Лавров: Британия готова идти на военные преступления на Украине

Взгляд
21 марта, вторник  |  Последнее обновление — 19:48  |  vz.ru
Разделы

Запад потерял возможность спасти мир от экономического кризиса

Инвесторы бегут спасать свои деньги в золоте Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press
Запад в спешном порядке пытается затушить пожар банковского кризиса и не допустить его распространения на мировую экономику. Однако рынки не верят, что Запад справится. Рост стоимости золота и падение цен на нефть говорят о подготовке к новой глобальной рецессии. Почему ситуация выглядит хуже, чем была в 2008–2009 годах? Подробности...
Перейти в раздел…

Путин поездкой в Мариуполь показал Западу решимость добиться победы

Владимир Путин, несмотря на риски, приехал в Мариуполь Скриншот из видео
Владимир Путин после Крыма посетил Мариуполь. Визит Кремлем не анонсировался. Президент России пообщался с населением, проинспектировал строительство, проехался по городу на автомобиле и даже сходил в гости к одной из семей. Почему глава государства отправился в Мариуполь несмотря на все риски и какие сигналы были отправлены Западу и Киеву? Подробности...
Перейти в раздел…

Спецоперация привела МВД к реорганизации

В МВД создали Главное управление оперативного реагирования Павел Бедняков/РИА Новости
Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев сообщил о создании нового подразделения в структуре ведомства. Речь идет о Главном управлении оперативного реагирования. Какие обязанности возложены на эту структуру и как она усилит работу полиции в новых регионах страны?  Подробности...
Перейти в раздел…

Дружба России и Китая вызвала у США шок

США со злостью и завистью отреагировали на визит Си Цзиньпина в Москву Сергей Карпухин/ТАСС
Встреча председателя КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина вызвала сильное раздражение в Вашингтоне. В Белом доме сближение двух стран назвали «браком по расчету», а госсекретарь США Энтони Блинкен упрекнул китайского лидера в «безответственности». Москва в этой связи указала на «зависть, злость и ревность» Запада. Что означает столь негативная реакция американцев на встречу лидеров России и Китая? Подробности...
Перейти в раздел…

Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
Перейти в раздел…

Как Штаты преследовали Международный уголовный суд

Глеб Кузнецов
Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
США подписали ряд двусторонних соглашений с другими странами, условием которых был отказ от сотрудничества этих стран с МУС по вопросам, связанным с американскими гражданами. Причем это не Ирак какой-нибудь, а вполне себе Индия, Израиль, Таиланд и так далее. Подробности...

Россия и Китай встали плечо к плечу в решающий момент истории

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Россия обеспечивает военное измерение борьбы за более справедливое мировое устройство, а Китай берет на себя экономическую и частично дипломатическую миссию. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

Политика не терпит слабости

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Чем громче Запад обвиняет Путина в непокорности и дерзости, чем чаще там озвучивают негодование по поводу действий нашей страны на Украине, в Африке, на Ближнем Востоке или в Латинской Америке, тем более жалким и слабым неудачником Запад выглядит в глазах остального мира. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев
Перейти в раздел…

Польша спланировала крах Украины

Исторический визит Си в Россию

Будущее Турции и Эрдогана

Обсуждение: 11 комментариев
Перейти в раздел…

Владимир Путин и Си Цзиньпин провели переговоры в Москве

В Большом Кремлевском дворце прошли переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Лидеры общались более трех часов. Сначала беседа проходила в узком составе с участием членов делегаций, а затем переговоры продолжились в расширенном формате
Подробности...

Путин проверил восстановление Мариуполя

В воскресенье президент России Владимир Путин посетил Мариуполь, ознакомился с ходом восстановления и благоустройства города, а также пообщался с его жителями
Подробности...

