Польша проговорилась о безумных планах на Украину

Польша спланировала поражение Украины

Польская дипломатия угодила в очередной скандал. Посол Варшавы в Париже допустил, что польской армии придется столкнуться с ВС России в случае, если ВС Украины будут разгромлены. Позже заявление дипломата дезавуировали, однако сделали это неуклюже. По мнению экспертов, в реальности Варшава вновь обозначила свои планы на украинский кризис – и в этом вопросе она расходится с другими партнерами по НАТО.

Накануне посол Польши во Франции Ян Эмерик Росцишевский заявил, что если Украина не сможет защитить свою независимость, то у Варшавы не будет выбора, и государству придется вступить в конфликт с Россией. Слова посла во время его разговора с журналистом были опубликованы в Twitter (соцсеть заблокирована в России) французского телеканала LCI.

Вскоре посольство Польши в Париже опровергло слова дипломата, уточнив, что они были вырваны СМИ из контекста. В дипмиссии указали, что в выступлении Росцишевского не было заявлений о прямом участии Варшавы в конфликте. «Польша не находится в состоянии войны, но делает все, чтобы помочь Украине защитить себя в этом конфликте», – отмечает посольство.

Сенатор Алексей Пушков назвал слова Росцишевского самонадеянными, добавив, что посол впервые заявил вслух о том, что давно на уме у Варшавы. «Однако вся «смелость» поляков зиждется на поддержке США. Уверены ли в Варшаве, что Вашингтон готов воевать?» – задался вопросом в своем Telegram-канале глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ.

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо также счел заявление польского посла «сумасшедшим». «Он объявляет о вступлении страны в войну против России, если Зеленский проиграет. И Франция связалась с этой страной через НАТО и ЕС! Эти безумцы отказываются от мира!» – возмутился политик в своем Twitter.

В то же время депутат от Франции в Европарламенте Тьерри Мариани заявил в интервью ТАСС, что в вопросах поставки вооружения Украине Варшава сегодня «идет дальше, чем Вашингтон…, втягивает страны Евросоюза в эскалацию на Украине против их желания».

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Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что польские аппетиты в отношении Украины неустанно растут. Это касается не только амбиций Варшавы в отношении западной части страны и ревизии исторически сложившихся реалий (включая попытку пересмотреть результаты Переяславской Рады ), но и желания поглотить многие отрасли украинской экономики.

Самые яркие планы касаются сферы железнодорожных перевозок и «революции» в сфере энергетики. Все это сопровождается активной милитаризацией Польши, причем в этом вопросе Варшава уверенно конкурирует с другими видными игроками в Европе – Парижем и Берлином. Поэтому неудивительно, что здравомыслящие элиты внутри ЕС все чаще допускают появление польской армии на просторах Украины. Это подкрепляется и планами США разместить в Польше первый постоянный гарнизон. 21 марта состоится церемония «преобразования региональной группы поддержки Польши в гарнизон армии США в Польше».

«Складывается ощущение, что польский посол очень хотел, чтобы его неправильно поняли. Ведь в изначальном интервью он четко дал понять, что если Россия победит, то Польша намерена перейти к открытой конфронтации. Но в итоге дипведомство его поправило – если Украина проиграет, то следующими могут стать Варшава и страны Прибалтики», – сказал главный редактор портала RuBaltic.Ru Александр Носович.

«И получается, что дипломат либо настолько глуп, что не смог четко сформулировать свою мысль, либо он осознанно пошел на провокацию. Если считать Польшу суверенным государством, то исходить приходится из второго варианта. И тогда мы имеем дело с согласованным с польскими властями сигналом. В этом могут быть заинтересованы как крупные польские политики типа Качиньского, так и польский МИД», – рассуждает собеседник.

«Судя по всему, Польша хотела посмотреть, как на это отреагируют в том числе за океаном. За то время, которое прошло с момента заявления до дезавуирования, скорее всего, Варшаве напомнили, что устав НАТО не предполагает коллективную защиту агрессора. А именно им Польша и стала бы, если бы напала на Россию. Не исключаю, что за те несколько часов между заявлением посла и опровержением Варшаве по неофициальным каналам донесли эту информацию», – отметил Носович.

«После того как из Польши были фактически изгнаны почти все выпускники МГИМО, уровень дипломатической службы в стране серьезно просел.

Этот процесс начался в 2018 году и завершился в феврале текущего года. В связи с этим я не исключаю, что посол мог просто забыть, что должен делать только официальные заявления», – добавляет Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

«Это также может быть «прощупыванием почвы». Возможно, некая группа польских политиков, не обязательно связанная с МИД, хотела проверить реакцию мирового сообщества на желание Варшавы быть более активным актором. Но сделано это было в неадекватной форме, поэтому в правительстве Польши схватились за голову и быстро опровергли слова посла», – полагает эксперт.

«Кроме того, в результате так и не прояснилось, что именно хотел сказать Росцишевский – то ли он предлагал ввести польские войска на Украину, то ли намеревался «оборонять» саму Польшу. Но так или иначе, нельзя не заметить, как в последнее время Варшава сосредотачивает армию и военную инфраструктуру на своих восточных границах», – заключил Ткаченко.

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