Польша покусилась на результаты Переяславской рады

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1 февраля, среда  |  Последнее обновление — 20:59  |  vz.ru
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Российская экономика резко поднялась в глазах Запада

Россия удивляет западных экономистов второй год подряд Jonathan Raa/NurPhoto/Reuters
Международный валютный фонд неожиданно выделил Россию в своем прогнозе на 2023 год. Причем выделил в хорошем смысле слова. Вместо падения российского ВВП там теперь ждут его роста в этом году. Тогда как прогнозы по США и ЕС, наоборот, были ухудшены. Что же заставило экономистов МВФ передумать и резко улучшить прогноз по российской экономике? Подробности...
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Зеленский принес архитекторов своего президентства в жертву США

Украинские силовики пришли с обыском к Авакову и Коломойскому Maxym Marusenko/NurPhoto/Reuters,
REUTERS/Valentyn Ogirenko
На Украине прошла очередная громкая серия обысков. Среди тех, к кому пришли силовики, – олигарх Игорь Коломойский и непотопляемый экс-министр МВД Арсен Аваков. При этом оба, пусть и в разной степени, являются архитекторами прихода к власти Владимира Зеленского. Почему они попали в немилость украинским спецслужбам и какую роль в этом вопросе играют Лондон и Вашингтон? Подробности...
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В легализации пиратского софта обнаружились серьезные риски

Проблема пиратского софта в том, что за качество продукции спросить не с кого Владимир Гердо/ТАСС
Дмитрий Медведев в обмен на западные санкции предложил использовать без лицензий интеллектуальную продукцию из недружественных стран, включая фильмы и промышленный софт. Однако в ИТ-индустрии в этой инициативе видят недостатки – там считают, что у идеи бесплатного пользования западным софтом есть не только очевидные преимущества, но и скрытые риски. Какие именно? Подробности...
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Эрдоган отводит от финнов и шведов большую беду

В Северной Европе турецкий президент давно уже стал «анфан терриблем» KENZO TRIBOUILLARD/
POOL/EPA/ТАСС
Вступление Швеции в НАТО официально заморожено на неопределенный срок. Как минимум – на месяцы, не исключено, что на годы. Финляндия могла попасть в альянс своим путем, но не захотела из-за солидарности со шведами, которым президент Турции поставил «невыполнимые» условия. Сейчас его за это ненавидят. Но Запад ведет дело к тому, что придется прославлять – за это же.  Подробности...
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Франция при продаже вертолетов приравняла Украину к Африке

Падение «Еврокоптера» Super Puma привело к гибели почти двух десятков человек REUTERS
Разбившийся в среду близ Киева вертолет Eurocopter H225 Super Puma, на котором погибла верхушка МВД Украины, не использовался в Европе, так как считался опасным из-за своих конструктивных недостатков. Но в 2018 году Киев закупил у Франции партию таких «Еврокоптеров». Эксперты говорят, что Париж побоялся бы продать H225 другой стране ЕС. Почему же эти вертолеты оказались на Украине? Подробности...
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России пора прекращать идеализировать Запад

Дмитрий Орехов
Дмитрий Орехов, писатель
Какие ассоциации всегда вызывала у нас Англия? Джентльмены, газоны, Бейкер-стрит, парламент, Биг Бен, королева-старушка? А надо бы: пиратство, разбой, дети на виселицах, работорговля, концлагеря, военные преступления, протофашизм, голод в Бенгалии, геноцид, колониальное иго. Подробности...

Почему России стоит доверять Ирану

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Иран не является непосредственным участником конфликта России и стран Запада, но выступает на стороне Москвы. Искренность иранского отношения к России имеет под собой серьезные национальные интересы. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Западная демократия – враг демократии

Виталий Трофимов-Трофимов
Виталий Трофимов-Трофимов, политический аналитик
Демократия важна. Но она уже не вызывает того безропотного доверия, которое вызывала в 1990-е и нулевые годы XX века и большую часть десятых годов XXI века. Самые демократичные, как считается, страны далеко не так демократичны, как многие привыкли думать. Подробности...
Обсуждение: 20 комментариев
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Какие танки Запад может отправить Украине

На этой неделе Германия и США пообещали Украине поставить свои главные тяжелые танки – Leopard 2A5s и M1A2 Abrams. Ранее о поставке своих тяжелых танков Challenger 2 объявила Великобритания. К вооружению Киева подключатся и другие страны Европы, на вооружении которых тоже есть «Леопарды» и «Абрамсы». Что представляют из себя эти машины
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Россияне окунулись в прорубь на Крещение

Крещение Господне – один из главный праздников христиан. В 2023 году в Москве для желающих окунуться было оборудовано 46 площадок. На каждой из них оборудовали майны, пункты обогрева и теплые раздевалки. Безопасность граждан обеспечивали медперсонал и сотрудники пожарно-спасательного гарнизона
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В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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    Польша покусилась на результаты Переяславской рады

    Дуда призвал Зеленского принять «капитуляцию» России в Переяславе
    		   1 февраля 2023, 19:55
    Фото: Efrem Lukatsky/AP/ТАСС
    Текст: Дарья Волкова

    Польша предложила Украине подписать «капитуляцию» России в Переяславе. В частности, об этом заявил лидер республики Анджей Дуда. Почему польский президент упомянул именно этот город, каково его историческое значение для России, Украины и Польши, и какие планы Варшавы скрываются за этой идеей?