Футбольные болельщики из Германии устроили погромы в Неаполе

Матч Лиги чемпионов с участием итальянского клуба «Наполи» и немецкого «Айнтрахта» в Неаполе обернулся массовыми беспорядками с участием фанатов. Околофутбольщики дрались с полицией, громили магазины и поджигали машины
Подробности...
Перейти в раздел…
12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
Подробности...
11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
Перейти в раздел…
Как изменилось ваше отношение к китайским автомобилям за последнее время?
  • Улучшилось

  • Ухудшилось

  • Не изменилось
Вы были в Крыму после его воссоединения с Россией?
  • Да

  • Нет, но планирую там побывать

  • Нет, и не планирую там побывать
После падения дрона MQ-9 в Черном море американские беспилотники станут летать в этом районе:
  • Чаще

  • Так же

  • Реже

  • Перестанут летать

  • Затрудняюсь ответить
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Путин: Коллективный Запад начинает применять на Украине оружие с ядерным компонентом
    Путин: Товарооборот России и Китая в 2023 году превысит 200 млрд долларов Путин заявил о готовности России и Китая сотрудничать по развитию Севморпути Кремль исключил встречу Путина с Байденом после визита Си Цзиньпина Starlink запретил Киеву использовать терминалы в новых регионах России
    Путин заявил о планах расширять поставки СПГ и нефти в Китай Путин: Россия поддержит китайский бизнес в замещении ушедших предприятий Песков: Запад не позволит Киеву выйти на мирные переговоры СБУ предъявила обвинение Артемию Лебедеву из-за репортажа с ЗАЭС
    Путин заявил о согласовании с Пекином практически всех параметров газопровода «Сила Сибири – 2» Путин: Положения мирного плана Китая можно взять за основу урегулирования на Украине В США решили ускорить поставки танков Abrams на Украину Россия получила возможность отказаться от зарубежных метеоданных

    Главная тема


    Российская спутниковая навигация получит поддержку из КНР

    боеприпасы для танков


    В Британии сообщили о планах поставить Украине снаряды с обедненным ураном

    внешняя торговля


    Россия выступает за расчеты в юанях со странами Азии, Африки и Латинской Америки

    Видео

    глобальная рецессия


    Запад потерял возможность спасти мир от экономического кризиса

    советская традиция


    Забота об Африке принесет России множество выгод

    оперативное реагирование


    Спецоперация привела МВД к реорганизации

    Неблагонадежный регион


    Русским Эстонии готовят надсмотрщика

    конфликт с Россией


    Польша проговорилась о безумных планах на Украину

    фотографический реализм


    Максим Соколов: Дуда и Моравецкий подтвердили суждения русских классиков о поляках

    современный конфликт


    Виталий Трофимов-Трофимов: Румыния созрела для приднестровской авантюры

    основание и сила


    Андрей Полонский: Без Русского мира нет и России

    на ваш взгляд


    Как изменилось ваше отношение к китайским автомобилям за последнее время?

    Лавров: Британия готова идти на военные преступления на Украине

    Лавров: Британия готова идти не просто на риски, но и на военные преступления на Украине
    		   
    21 марта 2023, 18:32
    Фото: EPA/TASS
    Текст: Ольга Иванова

    Лондон готов идти не только на риски, но и на военные преступления, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя планы Британии о поставках Украине снарядов с обедненным ураном.

    По его словам, если это правда, Британия готова идти на нарушение международного гуманитарного права, как это было в 1999 году в Югославии, и на многое другое, передает РИА «Новости».

    В интервью автору программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину Лавров также добавил, что поставки Киеву Лондоном снарядов с обедненным ураном плохо кончатся для самого Лондона.

    Напомним, власти Великобритании поставят на Украину снаряды, содержащие обедненный уран, говорится в заявлении замминистра обороны Соединенного Королевства Аннабель Голди.

    Россия подняла Су-35 на перехват американских В-52Н над Балтикой
    Минобороны: Россия подняла истребитель Су-35 на перехват американских стратегических бомбардировщиков В-52Н над Балтикой
    		   
    20 марта 2023, 22:59
    Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
    Текст: Антон Никитин

    Истребитель Су-35 вылетел на перехват двух стратегических бомбардировщиков В-52Н ВВС США над Балтийским морем, сообщили в Национальном центре управления обороной России.

