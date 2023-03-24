Стеван Гайич: Британия устроит урановый геноцид на Украине

От урановых снарядов страдали не только сербы, но и албанцы, которых НАТО якобы защищало. Поэтому украинским военным стоит задуматься о своем выживании. В противном случае их ждет «синдром войны в заливе» и «балканский синдром». Об этом газете ВЗГЛЯД сказал белградский политолог Стеван Гайич. По его словам, тысячи людей на Балканах до сих пор испытывают проблемы со здоровьем в результате применения НАТО авиационных бомб с обедненным ураном.

В этот день – 24 марта 1999 года – против Югославии началась операция НАТО «Союзная сила», которая не была санкционирована Совбезом ООН и продлилась 11 недель. Поводом для вмешательства был межэтнический конфликт между албанцами и сербами, переросший в войну в Косове.

В ходе тех событий западные союзники использовали боеприпасы с обедненным ураном во время массированных бомбардировок. Их целью были важные военные объекты, в том числе радиолокационные станции для сопровождения воздушных судов, а также объекты инфраструктуры, включая электростанции.

Ранее на этой неделе министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал обещанные Великобританией поставки боеприпасов с обедненным ураном на Украину шагом к дальнейшей эскалации конфликта. «У нас есть своя военная доктрина, и, как сказали президент и министр обороны, мы будем вынуждены учитывать то, что эту эскалацию наши британские коллеги выводят на новую, очень серьезную ступень», – подчеркнул глава МИД.

О том, что Лондон начнет поставлять для ВСУ танковые снаряды с обедненным ураном, который используется для изготовления стержней для более эффективного пробития брони, объявила накануне замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди. В ведомстве также добавили, что любое воздействие от использования боеприпасов с обедненным ураном на здоровье людей и окружающую среду, «вероятно, будет низким».

Снаряды с ураном-238 активно применялись в 1991 году в ходе операции США «Буря в пустыне». Самолеты и вертолеты уничтожали этим оружием иракскую бронетехнику. Всего в ходе операции было использовано более 944 тыс. урановых снарядов. Уже через год американские и британские военнослужащие начали жаловаться на проблемы со здоровьем.

К концу 1990-х некоторые из них смертельно заболели лейкемией и раком. Как передавал «Коммерсант», в то время газеты, адвокаты ветеранов, а затем и их лечащие врачи заговорили о «синдроме войны в заливе» (Gulf War Syndrome, GWS) как об особом заболевании. Симптомы GWS наблюдались у почти 100 тыс. ветеранов.

Похожие симптомы появились у европейских военнослужащих, проходивших службу на Балканах во время натовских бомбежек Югославии в 1999 году. Заболели именно те, кто служил в районах, где применялись снаряды с урановыми сердечниками – противотанковые авиабомбы в Боснии и Косово. Происходящее назвали «балканским синдромом».

К каким результатам привел этот синдром и каковы вероятные последствия от применения урановых снарядов на Украине, газете ВЗГЛЯД рассказал научный сотрудник Института европейских исследований (Белград), доктор политических наук, приглашенный профессор МГИМО Стеван Гайич.

Стеван Гайич. Фото: кадр из видео

ВЗГЛЯД: Господин Гайич, в начале нулевых годов появилось выражение «балканский синдром». Так говорили о всплеске раковых заболеваний в результате натовских бомбардировок Югославии бомбами с обедненным ураном. Это правда, что речь шла о сотнях жертв среди сербов и албанцев на Балканах?

Стеван Гайич: Речь даже не о сотнях, а о тысячах жертв. Только по официальным данным заболеваемость онкологическими заболеваниями в Сербии возросла в 2,5 раза по сравнению с общемировой статистикой. На вред урановых бомб для здоровья указывают прямые и косвенные признаки.

Например, рост заболеваемости среди итальянских солдат, которые во время бомбардировок Югославии находились в основном в Метохии – именно там чаще всего применялись штурмовики А-10 с урановыми бомбами. Другой пример – после одной из таких бомбардировок выжили восемь охранников, которые находились в башне отеля возле сербского города Вране. Но семь из них затем умерли от рака, а восьмой лечится до сих пор.

Сейчас речь идет о поставке Великобританией снарядов с урановыми стержнями – принцип их работы такой же, как и у авиационной бомбы. Если у снаряда из обедненного урана изготовлен сердечник, то у авиационной бомбы – оболочка, что увеличивает пробиваемость.

