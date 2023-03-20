Польша проговорилась о безумных планах на Украину

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20 марта, понедельник  |  Последнее обновление — 17:52  |  vz.ru
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Украина и США предлагают Европе опасную ядерную игру

Заместить российское ядерное топливо очень непросто Павел Лисицын/РИА Новости
Украина заявила об амбициозных планах избавить не только себя от российского ядерного топлива, но и Европу. Самостоятельно это ей, конечно, не под силу. Главную роль здесь играет американская компания Westinghouse. Однако и для американцев задача создать ядерное топливо не только для реакторов советского типа ВВЭР-1000, но и для реакторов ВВЭР-440 – нетривиальная задача. А для Европы – еще и очень опасная.  Подробности...
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Путин поездкой в Мариуполь показал Западу решимость добиться победы

Владимир Путин, несмотря на риски, приехал в Мариуполь Скриншот из видео
Владимир Путин после Крыма посетил Мариуполь. Визит Кремлем не анонсировался. Президент России пообщался с населением, проинспектировал строительство, проехался по городу на автомобиле и даже сходил в гости к одной из семей. Почему глава государства отправился в Мариуполь несмотря на все риски и какие сигналы были отправлены Западу и Киеву? Подробности...
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Пентагон подделал видео инцидента с беспилотником у берегов Крыма

Фрагмент ролика, выпущенного Пентагоном. Су-27 совершает аварийный слив керосина. Или же форсаж? REUTERS
Соединенные Штаты возобновили полеты своих разведывательных беспилотников над Черным морем – однако внесли в их маршрут весьма интересные коррективы. Между тем, как заявил газете ВЗГЛЯД генерал ВВС России, американский беспилотник должен был упасть на территорию Крыма. И есть основания полагать, что Пентагон подделал ролик Пентагона о перехвате MQ-9 российским Су-27. Подробности...
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Русским Эстонии готовят надсмотрщика

Эстония предпринимает особые усилия для контроля русского населения страны IMAGO/Taavi Sepp/TASS
В Эстонии заявляют о небывалом «народном единстве» перед лицом «угрозы с востока». Однако одно весьма знаковое кадровое решение выдает значительный раскол между этническими эстонцами и русскими, проживающими в стране. Учреждена должность спецпредставителя по региону, где проживает русское население, и у этого чиновника будут весьма специфические задачи.  Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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Дуда и Моравецкий подтвердили суждения русских классиков о поляках

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
И в новую эру под пером новых писателей (М. А. Шолохова, Н. А. Островского, А. А. Суркова) поляки представали все в том же неавантажном виде, как будто на дворе по-прежнему XIX век, и в Зимнем дворце по-прежнему живет и правит император Николай Павлович. Подробности...

Румыния созрела для приднестровской авантюры

Виталий Трофимов-Трофимов
Виталий Трофимов-Трофимов, политический аналитик
В самом негативном для Запада сценарии – после поражения Украины – она перестает быть прифронтовым государством НАТО, таковым становится Молдавия. Подробности...
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Без Русского мира нет и России

Андрей Полонский
Андрей Полонский, писатель, историк
Наша страна должна окончательно стать Россией. То есть настоящим родным домом для русских, русскоязычных, тех, кому до и после 1991 года не выпало счастья родиться в границах РФ. Подробности...
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Исторический визит Си в Россию

Будущее Турции и Эрдогана

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Пентагон удивил адекватностью

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Путин проверил восстановление Мариуполя

В воскресенье президент России Владимир Путин посетил Мариуполь, ознакомился с ходом восстановления и благоустройства города, а также пообщался с его жителями
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Футбольные болельщики из Германии устроили погромы в Неаполе

Матч Лиги чемпионов с участием итальянского клуба «Наполи» и немецкого «Айнтрахта» в Неаполе обернулся массовыми беспорядками с участием фанатов. Околофутбольщики дрались с полицией, громили магазины и поджигали машины
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В Лос-Анджелесе объявили лауреатов «Оскара»

В воскресенье в Dolby Theatre в Голливуде прошла 95-я церемония вручения премии «Оскар». Трансляцию торжества посмотрели в более чем 200 странах мира. Премию в номинации «Лучший фильм» получили режиссеры Дэн Кван и Дэниэл Шайнерт (слева направо) за работу «Все везде и сразу»
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В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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    Польша проговорилась о безумных планах на Украину

    Польша спланировала поражение Украины
    В Польше допустили прямое противостояние с Россией
    		  
    20 марта 2023, 16:40
    Фото: Michal Fludra/Global Look Press
    Текст: Алёна Задорожная

    Польская дипломатия угодила в очередной скандал. Посол Варшавы в Париже допустил, что польской армии придется столкнуться с ВС России в случае, если ВС Украины будут разгромлены. Позже заявление дипломата дезавуировали, однако сделали это неуклюже. По мнению экспертов, в реальности Варшава вновь обозначила свои планы на украинский кризис – и в этом вопросе она расходится с другими партнерами по НАТО.