    В понедельник средства РЛС дежурных по ПВО сил Западного военного округа (ЗВО) над акваторией Балтийского моря обнаружили две воздушные цели, которые выполняли полет в направлении госграницы России.

    В Национальном центре управления обороной России уточнили, что обнаруженные цели удалось классифицировать как два стратегических бомбардировщика В-52Н ВВС США, передает ТАСС.

    В Минобороны информировали, что для недопущения нарушения границы России в воздух был поднят истребитель Су-35 из состава дежурных по ПВО сил ЗВО. Его экипаж  занял утановленную зону дежурства в воздухе. В ведомстве рассказали, что после удаления иностранных военных самолетов от государственной границы российский истребитель вернулся к аэродрому базирования.

    Напомним, 12 марта американский стратегический ракетоносец B-52H был замечен над Балтийским морем примерно в 200 километрах от Петербурга.

    Коментарии (27)
    В США заметили тревожную деталь на встрече Путина и Си Цзиньпина
    Newsweek: Объятия Путина и Си Цзиньпина подняли вопрос о дипломатическом авторитете США

    21 марта 2023, 09:49

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Тепные объятия президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина должны стать поводом для беспокойства Вашингтона, цитирует американского политолога Томаса Грэма Newsweek.

    По словам Грэма, объятия лидеров крупнейших мировых держав, которые оказались в центре внимания всей мировой общественности, подняли вопрос о том, не рискует ли Америка утратить «место бесспорного лидера» в международной дипломатии, передает РИА «Новости».

    В статье приводятcя слова Джона Кирби – координатора Белого дома по стратегическим коммуникациям – о том, что Россия и Китай стали ближе, и обе страны недовольны лидерством США.

    Ранее председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным назвал стратегическим выбором Пекина укрепление и развитие отношений с Москвой.

    Коментарии (12)
    Верховный суд дал разъяснения по поводу военных преступлений
    Верховный суд дал разъяснения, когда сдачу в плен можно расценивать как военное преступление
    		   
    21 марта 2023, 11:57
    Фото: Георгий Андреев/ТАСС
    Текст: Александра Юдина

    Сдача в плен является преступлением только в том случае, если она была совершена сознательно, при имеющейся возможности оказать сопротивление и избежать захвата, говорится в проекте постановления Пленума о практике рассмотрения уголовных дел о преступлениях против военной службы Верховного суда России.

    На сайте РАПСИ отмечается, что в случае, если военный по своему физическому состоянию не может уклониться от плена, фактический его захват противником не является преступлением. При этом важно понимать, что согласно ст. 23 Устава внутренней службы ВС РФ, военнослужащий в ходе боевых действий, даже находясь в отрыве от своей воинской части (подразделения) и в полном окружении, должен оказывать решительное сопротивление противнику.

    Также Верховный суд уточняет, что добровольная сдача в плен квалифицируется по ст. 352.1 УК РФ только при отсутствии признаков преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ (госизмена). 

    Так, если судом будет установлено, что участвовавшее в составе противостоящих России войск иностранного государства лицо именно в этих целях (противостояние РФ) сдалось в плен, содеянное подлежит оценке исключительно как государственная измена.

    Помимо прочего, Верховный суд объяснил разницу между самовольным оставлением места службы и дезертирством. Так, ответственность за самовольное оставление места службы наступает только при наличии у лица намерения временно уклониться от исполнения обязанностей военной службы.

    При этом при дезертирстве военный имеет цель вовсе уклониться от исполнения обязанностей военной службы, о чем могут свидетельствовать приобретение или изготовление подложных документов, удостоверяющих личность либо свидетельствующих о том, что оно прослужило установленный законом срок военной службы или имеет отсрочку от призыва.

    Поясняется, что дезертирство является длящимся преступлением. Для военнослужащих, призванных на военную службу, оно считается оконченным с момента достижения ими возраста, после наступления которого указанные обязанности ни при каких обстоятельствах на них не могут быть возложены.

