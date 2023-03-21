Запад внес ядерный компонент в конфликт на Украине

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Запад потерял возможность спасти мир от экономического кризиса

Инвесторы бегут спасать свои деньги в золоте Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press
Запад в спешном порядке пытается затушить пожар банковского кризиса и не допустить его распространения на мировую экономику. Однако рынки не верят, что Запад справится. Рост стоимости золота и падение цен на нефть говорят о подготовке к новой глобальной рецессии. Почему ситуация выглядит хуже, чем была в 2008–2009 годах? Подробности...
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Путин поездкой в Мариуполь показал Западу решимость добиться победы

Владимир Путин, несмотря на риски, приехал в Мариуполь Скриншот из видео
Владимир Путин после Крыма посетил Мариуполь. Визит Кремлем не анонсировался. Президент России пообщался с населением, проинспектировал строительство, проехался по городу на автомобиле и даже сходил в гости к одной из семей. Почему глава государства отправился в Мариуполь несмотря на все риски и какие сигналы были отправлены Западу и Киеву? Подробности...
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Спецоперация привела МВД к реорганизации

В МВД создали Главное управление оперативного реагирования Павел Бедняков/РИА Новости
Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев сообщил о создании нового подразделения в структуре ведомства. Речь идет о Главном управлении оперативного реагирования. Какие обязанности возложены на эту структуру и как она усилит работу полиции в новых регионах страны?  Подробности...
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Дружба России и Китая вызвала у США шок

США со злостью и завистью отреагировали на визит Си Цзиньпина в Москву Сергей Карпухин/ТАСС
Встреча председателя КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина вызвала сильное раздражение в Вашингтоне. В Белом доме сближение двух стран назвали «браком по расчету», а госсекретарь США Энтони Блинкен упрекнул китайского лидера в «безответственности». Москва в этой связи указала на «зависть, злость и ревность» Запада. Что означает столь острая реакция американцев на встречу лидеров России и Китая? Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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Как Штаты преследовали Международный уголовный суд

Глеб Кузнецов
Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
США подписали ряд двусторонних соглашений с другими странами, условием которых был отказ от сотрудничества этих стран с МУС по вопросам, связанным с американскими гражданами. Причем это не Ирак какой-нибудь, а вполне себе Индия, Израиль, Таиланд и так далее. Подробности...

Россия и Китай встали плечо к плечу в решающий момент истории

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Россия обеспечивает военное измерение борьбы за более справедливое мировое устройство, а Китай берет на себя экономическую и частично дипломатическую миссию. Подробности...
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Политика не терпит слабости

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Чем громче Запад обвиняет Путина в непокорности и дерзости, чем чаще там озвучивают негодование по поводу действий нашей страны на Украине, в Африке, на Ближнем Востоке или в Латинской Америке, тем более жалким и слабым неудачником Запад выглядит в глазах остального мира. Подробности...
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Польша спланировала крах Украины

Исторический визит Си в Россию

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Владимир Путин и Си Цзиньпин провели переговоры в Москве

В Большом Кремлевском дворце прошли переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Лидеры общались более трех часов. Сначала беседа проходила в узком составе с участием членов делегаций, а затем переговоры продолжились в расширенном формате
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    Запад внес ядерный компонент в конфликт на Украине

    Отправить Украине боеприпасы с ураном британцев вынудил снарядный голод ВСУ
    Англичане решили отправить на Украину снаряды с урановым наконечником
    		  
    21 марта 2023, 23:05
    Фото: Zuma\TASS
    Текст: Юрий Зайнашев

    Лондон анонсировал поставку на Украину танковых снарядов с урановыми наконечниками. Это решение вызвало резкую реакцию в России. Владимир Путин заявил, что Запад начинает применять на Украине оружие с ядерным компонентом. А Сергей Шойгу расценил эти действия Лондона как еще один шаг к ядерному столкновению.

    Наряду с ротой боевых танков Challenger 2, Великобритания поставит Украине и боеприпасы, в том числе бронебойные снаряды, содержащие обедненный уран, сообщила замминистра обороны Соединенного Королевства баронесса Аннабель Голди. «Такие снаряды обладают высокой эффективностью при поражении современных танков и бронетехники», – заявила Голди в письменном ответе на соответствующий вопрос члена Палаты лордов Реймонда Джоллиффа.

    Объем британской военной помощи Украине в прошлом году составил около 2,3 млрд фунтов (2,8 млрд долларов). В частности, отправлено свыше 10 тыс. противотанковых ракетных комплексов NLAW, более 200 бронемашин, реактивные системы залпового огня M270 и высокоточные ракеты Brimstone. Кроме того, британские инструкторы в рамках курсов подготовки обучили уже больше 10 тыс. украинских военных. Кроме того, оказана гуманитарная и экономическая помощь, которую власти королевства оценили в 1,5 млрд фунтов (1,86 млрд долларов). В этом году Лондон намерен выделить на военную помощь Украине также не менее 2,3 млрд долларов.

    Слова британской баронессы вызвали восторг среди украинских националистов. «После передачи Англией нам снарядов с обедненным ураном, который не несет радиоактивную угрозу, после того, что у нас здесь вообще разбомблено, если на один микрорентген повысится радиация, то не страшно, не так уж этих снарядов много и будет выстрелено, но важно, что они чрезвычайно бронебойные», – восклицает лидер группировки С14 (запрещена в РФ), боец Сил специальных операций ВСУ Евгений Карась, которого цитирует «Украина.ру».