    Накануне посол Польши во Франции Ян Эмерик Росцишевский заявил, что если Украина не сможет защитить свою независимость, то у Варшавы не будет выбора, и государству придется вступить в конфликт с Россией. Слова посла во время его разговора с журналистом были опубликованы в Twitter (соцсеть заблокирована в России) французского телеканала LCI.

    Вскоре посольство Польши в Париже опровергло слова дипломата, уточнив, что они были вырваны СМИ из контекста. В дипмиссии указали, что в выступлении Росцишевского не было заявлений о прямом участии Варшавы в конфликте. «Польша не находится в состоянии войны, но делает все, чтобы помочь Украине защитить себя в этом конфликте», – отмечает посольство.

    Сенатор Алексей Пушков назвал слова Росцишевского самонадеянными, добавив, что посол впервые заявил вслух о том, что давно на уме у Варшавы. «Однако вся «смелость» поляков зиждется на поддержке США. Уверены ли в Варшаве, что Вашингтон готов воевать?» – задался вопросом в своем Telegram-канале глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ.

    Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо также счел заявление польского посла «сумасшедшим». «Он объявляет о вступлении страны в войну против России, если Зеленский проиграет. И Франция связалась с этой страной через НАТО и ЕС! Эти безумцы отказываются от мира!» – возмутился политик в своем Twitter.

    В то же время депутат от Франции в Европарламенте Тьерри Мариани заявил в интервью ТАСС, что в вопросах поставки вооружения Украине Варшава сегодня «идет дальше, чем Вашингтон…, втягивает страны Евросоюза в эскалацию на Украине против их желания».

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что польские аппетиты в отношении Украины неустанно растут. Это касается не только амбиций Варшавы в отношении западной части страны и ревизии исторически сложившихся реалий (включая попытку пересмотреть результаты Переяславской Рады), но и желания поглотить многие отрасли украинской экономики.

    Самые яркие планы касаются сферы железнодорожных перевозок и «революции» в сфере энергетики. Все это сопровождается активной милитаризацией Польши, причем в этом вопросе Варшава уверенно конкурирует с другими видными игроками в Европе – Парижем и Берлином. Поэтому неудивительно, что здравомыслящие элиты внутри ЕС все чаще допускают появление польской армии на просторах Украины. Это подкрепляется и планами США разместить в Польше первый постоянный гарнизон. 21 марта состоится церемония «преобразования региональной группы поддержки Польши в гарнизон армии США в Польше». 

    «Складывается ощущение, что польский посол очень хотел, чтобы его неправильно поняли. Ведь в изначальном интервью он четко дал понять, что если Россия победит, то Польша намерена перейти к открытой конфронтации. Но в итоге дипведомство его поправило – если Украина проиграет, то следующими могут стать Варшава и страны Прибалтики», – сказал главный редактор портала RuBaltic.Ru Александр Носович.

    «И получается, что дипломат либо настолько глуп, что не смог четко сформулировать свою мысль, либо он осознанно пошел на провокацию. Если считать Польшу суверенным государством, то исходить приходится из второго варианта. И тогда мы имеем дело с согласованным с польскими властями сигналом. В этом могут быть заинтересованы как крупные польские политики типа Качиньского, так и польский МИД», – рассуждает собеседник.

    «Судя по всему, Польша хотела посмотреть, как на это отреагируют в том числе за океаном. За то время, которое прошло с момента заявления до дезавуирования, скорее всего, Варшаве напомнили, что устав НАТО не предполагает коллективную защиту агрессора. А именно им Польша и стала бы, если бы напала на Россию. Не исключаю, что за те несколько часов между заявлением посла и опровержением Варшаве по неофициальным каналам донесли эту информацию», – отметил Носович.

    «После того как из Польши были фактически изгнаны почти все выпускники МГИМО, уровень дипломатической службы в стране серьезно просел.

    Этот процесс начался в 2018 году и завершился в феврале текущего года. В связи с этим я не исключаю, что посол мог просто забыть, что должен делать только официальные заявления», – добавляет Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Это также может быть «прощупыванием почвы». Возможно, некая группа польских политиков, не обязательно связанная с МИД, хотела проверить реакцию мирового сообщества на желание Варшавы быть более активным актором. Но сделано это было в неадекватной форме, поэтому в правительстве Польши схватились за голову и быстро опровергли слова посла», – полагает эксперт.

    «Кроме того, в результате так и не прояснилось, что именно хотел сказать Росцишевский – то ли он предлагал ввести польские войска на Украину, то ли намеревался «оборонять» саму Польшу. Но так или иначе, нельзя не заметить, как в последнее время Варшава сосредотачивает армию и военную инфраструктуру на своих восточных границах», – заключил Ткаченко. 

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