    «Если дезертирство в силу отпадения у лица соответствующих обязанностей окончено, но при этом оно уклоняется от следствия или суда, течение сроков давности приостанавливается», – уточняет высшая инстанция.

    При этом при самовольном оставлении места службы течение срока отсутствия не прерывается и в том случае, если в период незаконного пребывания военнослужащего вне части командир издает приказ об исключении такого лица из списков личного состава воинской части в целях сокрытия преступления.

    Также отмечается, что если преступление против военной службы не повлекло тяжких последствий и не нанесло существенного вреда интересам службы или безопасности государства, суд может вынести оправдательный приговор за отсутствием в деянии подсудимого состава преступления.

    Высшая инстанция рекомендует судам иметь в виду: если общественно опасные последствия характеризуются оценочными, а не объективными признаками, то «в случае отсутствия неисполнения приказа содеянное даже формально не будет содержать всех признаков преступления».

    «В этих случаях надлежит постановить оправдательный приговор за отсутствием в деянии подсудимого состава преступления, но лица могут быть привлечены в установленном порядке к дисциплинарной ответственности», – подчеркнули в ВС.

    Коментарии (26)
    Глава Крыма оценил ситуацию после атаки украинских БПЛА на Джанкой
    Глава Крыма Аксенов: Ситуация после атаки украинских БПЛА на Джанкой находится под контролем
    		   
    21 марта 2023, 10:43
    Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
    Текст: Александра Юдина

    Ситуация в Крыму после атаки украинских беспилотников на Джанкой находится под контролем, заверил глава региона Сергей Аксенов на заседании правительства.

    По его словам, ситуация локальна, серьезных повреждений не обнаружено, передает РИА «Новости».

    Также Аксенов призвал не поднимать панику и не обращать внимания на разрастающиеся украинские фейки об этой ситуации.

    «Поврежденную в результате атаки инфраструктуру начали восстанавливать», – добавил он.

    Аксенов отметил, что на месте работают ФСБ и Минобороны. В том числе они выясняют, участвовал ли в нападении один дрон «или их там было три», отмечает Крыминформ.

    В городе ввели режим ЧС муниципального уровня. В Telegram-канале СК сообщается, что российские следователи расследуют факт атаки беспилотников, в результате чего один человек получил ранения, а в Джанкое были повреждены несколько объектов и электросети.

    Коментарии (11)
    Захарова: Встреча Путина и Си вызвала на Западе зависть и злость
    Захарова: На Западе испытали зависть, злость и ревность, слушая президента РФ и председателя КНР на переговорах в Москве
    		   
    21 марта 2023, 04:30
    Фото: www.kremlin.ru
    Текст: Антон Никитин

    Западные режимы изошли пеной, испытали зависть, злость и ревность, слушая вступительные слова президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина на переговорах в Москве, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова отметила в своем Telegram-канале, что на Западе изошли пеной, испытали зависть, злость и ревность, слушая вступительные слова президента России и председателя КНР на переговорах в Москве.

    При этом она обратила внимание, что главного на Западе не заметили: оба лидера сказали о многолетнем созидательном (а не разрушительном) развитии двусторонних отношений. Захарова указала, что созидательность эта не только в интересах двух стран, но и, безусловно, в интересах всего мира.

    В связи с этим дипломат напомнила о последних примерах синофобии стран Запада. В частности, Германия запретила своим компаниям взаимодействовать с новыми разработками китайского телекома, Нидерланды ввели запрет на сотрудничество с Пекином по микрочипам, а в США Пекину не могут простить популярность китайских программ.

    При этом Захарова привела в пример пандемию коронавируса, когда Россия и Китай проходили испытания каждый по-своему, но поддерживали друг друга в этот сложный период, в отличие от западных режимов, которые занимались недопуском российской вакцины на мировой рынок и обвинениями КНР в якобы распространении коронавируса.

    Как отметила официальный представитель МИД РФ, некогда прекрасный западный «сад» без российских удобрений что-то совсем зачах, а вот «джунгли» преисполнены силы, ресурсного и сырьевого богатства, а также созидательности и ответственности.