    Накануне президент Польши Анджей Дуда в рамках визита в Латвию пообщался с местной польской диаспорой. Среди прочего, он рассказал о своем предложении президенту Владимиру Зеленскому подписать «капитуляцию» России в Переяславе. В этом городке под Киевом в 1654 году состоялось заседание Переяславской рады. По ее итогам казацкая старшина под управлением Богдана Хмельницкого решила воссоединиться с Русским царством.

    Как пишет польский новостной журнал Wprost, Дуда сказал следующее: «Я говорю: Владимир, глядя на нашу историю, как разошлись когда-то эти пути, я умоляю вас – когда вы победите Россию, когда русские придут сюда на коленях подписывать мир, тогда ведите их в Переяслав, пусть они подпишут с вами мир там, пусть перечеркнут все те годы советского и российского влияния и этот плен со времен царизма до недавнего времени, от которого вы сейчас снова обороняетесь».

    Примечательно, что в своем заявлении Дуда обозначил отношения украинцев и поляков словами «дороги разошлись». Однако эти «дороги расходились» не одномоментно и не в результате своевольства гетмана Хмельницкого, а по причине перманентного издевательства панов, магнатов и шляхты над жителями Украины в вопросах религии, экономики и политики.

    Например, после того как Королевство Польское и Великое княжество Литовское в 1569 году подписали Люблинскую унию, образовав Речь Посполитую, они сосредоточили свои усилия на двух направлениях: поглощение земель Малороссии и бесконечные войны с Русским царством.

    Однако жители обозначенных территорий были категорически против полонизации и окатоличивания. Эта точка зрения активно поддерживалась военными, которые добивались расширения реестрового казачества и достойных условий службы в пределах Речи Посполитой.

    Но поляки на уступки идти не собирались и топили в крови любое восстание, приправляя свои действия якобы компромиссными решениями. Где-то они увеличивали число реестровых казаков, а где-то будто бы смягчались в вопросах религии. Вместе с тем, в 1596 году была заключена Брестская уния. В результате епископы Киевской метрополии перешли в католичество и признали подчинение Папе Римскому, сохранив возможность вести богослужение на церковнославянском языке.

    Так зародилось униатство, вступающее в противоречие с каноническим православием на территории Украины по сей день. Однако в те годы вопрос религии стоял острее, и по этой причине украинские земли сотрясали восстания и бунты на протяжении более 50 лет – вплоть до 1654 года. Также следует учитывать, что казаки во главе с Хмельницким шесть лет добивались расположения царя Алексея Михайловича, долго идя к своей цели. 

    В результате соглашения между Хмельницким и Алексеем Михайловичем Гетманщина и Войско Запорожское оказались в составе России, что было воспринято поляками как акт сепаратизма и привело к очередной русско-польской войне. По итогам 13-летнего конфликта Москве удалось закрепить за собой древнерусский Киев и всю левобережную Украину, а также вернуть земли, утраченные в эпоху Смутного времени.

    Поляки же расценивают это событие как одно из главных геополитических поражений в своей истории, сопоставимых с тремя разделами Польши при Екатерине II. При этом современные польские элиты прилагают максимум усилий для того, чтобы скорректировать отношение украинцев к кровавым преступлениям прошлого, маскируя их фразами «дороги разошлись». Тем самым, по мнению экспертов, Варшава готовит аннексию Западной Украины и Львова, пытаясь взять хотя бы частичный реванш за 1654 год.

    «В целом исторический контекст заявлений Дуды о Переяславской раде не впервые обозначается Варшавой.

    Еще в 2015 году бывший президент Бронислав Комаровский выступал в Верховной раде и упоминал договор между Польшей и казаками, согласно которому украинской старшине предоставлялись привилегии. Однако он не был реализован», – рассказал полонист Станислав Стремидловский.

    «Дуда, вспоминая события 17 века, когда казаки обратились за покровительством к Москве, считает, что сейчас Польша может построить новую мифологию. Поэтому он как бы говорит: поляки и украинцы – братские нации, которые должны быть вместе. То есть Зеленский, по его мнению, должен перечеркнуть решение Переяславской рады и на этом основании отрицать единство украинцев с русскими», – отметил он.

    «В целом же, результаты Переяславской рады никогда не устраивали поляков, поэтому что по ее итогам казаки вместо службы Польше предпочли службу России», – добавляет депутат Госдумы Анатолий Вассерман. «И они не просто перешли на службу к Москве, а передали в подчинение русскому царю все свои земли. В итоге России пришлось 13 лет воевать с Польшей прежде, чем поляки признали результаты той самой Рады», – отметил парламентарий.

    «Но то, что говорит Дуда сейчас – это попытка выдать желаемое за действительное. Он почему-то убежден в следующей схеме: если очень часто говорить об исправлении ошибок прошлого, то шанс на реализацию его идей появится. Это примитивное мышление, не более того. Ни о каком поражении и тем более капитуляции, особенно в русско-польском противостоянии, речи быть не может», – полагает Вассерман. 

    «Президент Дуда явно плохо знаком с историей, учитывая его поверхностные рассуждения. Вероятно, он что-то изучал в школе, но в какой-то своей парадигме. Видимо, он полагает, что Хмельницкий заключил с Москвой какой-то победный договор, хотя предпосылки для его заключения были совершенно иные», – напоминает историк Владимир Корнилов.

    «И уж если Дуда решил пересматривать историю и переписывать ее, предлагаю делать это до конца. Можно, допустим, переиграть назад один из разделов Польши, когда большевики вопреки решениям Венского конгресса решили предоставить Польше независимость. Менять, так менять», – считает Корнилов.

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