Кто и как отдаст Польше Западную Украину

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23 января, понедельник  |  Последнее обновление — 23:08  |  vz.ru
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Российские углеводороды нашли новый рынок сбыта

Россия и Пакистан концептуально договорились по нефти Сергей Красноухов/ТАСС
Несмотря на санкции, Россия нашла нового покупателя для своей нефти и нефтепродуктов. Достигнуты концептуальные договоренности с Пакистаном. У России уже есть три крупных покупателя – Китай, Индия и Турция. Однако усиление конкуренции между покупателями поможет снизить скидку на российские углеводороды. Пакистан может оказаться интересным для России еще и с точки зрения трубопроводных поставок российского газа. Как именно?  Подробности...
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Как будет вести себя Китай в конфликте России и США

Соединенные Штаты не хотят воевать на два фронта и планируют сначала развязаться с украинским кризисом, а уже потом вплотную заняться Китаем REUTERS/Kevin Lamarque
В феврале госсекретарь США Энтони Блинкен совершит визит в Китай. В марте, как ожидается, председатель КНР Си Цзиньпин посетит Россию. Американцы пытаются сыграть на противоречиях Москвы и Пекина, о глубине которых у экспертов разные мнения. Чего на самом деле хочет Китай: сохранить союз с Россией или дистанцироваться от СВО? Подробности...
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Роскосмос начал призыв «русских Илонов Масков»

Ранее Роскосмос воспринимал все частные компании скорее как конкурентов Пресс-служба ГК "Роскосмос"/ТАСС
Между правительством, госкорпорацией «Роскосмос» и частными компаниями заключено соглашение, по которому бизнес будет участвовать в создании спутниковых группировок и наземной инфраструктуры для обслуживания космических аппаратов. Это ответ на вызовы, которые ставит перед страной СВО: российской космонавтике нужны «свои Илоны Маски», без них теперь не справиться.  Подробности...
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Европа запуталась в поисках формулы унижения России

Резолюции Европарламента не имеют обязательной силы Jean-Francois Badias/AP/ТАСС
«Наши многочисленные попытки договориться, просьбы о переговорах испугали и утомили Запад». Такими словами российские политики комментируют резолюцию Европарламента по поводу идеи «специального трибунала по осуждению России». Резолюция эта действительно несет некий сигнал, но вовсе не тот, о котором в ней прямо сказано. Подробности...
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Франция при продаже вертолетов приравняла Украину к Африке

Падение «Еврокоптера» Super Puma привело к гибели почти двух десятков человек REUTERS
Разбившийся в среду близ Киева вертолет Eurocopter H225 Super Puma, на котором погибла верхушка МВД Украины, не использовался в Европе, так как считался опасным из-за своих конструктивных недостатков. Но в 2018 году Киев закупил у Франции партию таких «Еврокоптеров». Эксперты говорят, что Париж побоялся бы продать H225 другой стране ЕС. Почему же эти вертолеты оказались на Украине? Подробности...
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«Кривое зеркало славянства» мешает отношениям России и Чехии

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Россия и Чехия – разные государства, с разным менталитетом. А нынешние проблемы между ними проистекают из того, что обе стороны видят другого сквозь призму «славянства», которое они понимают совершенно по-разному. Подробности...
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Поход на восток заложен в генетической памяти европейцев

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Поход на восток, Drang nach Osten, заложен в европейской генетической памяти. Пока европейцы еще не горят желанием отправляться умирать в степях Украины, но в военные барабаны бьют самозабвенно. Подробности...
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Болеть и лечиться лучше в России

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Той замечательной западной медицины, которая несколько десятилетий служила нам недостижимым образцом для сравнения, в общем, уже и нет. Что во Франции, где агонизирует система скорой помощи, что в Британии, где впервые в истории забастовали медсестры, в Штатах вообще какая-то жесть с отсутствующей у них системой всеобщего здравоохранения и дикими ценами на медуслуги. Подробности...
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Россия высылает послов Прибалтики