    Ранее в Белом доме назвали отношения России и Китая «браком по расчету», объяснив сближение Москвы и Пекина стремлением бросить вызов США.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (15)
    Иран захотел получить «огромные объемы» нефти и газа из России
    		   
    21 марта 2023, 07:57
    Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
    Текст: Антон Никитин

    Тегеран рассчитывает на «огромные объемы» своповых поставок нефти и газа из России в 2023 году, заявил министр экономики и финансов Ирана Эхсан Хандузи.

    Министр экономики и финансов Ирана в интервью РИА «Новости» заявил, что за очень короткий промежуток времени некоторые из стран-соседей Ирана вызвали замедление своповых поставок между Россией и Ираном, однако этот вопрос был решен, поэтому в 2023 году Тегеран рассчитывает на огромные объемы своповых поставок нефти и газа из России. По словам Хандузи, в Иране очень рады, что Тегеран и Москва начали сотрудничество в вопросе своповых поставок нефти и газа.

    Напомним, в конце февраля Газпром и Иран обсудили энергетическое сотрудничество.

    Коментарии (9)
    Венгрия заблокировала заявление ЕС об ордере на «арест» Путина
    Bloomberg: Венгрия заблокировала совместное заявление ЕС о выдаче международного ордера на «арест» президента России
    		   
    21 марта 2023, 01:59
    Фото: Igor Zehl/CTK/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Венгрия заблокировала совместное заявление стран Евросоюза о выдаче международного ордера на «арест» президента России Владимира Путина, сообщило Bloomberg.

    В статье подчеркивается, что из-за наложенного Будапештом вето главный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель опубликовал заявление о поддержке решения Международного уголовного суда от своего имени, передает РИА «Новости».

    Издание предположило, что Будапешт обозначит свою позицию по этому вопросу, когда лидеры ЕС встретятся на очередном саммите в Брюсселе.

    Накануне Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении прокурора и судей Международного уголовного суда (МУС), выдавшего «ордер на арест» президента России.

    Коментарии (15)
    Генерал-майора Росгвардии заподозрили в получении многомиллионных взяток
    Генерал-майора Росгвардии Драгомирецкого заподозрили в получении многомиллионных взяток
    		   
    20 марта 2023, 20:53
    Фото: rosguard.gov.ru
    Текст: Валентина Григоренко

    Военно-следственные органы возбудили дело против замкомандующего Центральным округом войск Росгвардии генерал-майора Вадима Драгомирецкого: его заподозрили в получении взяток на сумму 19 млн рублей, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

    Хинштейн у себя в Telegram-канале написал, что разоблачение стало результатом совместных усилий ФСБ и Росгвардии, передает ТАСС.

    По решению директора Росгвардии Виктора Золотова были направлены документы об освобождении Драгомирецкого от должности с последующим увольнением, уточнил депутат.

    Хинштейн отметил, что Драгомирецкий подозревается в систематическом получении так называемых откатов от компании-подрядчика, выполнявшей реконструкцию воинской части в Подмосковье.

    Депутат добавил, что, по предварительным данным, в общей сложности коммерсантами было передано 19 млн рублей. Причем в преступную схему входил начальник окружного центра хранения материальных ресурсов полковник Кочиев. Он был задержан накануне и сейчас находится в СИЗО.

    «Очевидно, под тяжестью улик Драгомирецкий был вынужден признать вину и написать явку с повинной. В настоящее время с ним проводятся следственные действия, по завершении будет решаться вопрос о его мере пресечения», отметил Хинштейн.

    Ранее сообщалось, что сотрудник ГУ ФСИН по Ростовской области подозревается в получении взятки от заключенного в размере 100 тыс. рублей.

    Коментарии (21)
    Водолазы достали из Волги тело основателя группы Cream Soda
    Водолазы подняли из Волги тело провалившегося под лед основателя группы Cream Soda Димы Новы
    		   
    20 марта 2023, 20:22
    Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
    Текст: Вера Басилая

    Спасатели достали из Волги тело основателя и участника группы Cream Soda Димы Новы (Дмитрия Свиргунова), провалившегося под лед в Ярославской области, сообщили в силовых структурах региона.