Итальянские солдаты заболевали массово. До 2021 года официально зафиксировано более трехсот летальных исходов. До апреля 2019 года заболевания были диагностированы у 7,8 тыс. итальянских солдат. В суды подавалось множество исков против НАТО, но альянс «отмазывался» за счет выплат по 500 тыс. евро семьям пострадавших. Главное – итальянские судьи установили прямую связь между вооружениями с содержанием обедненного урана и заболеваниями.

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В результате бомбардировок НАТО тысячи албанцев, если не больше, лечатся в Северной Македонии и в Белградской военно-медицинской академии. Так что самые большие жертвы мы видим среди албанцев, которых НАТО якобы защищало.

Я думаю, что перед украинскими военнослужащими также встанет вопрос выживания. Мы же знаем, что после операции «Буря в пустыне» 1991 года заболело очень много американских и британских солдат, которые применяли такие же снаряды. Военнослужащие жаловались на хроническую усталость, пониженное давление и головные боли, на поражение дыхательных путей, потерю веса, выпадение волос.

ВЗЛЯД: Как часто за время конфликта на Балканах использовались боеприпасы с обедненным ураном? По данным сербского ученого, академика Любиши Ракича, объемов обедненного урана, попавших на территорию балканских государств во время агрессии НАТО, хватило бы на создание 170 атомных бомб.

С. Г.: Авиационные бомбы с обедненным ураном особенно часто применялись самолетами А-10 на территории Косова и Метохии. С помощью авиации НАТО искало и уничтожало бункеры и укрепления. По некоторым данным, это оружие использовалось в разы больше, чем официально признано альянсом. Так что все последствия этой проблемы мы увидим в будущем. Больше всех страдали те, кто находился в местах бомбардировок. При разрыве таких бомб и снарядов образуется радиоактивная пыль. В случае попадания таких микрочастиц в легкие человека заболевание практически гарантировано.

ВЗГЛЯД: Что в Сербии говорят о повышенной опасности снарядов с урановым сердечником для окружающей среды и общественного здоровья?

С. Г.: У нас есть масса исследований на эту тему, даже работает парламентская комиссия. Одновременно натовские лоббисты говорят, что всплеск онкологических заболеваний произошел от того, что люди много курят. Но это мнение очень циничное. Министр здравоохранения Сербии Даница Груйичич до прихода в правительство активно занималась этим вопросом. Она, пожалуй, самый крупный эксперт в нашей стране по вопросу вреда от оружия с обедненным ураном.

Заявление Великобритании о поставках снарядов с урановыми стержнями – это анонс военного преступления и геноцида, потому что это оружие продолжает убивать людей на протяжении многих десятилетий после его использования. Оно убивает и тех, кто родился уже после его применения. Единственный ответ России на новую угрозу – это сокрушительная победа, и чем быстрее, тем лучше. Это единственный язык, который Запад понимает.

ВЗГЛЯД: Весной 2018 года президент Сербии Александр Вучич, открывая новый Онкологический институт, заявил, что одним из последствий применения обедненного урана является рост онкологических заболеваний у детей. Вучич обещал, что Сербия приложит все усилия для доказательств этой взаимосвязи. Удалось собрать доказательную базу?

С. Г.: Главное – не то, что говорит Вучич, а то, что он делает. Президент ведет себя как человек, который оглядывается на НАТО. Это особенно заметно по переговорам в Охриде по косовской проблематике. Что касается доказательной базы, то я уверен: эксперты продолжают собирать данные. Многое уже было опубликовано. Но свидетельств о том, что были предприняты конкретные шаги на высшем уровне, до сих пор нет. Я думаю, наша власть брезгует заниматься этим. А вот наше население очень хорошо помнит те события, что подогревает и без того негативные настроения в отношении НАТО.

Народ в Сербии поддерживает СВО больше, чем в самой России – именно из-за действий НАТО и его слуг.

На данный момент сербы сильно солидаризируются с Россией. Сербия не поддержала санкции Евросоюза только благодаря позиции народа, мы для НАТО очень неудобное население, 90% сербов против введения санкций. Если Россия не победит, то всем нам светит десуверенизация Сербии. На Косово процесс не закончится, они пойдут дальше.

ВЗГЛЯД: Почему Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), ООН и мировое научное сообщество до сих пор не вынесли окончательного вердикта о том, что применение снарядов с обедненным ураном опасно с точки зрения развития онкологических заболеваний?

С. Г.: ВОЗ, ООН и другие международные организации находятся под прямым или косвенным влиянием западных стран, их спецслужб. Они так же зависимы от Британии и США, как Международный трибунал по бывшей Югославии и Международный уголовный суд (МУС). Эти институты не являются независимыми, они служат колониальным интересам Запада и абсолютно скомпрометированы. Я не жду от них правды, особенно в вопросе войны в Югославии.

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