Как немцы украинцев с танками обломали

«Подарок» от ЕС к годовщине СВО

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Россияне окунулись в прорубь на Крещение

Крещение Господне – один из главный праздников христиан. В 2023 году в Москве для желающих окунуться было оборудовано 46 площадок. На каждой из них оборудовали майны, пункты обогрева и теплые раздевалки. Безопасность граждан обеспечивали медперсонал и сотрудники пожарно-спасательного гарнизона
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В авиакатастрофе под Киевом погиб глава МВД Украины

Глава МВД Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, а также госсекретарь ведомства Юрий Лубкович погибли при авиакатастрофе в Броварах в Киевской области. Они находились в упавшем вертолете, принадлежавшем Государственной службе по чрезвычайным ситуациям
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В Японии завершился ежегодный Токийский автосалон

В японской префектуре Тиба недалеко от Токио прошел ежегодный автосалон. На этом домашнем мероприятии японские автопроизводители традиционно представили концепты своих автомобилей, а многочисленные тюнинг-ателье показали результаты своих «доработок»
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12:42
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В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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  • Украина вступит в союзнические отношения с Россией

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    Кто и как отдаст Польше Западную Украину

    Бывший глава МИД Польши Радослав Сикорский говорит то, что скрывают действующие власти страны
    		   23 января 2023, 22:30
    Фото: imago images/Global Look Press
    Текст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

    Бывший глава МИД Польши Радослав Сикорский проговорился: он признал, что Варшава рассматривала вариант аннексии западной части Украины. И хотя официальные польские власти сейчас требуют опровержений, есть масса признаков того, что Сикорский просто озвучил истинные желания Варшавы. Как и при каких обстоятельствах эти мечты Польши могут все-таки сбыться?

    Все более очевидно, что у Украины как целостного государства нет будущего. Даже если по какой-то случайности киевский режим сможет сохранить под своим контролем значительную часть территории, то что он будет делать затем с собственной экономикой?

    ВВП страны в 2022 году сократился на 31%. Эта цифра, вероятно, будет расти. Отчасти из-за продолжающихся боевых действий, а отчасти из-за того, что ряд регионов Киев потерял навсегда. Часть, вероятно, потеряет еще и в будущем.

    Стоимость поврежденной инфраструктуры составила 85% ВВП. Дефицит госбюджета в 2022 году составил астрономические 20% ВВП – то есть, проще говоря, страна полностью жила за счет внешних средств. И будет жить дальше – экономисты предрекают дефицит в 2023 году в размере 15% ВВП, и это еще очень оптимистичный прогноз.

    Между тем далеко не все внешние средства являлись добровольными пожертвованиями коллективного Запада в дело спасения киевского режима. Значительная часть шла как кредиты, которые нужно отдавать. Номинально, конечно, сейчас объем долга не критический – да, он вырос почти на 37 процентных пунктов за 2022 год и составил 80% ВВП. Но это номинального ВВП, которого, по факту, нет.

    Да и отдавать этот долг, по сути, нечем – ни сейчас, ни в обозримой перспективе. Уже сейчас, при нынешней долговой нагрузке Киев должен будет выплатить только на обслуживание суверенного внешнего долга 5,4 млрд долларов в 2024 году и 7 млрд долларов в 2025-м. Неудивительно, что агентство Fitch присвоило Украине преддефолтный рейтинг.

    В то же время международные кредиторы действуют по принципу «Железный банк всегда получает свое». Никто не собирается прощать долги Украине (или тому, что от нее останется) – тем более после окончания российской СВО, когда помощь киевскому режиму выйдет из моды. И возникает вопрос – чем Киев будет расплачиваться за те долги, что сейчас набрал?

    Ответ, по сути, один – натурой. Например, предприятиями, которые на момент окончания СВО еще будут работать. Инфраструктурными объектами. Землей.