    Источник сообщил, что Свиргунов погиб, водолазы подняли его тело из реки, передает ТАСС.

    В СК отметили, что тело музыканта уже опознано, при этом поиски еще двух мужчин, которые были с ним, продолжаются.

    По данным следствия, ночью в районе населенного пункта Диево-Городище компания из десяти человек вышла гулять на реку, пятеро провалились под лед. Одна из девушек спаслась сама, 27-летний мужчина умер в машине скорой.

    Ранее в группе Cream Soda подтвердили, что среди провалившихся под лед был ее основатель Дима Нова.

    Коментарии (13)
    Bild: Киев готовится наступать на Луганск и «разрушить» мост в Крыму
    Bild: Киев готовится наступать на Луганск, Запорожскую область и «разрушить» мост в Крыму

    21 марта 2023, 14:38

    Текст: Ольга Иванова

    Украина готовится к наступлению на Луганск, Запорожскую область, а также ведет подготовку к «разрушению» моста в Крыму, пишет немецкая газета Bild со ссылкой на неназванного чиновника НАТО.

    Газета сообщает, что чиновник поделился подробностями о предполагаемых местах украинского контрнаступления, но из соображений безопасности он «был вынужден быть очень осторожным», передает РИА «Новости».

    Источник подчеркнул, что Россия «справедливо полагает», что контрнаступление будет осуществлено в Луганской и Запорожской областях. Также, по его словам, цель Киева – «разрушить сухопутный мост в Крым».

    Он уверен, что оружие, поставляемое Киеву, будет использовано для вытеснения Российской армии уже в мае.

    Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, что может противопоставить Россия замыслам контрнаступления ВСУ в Запорожской области, которого от офиса Зеленского уже несколько месяцев требуют на Западе.

    Президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с премьером Великобритании Риши Сунаком заявил, что Европа должна помочь Украине начать контрнаступление. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что контрнаступление состоится примерно через два месяца.

    Напомним, Москва не видит желания Киева начинать разговор по урегулированию конфликта, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (31)
    Религиовед Лункин: Зеленский спрятался от православных в бункере
    		  
    20 марта 2023, 21:08
    Фото: Ukrainian Presidential Press Service/REUTERS
    Текст: Татьяна Косолапова

    Если в ближайшее время отношение властей Украины к канонической УПЦ не изменится, это станет прелюдией к духовному развалу страны. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил религиовед Роман Лункин, комментируя попытку высших иерархов УПЦ встретиться с Владимиром Зеленским у ворот его офиса. Позже иерархов прогнали полицейские под предлогом внезапно включившейся воздушной тревоги.

    «Встреча Зеленского с представителями канонической УПЦ не состоялась, потому что решения о давлении на церковь уже приняты, и они ложатся черным пятном на якобы «героическую» биографию Зеленского. Ему просто нечего ответить православным», – сказал религиовед Роман Лункин.

    «Можно сказать, что он просто спрятался от иерархов в бункере. Он испытывает страх на фоне того, что он сотворил со страной, с православием, с Церковью. При этом в начале своего срока он пытался наладить отношения с канонической УПЦ. Теперь ему должно быть стыдно перед митрополитом Онуфрием за происходящее», – добавил он.

    Как отмечает собеседник, Киево-Печерская лавра является духовным центром для всех православных. Поэтому вытеснение оттуда монахов стало точкой кипения, приведшей к решительным действиям высших иерархов УПЦ. «То, что глава Церкви сам пришел к воротам офиса Зеленского, – это довольно радикальный шаг, демонстрирующий пастве отчаянное положение Церкви. По сути, Онуфрий практически исчерпал все свои аргументы», – пояснил эксперт.

    По его словам, Онуфрий действует в интересах прихожан, потому что их положение прямо влияет на состояние дел в стране. И тот факт, что митрополит пришел к офису президента, показывает очевидную вещь: епископ УПЦ является большим патриотом Украины, чем сам Зеленский.