    Зато в бывшей Югославии новость вызвала гнев и недоумение. Применение снарядов с обедненным ураном во время агрессии НАТО привело как к гибели мирного населения, так и к смертям солдат НАТО, участвовавших в операции, напомнил лидер Сербской радикальной партии Воислав Шешель и добавил: «Великобритания играет с собственной судьбой. Она все откровеннее входит в войну против России».

    Как напоминает ТАСС, в ходе нападения 1999 года на Сербию было сброшено в снарядах 15 тонн обедненного урана. После этого страна заняла первое место по числу онкологических заболеваний в Европе: за первые 10 лет после бомбардировок в республике заболели раком около 30 тыс. человек, из них от 10 до 18 тысяч умерли.

    В январе 2020 года в Сербии был подан первый иск против НАТО за использование обедненного урана. Сербские иски идентичны 500 искам итальянских солдат, дислоцированных в 1999 году в оккупированном крае Косово, из которых более двухсот были удовлетворены: Минобороны Италии возместило материальный ущерб. Контора сербского адвоката Срджана Алексича готовит к подаче еще более 2,5 тыс. исков от лица местных военных и полицейских. «При применении снарядов с обедненным ураном появляется урановая пыль, которая будет разнесена по территории всей Европы и приведет к вспышкам онкологических заболеваний», – прогнозирует Алексич.

    «Война в Югославии уже доказала, что такие снаряды опасны и для тех, кто их применяет, а не только для тех, против кого применяют,

    – говорит газете ВЗГЛЯД бывший глава международно-договорного управления Минобороны РФ, генерал-лейтенант запаса Евгений Бужинский. – Радиоактивное заражение местности все равно происходит, пусть и небольшое».  

    Основная опасность обедненного урана – не в радиации, а в токсичности, уточняет Илья Крамник, научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН.

    «Пыль от ударов такими снарядами ядовита и может вызывать ряд тяжелых последствий для организма. Кстати, наши тоже поначалу испытывали обедненный уран для наконечников снарядов, но потом отказались в пользу карбида вольфрама», – пояснил аналитик. В любом случае, по мнению Крамника, поставки таких снарядов украинской армии не изменят расклад сил на фронте.

    О том, насколько эффективнее подобный снаряд пробивает танковую броню, можно судить по данным из выпущенного Минобороны России в 2018 году справочника «Армия России в сравнении». Как следует из справочника, у танка Т-80БВМ был доработан стабилизатор вооружения и механизм заряжания – под боеприпасы 3БМ59 «Свинец-1» и 3БМ60 «Свинец-2». Говорилось, что бронебойный оперенный подкалиберный снаряд «Свинец-1» имеет сердечник из карбида вольфрама, а «Свинец-2» – сердечник с урановым сплавом. Для сравнения: если первый способен пробить 700-740 мм однородной брони на дистанции в два километра, то второй – 800-830 мм на том же расстоянии.

     

    Заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин принадлежит к числу экспертов, сомневающихся в экологическом ущербе от применения «урановых» боеприпасов. «Бронебойный снаряд с таким наконечником еще называют «летающий лом». Уран – очень тяжелый, а чем снаряд тяжелее, тем легче он пробивает броню, – говорит Козюлин. – В свое время Пентагон использовал такие снаряды в Югославии, с тех пор многие подозревают, что есть ущерб для окружающей среды. Это не доказано, но теоретически может быть».

    В любом случае в общественном мнении – не только в российском, но и в западном – ассоциация вокруг такого оружия негативная, признает эксперт. «Особенно возмущаются многие экологи. Почему Лондон все же решил поставить такие боеприпасы Киеву? Возможно, у них заканчиваются обычные снаряды, склады пустеют, вот британцы и решили отправить – из-за снарядного голода», – предположил Козюлин.

    Зато российские дипломаты в такой опасности не сомневаются. «Югославский сценарий. Эти снаряды не только убивают, но и заражают окружающую среду и вызывают онкологию у проживающих на этих землях людей», – заявила представитель МИДа Мария Захарова. «В Югославии пострадали в первую очередь натовские солдаты, в частности итальянцы. Потом они долго пытались выбить компенсацию у НАТО за потерянное здоровье. Но в исках им было отказано. Когда очнутся на Украине?» – риторически спросила она.

    Поставка на Украину боеприпасов с обедненным ураном плохо кончится для Лондона, заявил позднее и глава МИДа Сергей Лавров. По его мнению, тем самым Лондон демонстрирует готовность идти «не просто на риски, а на нарушение международного гуманитарного права». «Как это было в 1999 году в Югославии, и многое другое, что они себе позволяли, включая военные преступления, преступления против человечности», – указал министр.

    Решение Лондона означает, что мир стал на один шаг ближе к ядерному столкновению – до него остается «ступеней все меньше и меньше». Так считает министр обороны Сергей Шойгу. «Это подвигает нас к серьезным раздумьям по поводу дальнейшего хода событий, чем мы можем ответить», – сказал министр.

    Планы Британии говорят о готовности Запада воевать до последнего украинца уже не на словах, а на деле, заявил по этому поводу и президент Владимир Путин. «Хотел бы в этой связи отметить, что если все это будет происходить, то соответствующим образом Россия вынуждена будет реагировать, имея в виду, что коллективный Запад начинает применять уже оружие с ядерным компонентом», – предупредил глава государства, выступая по итогам переговоров с китайским коллегой Си Цзиньпином.

    Вскоре после таких заявлений Москвы, в Вашингтоне заверили, что не планируют в данном случае копировать поведение Великобритании. По словам пресс-секретаря Пентагона Патрика Райдера, такого в планах американского командования нет.

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