    Благо примеры такого рода выплат уже существуют. Натурой, в частности, иногда платят Китаю те страны, которые по различным причинам не способны обслуживать или же выплатить взятые у КНР в долг средства. В итоге Таджикистан расплачивается золотыми рудниками, Шри-Ланка военно-морской базой, а Черногория – портом.

    Подобная практика подвергалась всегда жесткой критике со стороны Запада, уверявшего, что Пекин выкручивает руки своим должникам – но вряд ли кто-то будет критиковать западные страны в случае, если они пойдут по китайскому пути. Юпитеру позволено.

    Впрочем, не исключено, что оплата Украиной натурой выйдет на новый уровень. Она может расплатиться за свои долги не сдачей земли и ее недр в аренду, а прямой передачей своей территории соседу насовсем. И первым кандидатом на такого рода аннексию выступает Польша.

    Казалось бы, с чего? Варшава отнюдь не является главным кредитором Украины – она не дает официально столько денег, сколько стоит Львов или Ивано-Франковск. Однако в пользу этой версии есть несколько аргументов.

    Прежде всего, большое польское желание. Варшава считает западно-украинские земли исконно польскими территориями и готова их вернуть при первой возможности. Самым свежим признаком этого стало заявление бывшего министра иностранных дел Польши. Радослав Сикорский уверяет, что власти Польши хотели аннексировать их сразу после начала СВО. «Имел место момент колебаний в первые десять дней войны, когда мы все не знали, как она пойдет, и, возможно, Украина рухнет», – объясняет он. Такими словами он ответил на вопрос о том, рассматривала ли Варшава вариант аннексии Западной Украины.

    Действующие польские власти, конечно, отреагировали на слова Сикорского с гневом и обвинениями в предательстве. «Заявления Радослава Сикорского ничем не отличаются от российской пропаганды. Бывший министр иностранных дел должен взвешивать слова. Я ожидаю, что он откажется от этих позорных утверждений», – говорит премьер Матеуш Моравецкий.

    Но можно не сомневаться – если киевский режим все-таки рухнет в ходе СВО, Польша совершит второй подход к снаряду. Введет войска для якобы защиты жителей этих земель от русских, местных националистов или рептилоидов – неважно. Главное, что земли вернутся под польский суверенитет.

    А вот если не рухнет, если СВО закончится соглашением, в рамках которого под суверенитетом Киева останется часть бывшей Украины (например, кусок правого берега Днепра), то тогда Польше придется изыскать другие варианты для легитимизации аннексии. И тут как раз поднимается тема с долгами, где Польша может в обмен на территории взять на себя выплату украинских кредитных обязательств Соединенным Штатам.

    Нет сомнений, что американцы поучаствуют в такой схеме – ни для кого не секрет, что Вашингтон рассматривает Варшаву как своего главного союзника и единомышленника в Европе. А значит, отнюдь не против того, чтобы усилить политический и экономический вес Польши за счет части украинских территорий. Так что к большому польскому желанию аннексировать территории добавляется и готовность США помочь Варшаве в этом деле. Ну и, конечно, добавляется специфика киевского режима – того самого, что уже предоставил полякам особые полномочия на украинской территории (в том числе и право осуществлять полицейские функции).

    «С одной стороны, необычен сам дискурс о том, что «США может передать Польше часть Украины», с учетом того, что номинально мы говорим о суверенных государствах, которые обычно не торгуют своим суверенитетом. С другой стороны, в свете постепенной десуверенизации Украины вполне возможно представить себе ситуацию, при которой она якобы «добровольно» (а на самом деле под жестким внешним давлением) расстается с частью западных земель», – поясняет газете ВЗГЛЯД юрист-международник, доцент РАНХИГС Кира Сазонова.

    По мнению Сазоновой, с позиции международного права возникают вопросы лишь к форме, в которую будет оформлена подобная передача. «Вариантов масса, и каждый будет отличаться своей международно-правовой спецификой: обмен/аренда/продажа территории», – поясняет эксперт. В любом случае что-нибудь придумают. Ведь Железный банк всегда получает свое.

     
     
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