    «Иерархи действительно доведены до отчаяния. Если раньше Зеленский сам просил помощи у Церкви, то теперь он не хочет ее слышать. Соответственно, если до 29 марта ситуация не изменится, тогда мы можем увидеть беспорядки, которые станут духовной прелюдией к развалу Украины. Я думаю, верующие встанут на сторону Церкви. При этом УПЦ не станет просить о политической или военной поддержке, поскольку она является духовным институтом», – заключил Лункин.

    В понедельник члены синода канонической Украинской православной церкви (УПЦ) во главе с митрополитом Онуфрием прибыли к офису Владимира Зеленского, чтобы донести позицию Церкви касательно требования властей Украины покинуть Киево-Печерскую лавру, пишет РИА «Новости».

    Пресс-секретарь главы Украины Сергей Никифоров заявил, что президент не будет встречаться с высшими иерархами. Позже стало известно, что представители полиции потребовали от иерархов покинуть территорию возле офиса Зеленского из-за начала воздушной тревоги в Киеве.

    Руководитель Синодального информационно-просветительского отдела Украинской православной церкви владыка Климент сообщил, что во время выселения из Киево-Печерской лавры УПЦ намерена действовать согласно законодательству Украины. Он подчеркнул, что нет никаких законных оснований, чтобы монахи УПЦ выезжали из Киево-Печерской лавры.

    Напомним, 10 марта монахов канонической Украинской православной церкви обязали покинуть Киево-Печерскую лавру до 29 марта. Через три дня после этого на территорию лавры без предупреждения, без документов и уведомлений прибыла госкомиссия с проверкой. Монахи Киево-Печерской лавры УПЦ заявили, что отказываются покидать монастырь по требованию музея-заповедника, который находится в ведении Минкульта Украины. В ответ ведомство предложило им перейти в раскольническую Православную церковь Украины.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (23)
    Встреча Путина и Си Цзиньпина длилась 4,5 часа
    Встреча Путина и Си Цзиньпина завершилась
    		   
    20 марта 2023, 21:12
    Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
    Текст: Ольга Иванова

    Неформальная встреча президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина завершилась.

    Китайский лидер покинул Кремль. В общей сложности общение Путина и Си Цзиньпина продлилось почти 4,5 часа, передает ТАСС.

    Отмечается, что во вторник лидеры встретятся вновь и проведут полноформатные переговоры.

    Ранее президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели встречу в Кремле.

    Напомним, Си Цзиньпин 20–22 марта совершает государственный визит в Россию, основные переговоры пройдут 21 марта с участием делегаций.

    Коментарии (17)
    МИД: США, Британия, Франция, ФРГ не могут быть посредниками в урегулировании на Украине
    		   
    21 марта 2023, 08:37
    Фото: MFA Russia/Global Look Press
    Текст: Александра Юдина

    Представители США, Британии, Франции и Германии не могут выступать в качестве нейтральных посредников в мирном урегулировании по Украине, так как являются полноценными участниками конфликта с Россией, заявляет МИД.

    По информации ведомства, официальных данных о подобных планах нет, однако идея экс-главы Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганга Ишингера вызывает закономерные вопросы. Так, участники конфликта с Россией не могут выступать мирными посредниками, продолжая оказывать военную и материальную помощь Украине, передает РИА «Новости».

    «Указанные государства ввели незаконные санкции, заблокировали зарубежные активы России, требуют создать трибунал для «наказания» российского руководства, поддерживают псевдомирные инициативы Зеленского, представляющие собой оторванные от реалий ультимативные требования «капитуляции», – отметили в министерстве.

    В МИД добавили, что сами западные страны «дискредитировали себя, поддержав антиконституционный госпереворот на майдане и потакая саботажу Киевом минских договоренностей».

    «Они не заинтересованы в урегулировании и делают все, чтобы максимально затянуть противостояние», – подчеркнули в ведомстве.

