Кто и зачем придумал подобное мракобесие?

    В Швеции обнародовано известие, заставившее многих жителей этого государства оторопеть. Выяснилось, что накануне Рождества архиепископ Протестантской церкви Швеции Мартин Модеус разослал своим подчиненным епископам письмо с призывом активизировать в 550 приходах и пастырствах страны мероприятия по подготовке к возможным боевым действиям.

    В частности, глава церкви призывает обеспечить возможности по захоронению полумиллиона трупов! Модеус предлагает исходить из того, что войны и катастрофы приводят, как правило, к массовой смертности, и потребность в местах захоронения в такие периоды возрастает.

    «Мы исходим из наихудшего сценария»

    Раньше в Швеции действовали правила, согласно которым церковные приходы должны иметь в своем распоряжении земельные участки для захоронения 5% населения – это соответствует примерно полумиллиону могил. Теперь, по мнению Модеуса, данная рекомендация стала снова актуальной. Кроме того, как он распорядился, все приходы должны обеспечить наличие четко обозначенных на картах точек сбора трупов возле всех кладбищ. Приходы также должны быть готовы к нехватке топлива и отключению интернета. Это означает, что крематории работать не будут, и что придется копать могилы вручную. Поэтому необходимо заранее подготовить необходимое количество лопат.

    Помимо этого, нужно иметь в виду, что из-за возможного отключения электричества и интернета нужно будет регистрировать всех умерших в кладбищенских книгах. Это книги, опять же, нужно подготовить заранее. Архиепископ также считает необходимым заранее заготовить достаточное число надгробий, чтобы потом не столкнуться с их дефицитом.

    И это отнюдь не сценарий фантастического триллера – в шведской церкви подходят к вопросу абсолютно серьезно.

    «Мы исходим в наших рекомендациях из наихудшего сценария. Поэтому мы хотим призвать церковные общины заранее все распланировать... Топливо и электричество необходимы для работы крематориев, но может случиться так, что они не смогут работать... Приходы должны быть готовы к рытью могил вручную», – говорит Ева Арбрандт Йоханссон, работающая в шведской церкви координатором по похоронной деятельности.

    В церкви считают, что в ближайшем будущем может начаться война западного сообщества с Россией, которая затронет и Швецию. «Сейчас идет оперативный анализ с целью подготовки к войне. Цель состоит в том, чтобы иметь возможность продолжать работать в трудных обстоятельствах как можно дольше. Мы всегда должны быть готовы для привлечения дополнительных ресурсов для церкви – например, для рытья могил», – говорит координатор гражданской обороны Протестантской церкви Швеции Лиза-Гун Бернерштедт.

    План действий

    По словам Бернерштедт, список того, что церковь намерена сделать для подготовки к войне, очень длинный. Он включает в себя и то, где необходимо спрятать церковное серебро, и то, как крематории должны работать без электричества. Бернерштедт настаивает, что шведы даже во время войны должны иметь право на достойные похороны.

    Она добавляет, что одним только рытьем могил не ограничится – на шведской церкви лежит задача защиты и ухода в случае войны за своими храмами (которые, как подчеркивает Бернерштедт, являются «памятниками культуры») и их инвентарем.

    «Это особенно важно, потому что церковные помещения представляют и нашу историю, и наше будущее – и мы видим, насколько они важны в кризисных ситуациях. Мы также видели по опыту воюющих стран, что часто именно культурные памятники становятся мишенями для разрушения. Вероятно, именно потому, что они представляют нашу идентичность», – объясняет Лиза-Гун Бернерштедт.

    С ее слов, церковь Швеции начала готовиться к возможной войне еще с весны 2022 года. Уже тогда церковники начали писать инструкции – кто чем займется в приходах на случай боевых действий.

    Все это облекается в тонны пафосных слов. «Что мы видим – так это то, что, возможно, нужно будет еще больше сосредоточиться на передаче надежды и мужества», – говорит Бернерштедт. Главная идея заключается, с ее слов, в том, что каждый человек должен быть подключен именно к тому виду деятельности, где это приносит «наибольшую пользу общей обороне».

    Для этого минувшей осенью шведская церковь провела переговоры с министерством обороны королевства и гражданским агентством по защите населения и готовности к чрезвычайным ситуациям (MSB). В ходе этих переговоров обсуждались планы сотрудничества государства и церкви по теме гражданской обороны.

    Тут нужно иметь в виду, что сан архиепископа Модеус получил совсем недавно и, возглавив церковь, развил столь бурную деятельность, что многие буквально остолбенели. Ведь Швеция давно стала синонимом сытой и расслабленной жизни. А тут новый архиепископ призывает шведов готовиться к массовым захоронениям. У шведов при чтении свежих рекомендаций Модеуса появилось подсознательное ощущение того, что возвращается Средневековье, когда войны, мятежи, голод и эпидемии, сопровождавшиеся массовыми смертями, были для их королевства делом совершенно обычным.

    Подчиненные архиепископа Модеуса, что называется, взяли под козырек. Так, например, шведская пресса пишет о пасторстве Вяннес-Бьюрхольм на севере Швеции, где специально выделили 30 человек – в случае войны они будут заниматься рытьем могил, закапыванием трупов и защитой местных памятников культуры. Ведется заготовка угля и иных видов топлива на случай, если потребуется оттаивать мерзлую землю перед рытьем. Кроме того, как бодро отчитались представители пасторства, они уже давно приобрели поле, находящееся рядом с церковью городка Вяннесбю, – там можно захоронить не менее двух тысяч человек.

    Такая активность Модеуса вызвала у многих страх и раздражение – некоторые вертят пальцем у виска и предлагают подвергнуть архиепископа медицинскому освидетельствованию.

    Исторические травмы и нынешние страхи

    С другой стороны, стоит принимать во внимание исторический контекст. В Швеции до сих пор силен страх перед Россией – со времен двухсотлетней давности, когда по приказу Петра Великого русские десанты высаживались в непосредственной близости от Стокгольма. Когда-то Швеция была могущественной империей, а Балтийское море – фактически «шведским озером». И все шло у шведов прекрасно до момента, пока их империя не угодила на зуб «русскому медведю», который низвел могущественное прежде государство до уровня второразрядной страны.

    Последняя на данный момент война в истории Швеции завершилась еще в 1809 году – по ее итогам Россия отобрала у шведов практически половину их тогдашней территории, Финляндию. Наученные этим уроком, шведы провозгласили политику вечного нейтралитета – которой и придерживались, хоть и с известными оговорками, в течение двухсот с лишним лет.

    Сейчас, как известно, Стокгольм рвется в НАТО. И, невзирая на все нынешние проволочки, скорее всего членство в альянсе он получит. Таким образом, государство официально выводится из статуса нейтрального. Но психологическая травма, полученная в ходе многочисленных русско-шведских войн, никуда не делась – тем более, что ее заботливо растравляют шведские историки и пропагандисты. Отсюда апокалиптический настрой шведской церкви, являющейся зеркалом шведского общества и готовность к массовому рытью могил.

    Чтобы ознакомиться с нынешними настроениями шведского общества, достаточно ознакомится с заголовками шведским новостных сайтов. Сейчас там преобладают заголовки следующего типа: «Осужденный шпион признался в сотрудничестве с российскими спецслужбами», «Шведского поджигателя Корана обвинили в связях с ЧВК «Вагнер», «В Швеции белорусских монахинь обвинили в сборе денег для российской армии» и т. д.

    Справедливости ради, стоит отметить, что действия шведской церкви не выглядят такими уж дикими на фоне планов, которые воплощаются на уровне всего ЕС. Недавно Еврокомиссия (ЕК) объявила, что финансирует проект по созданию в Финляндии запасов средств защиты, измерительного оборудования, лекарств и антител. Объявлено, что соответствующие склады, рассчитанные на обеспечение нужд всего ЕС, потребуются на случай «чрезвычайных ситуаций в химической, биологической и ядерной сферах».

    Как сообщают в ЕК, предполагается построить систему, позволяющую отправить хранящиеся на финских складах материалы в зону бедствия в течение двенадцати часов после получения просьбы о помощи. Необходимые материалы поступят на хранение на склады в виде модулей. Каждый из этих модулей будет содержать оснащение, необходимое для сотни сотрудников служб быстрого реагирования, которые будут устранять последствия химических, биологических, радиологических и ядерных аварий (ХБРЯ). Подчеркивается, что многие лекарства и антидоты, используемые в случаях ХБРЯ, достаточно редки – и тем более необходимо держать под рукой их достаточный запас. Эта новость, конечно, усилила степень тревожности в шведском обществе, и без того опасающемся начала ядерной войны.

     
     
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