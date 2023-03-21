МИД: США, Британия, Франция, ФРГ не могут быть посредниками в урегулировании на Украине

В МИД заявили о невозможности для США, Британии, Франции и ФРГ выступать посредниками в урегулировании на Украине

Представители США, Британии, Франции и Германии не могут выступать в качестве нейтральных посредников в мирном урегулировании по Украине, так как являются полноценными участниками конфликта с Россией, заявляет МИД.

По информации ведомства, официальных данных о подобных планах нет, однако идея экс-главы Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганга Ишингера, вызывает закономерные вопросы. Так, участники конфликта с Россией не могут выступать мирными посредниками, продолжая оказывать военную и материальную помощь Украине, передает РИА «Новости».

«Указанные государства ввели незаконные санкции, заблокировали зарубежные активы России, требуют создать трибунал для «наказания» российского руководства, поддерживают псевдомирные инициативы Зеленского, представляющие собой оторванные от реалий ультимативные требования «капитуляции», – отметили в министерстве.

В МИД добавили, что сами западные страны «дискредитировали себя, поддержав антиконституционный госпереворот на майдане и потакая саботажу Киевом минских договоренностей».

«Они не заинтересованы в урегулировании и делают все, чтобы максимально затянуть противостояние», – подчеркнули в ведомстве.

Как считают в Москве, справедливое и долговечное урегулирование конфликта возможно только при полном прекращении боевых действий и поставок западных вооружений, а также признания новых территорий, демилитаризации и денацификации Украины.

Кроме того, Украина обязан подтвердить свой нейтральный и внеблоковый статус, а страны Запада должны отменить незаконные санкции, отозвать судебные иски против России и восстановить статус русского языка, прав нацменьшинств и дружественных отношений Россией и другими соседями.

«К сожалению, претендующие на роль посредников страны Запада ничего подобного не предлагают», – заключили в ведомстве.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что на Украине находится все больше желающих пойти на мирные переговоры с Россией, что, по его словам, является «опасной тенденцией».