    Как считают в Москве, справедливое и долговечное урегулирование конфликта возможно только при полном прекращении боевых действий и поставок западных вооружений, а также признания новых территорий, демилитаризации и денацификации Украины.

    Кроме того, Украина обязана подтвердить свой нейтральный и внеблоковый статус, а страны Запада должны отменить незаконные санкции, отозвать судебные иски против России и восстановить статус русского языка, прав нацменьшинств и дружественных отношений с Россией и другими соседями.

    «К сожалению, претендующие на роль посредников страны Запада ничего подобного не предлагают», – заключили в ведомстве.

    Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что на Украине находится все больше желающих пойти на мирные переговоры с Россией, что, по его словам, является «опасной тенденцией».

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (21)
    Блинкен обвинил Китай в безответственности из-за визита Си Цзиньпина в Россию
    Госсекретарь США Блинкен: Китай не чувствует ответственности за шаги России в украинском конфликте
    		   
    21 марта 2023, 11:11
    Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
    Текст: Александра Юдина

    Визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным, которому недавно Международный уголовный суд (МУС) выдал «ордер на арест», является безответственным шагом, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

    По его словам, приездом Си Цзиньпина в Москву Китай осуществил «дипломатическое прикрытие» для якобы «военных преступлений» со стороны российского лидера. Блинкен заявил, что Китай «не чувствует никакой ответственности» в свете выданного недавно МУС «ордера на арест» за действия на Украине, передает The New York Times.

    Как отмечает издание, госсекретарь США сделал такое замечание в ходе речи, в которой критиковал действия Китая, стремящегося взять на себя роль посредника в мирном урегулировании, от чего и Киев, и коллективный Запад отмахнулись.

    Также Блинкен предупредил, что любые усилия других стран по урегулированию конфликта могут привести к «несправедливому исходу» – а именно дать России шанс получить тактическое преимущество в боевых действиях.

    Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что Россия и Китай стали ближе друг к другу, однако это в большей степени «брак по расчету», а не по любви. Он также заверил, что такой тандем существует из-за того, что Китай хотел бы бросить вызов «лидерству» США в мире.

    Между тем сам Си Цзиньпин назвал укрепление отношений с Россией стратегическим выбором Китая.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (21)
    В США назвали срок выдвижения обвинений Трампу
    Politico: Трампу могут предъявить обвинения в течение дня
    		   
    20 марта 2023, 20:44
    Фото: AP/TASS

    Обвинения экс-президенту США Дональду Трампу в манипуляции с финансовыми документами компании Trump Organization могут предъявить уже в понедельник или в среду, сообщило издание Politico со ссылкой на источники.

    Выдвижение обвинений против бывшего президента США рассматривалось лишь однажды – в отношении Ричарда Никсона в связи с Уотергейтским скандалом. Никсон был помилован своим преемником Джеральдом Фордом, передает ТАСС.

    В деле, которое рассматривает большое жюри, говорится, что адвокат Трампа Майкл Коэн в 2016 году, во время выборов президента в США, заплатил бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс 130 тыс. долларов за то, чтобы она отказалась от своих слов о якобы связи с Трампом в 2006 году. 

    В 2018 году Дэниэлс публично заявляла о связи с Трампом, а также обвинила Коэна в том, что он пытался ее запугать, чтобы скрыть это.

    Дэниэлс ранее уже пыталась выдвигать обвинения против экс-президента США в суде, однако в 2018 году соответствующий иск с попыткой обвинить экс-президента в клевете был отклонен.

    Между тем прокуратура Нью-Йорка возбудила отдельное дело о махинациях с финансовой отчетностью компании Trump Organization. 

    По данным прокуратуры, Коэн заплатил Дэниэлс 130 тыс. долларов из собственных средств. Эти деньги ему позже компенсировали за счет Trump Organization. 

    Прокуроры считают, что для выплаты средств мог быть совершен подлог в финансовой отчетности компании, который сейчас является поводом для разбирательства.

    Коментарии (0)
     
     
    © 2005 - 2022 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •