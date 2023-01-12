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12 января, четверг  |  Последнее обновление — 10:05  |  vz.ru
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России приходится продавать свою нефть с большой скидкой из-за европейских санкций и позиции двух крупнейших покупателей – Китая и Индии. С таким посылом выступили западные источники информации. Однако в экспертной среде не разделяют мрачных прогнозов западных аналитиков. Подробности...
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Британцы ревнуют Макрона к Украине

Макрон потеснил британского премьера в списке лучших европейских друзей Зеленского Sadak Souici/Le Pictorium/Reuters
Решение Франции расширить военную помощь Украине и поставить в ВСУ неназванное количество колесных танков AMX-10RC вызвало некоторое недоумение на Западе. Британские СМИ заявили чуть ли не о расколе в НАТО, поскольку Париж принял это решение без консультаций. Чем руководствовался прежде осторожный Эммануэль Макрон? Подробности...
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Освобождение Соледара вызовет эффект домино в Донбассе

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Россия установила контроль над Соледаром. По словам основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, в центре города образован котел, в котором идет бой. Взлом обороны ВСУ в Соледаре открывает российской группировке войск новые возможности для наступления и в перспективе – освобождения всей территории ДНР. Какими должны быть дальнейшие действия российских военных, чтобы закрепить успех? Подробности...
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Разведка Польши прибедняется с умыслом

Польская разведка играет ведущую роль в работе НАТО по Украине Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press
Разведка Польши недовольна своей судьбой: престиж службы падает, зарплаты низкие, высокие нагрузки, стресс. И это с учетом того, что роль польских шпионов на Украине – ведущая. Данное обстоятельство позволяет заподозрить, что поляки прибедняются, хотя позорный скандал с аппаратами ИВЛ из Албании действительно вышел их разведке боком. Подробности...
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Почему «Доброе дело» закончилось трагедией

Когда пожарные прибыли на место трагедии, приют почти выгорел дотла Данил Айкин/ТАСС
При пожаре в нелегальном приюте «Доброе дело» в Кемерово погибли более 20 человек. Выжившие доставлены в местную больницу. Арендатором сгоревшего приюта оказался пастор Андрей Смирнов. Заведение, которое некоторые его критики называли «сектой», работало на протяжении трех лет, а в последнее время пыталось помешать проверке МЧС. Предварительная причина пожара уже названа. Подробности...
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Чем России важен Артемовск

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Без Артемовска невозможно представить ДНР, а значит, и Россию. Самая великая страница истории Артемовска пишется сегодня, когда русская армия освобождает город от ВСУ. Подробности...

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Максим Соколов, публицист
Насмотревшись на Борреля, Анналену, да и на Лизавету Трасс в бытность ее главой Форин-офиса, Кулеба пришел к выводу, что при новом порядке, основанном на правилах, чем дурнее министр иностранных дел, тем он авторитетнее. И горячо усвоил себе эти правила. Подробности...
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    Разведка Польши прибедняется с умыслом

    Польская разведка играет ведущую роль в работе НАТО по Украине
    		   12 января 2023, 08:50
    Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press
    Текст: Евгений Крутиков

    Разведка Польши недовольна своей судьбой: престиж службы падает, зарплаты низкие, высокие нагрузки, стресс. И это с учетом того, что роль польских шпионов на Украине – ведущая. Данное обстоятельство позволяет заподозрить, что поляки прибедняются, хотя позорный скандал с аппаратами ИВЛ из Албании действительно вышел их разведке боком.

    Сотрудникам польской разведки (официально – Агентство разведки, или AW) резко поднимут зарплату и надбавки «в связи с повышенной загруженностью» и «необходимостью увеличить мотивацию офицеров», сообщает Rzeczpospolita.

    Таким образом польские власти хотят остановить волну увольнений, потрясшую спецслужбу в силу причин не только финансового характера. Дефицит кадров сложился столь катастрофический, что объявления о вакансиях можно встретить в окрестностях улицы Милобендзкой, где расположены штаб-квартира AW, и даже в соседнем костеле Девы Марии Матери Спасителя.

    При этом подчеркивается, что повышение будет касаться в первую очередь сотрудников, находящихся за границей, то есть, собственно говоря, шпионов.

    На административно-бюрократическом языке шпионы именуются «офицерами, осуществляющими оперативно-разведывательные действия в рамках служебной командировки». По конституции Польши AW может осуществлять свою деятельность только за пределами страны (это обычная норма; то же касается СВР в России и ЦРУ в США).

    Надбавка существенная: 6% от базового оклада в день за время всей командировки. А если она предстоит на территориях вооруженного конфликта или повешенной террористической угрозы, командировочные будут увеличены в два-четыре раза.

    Это хорошие деньги. Средняя зарплата в стране в прошлом году составляла порядка 5500 злотых (ориентировочно 87 тысяч рублей, но не надо напрямую сопоставлять цифры, поскольку система налогов и структура потребления в Польше иные). А сотрудники разведки, специализирующиеся, например, на кибердеятельности, получают в среднем по 10 000 злотых, что считается в Варшаве очень хорошими деньгами.

    Это все при том, что айтишники в разведывательной реальности – всего лишь обслуживающий персонал. Столь большая зарплата для них в AW объясняется тем, что в частном секторе они получали бы еще больше. Разведкам всех стран мира приходится финансово бороться за людей, умеющих высокохудожественно перезагружать компьютеры, иначе они обидятся и будут на удаленке игры рисовать.

    Но даже в прошлом году AW получило на 20% меньше финансирования, чем в 2021-м. И это – в год специальной военной операции на Украине. Поляки жаловались, что операции за границей были практически остановлены, в чем есть изрядная доля лукавства. Остановить операции за границей немыслимо, тогда теряется сам смысл существования разведки, и почти все потом придется восстанавливать с нуля.

    Помимо финансовых, есть другие трудности: бывшие сотрудники указывают и на низкий престиж такой службы, и на постоянные стрессы.

    «Имеется огромная проблема с кадрами, объявления о наборе на службу я уже видел даже на автобусных остановках, чего никогда раньше не было»,

    – говорит Томаш Бронись, бывший сотрудник АW, в настоящее время владелец детективного агентства.

    Он подчеркивает, что разведке, в том числе военной, «нужны люди с исключительными навыками – лингвистическими и личностными, которые должны считаться с тем, что эта служба затрагивает их личную и семейную жизнь».

    «Большинство жен даже не знают, чем занимаются их мужья, не знают об этом и друзья сотрудников разведки. Приходится лгать ради дела. Это сложно и обременительно. И компенсацией, безусловно, должны быть высокие зарплаты», – добавляет Бронись. Это, конечно, так, но забавно слышать подобное от человека, ушедшего в частный сектор.

    В том, что AW в прошлом году якобы остановило проведение заграничных операций из-за недофинансирования, есть еще одна очевидная неправда. Дело в том, что в рамках НАТО именно Польша и AW координируют работу на Украине (если не считать американцев, которые сами по себе и никого на свою поляну не пускают). Это вопрос географии и истории, поляки реально лучше знают Украину, чем англичане или немцы.

    В общем, понятно, почему у них там «переработки» с высокими нагрузками. Жаловаться в такой ситуации на недостаток денег – значит просто хотеть больше. Одним словом – прибедняться.

    В прошлом году Агентство разведки и Агентство внутренней безопасности (контрразведка; до 2002 года эти ведомства были объединены в одну суперструктуру) запросили дополнительные средства – более 150 млн злотых, из которых разведка просила 104 млн, что составляет почти половину ее бюджета в этом году (но это не точно, поскольку данные засекречены).

    Средства должны были пойти на оперативный фонд, на развитие новых технологий (возможно, на расширение радиоэлектронной системы), а также на зарплаты 150 штатных сотрудников, отвечающих за «проведение оперативно-технических мероприятий». Под этим бюрократическим термином обычно скрывается прослушка, наблюдение и прочий «бэк-вокал». Нужные в общем-то вещи, но лишних денег премьер-министр не дал.

    Дело в том, что AW впало в немилость после скандала с попыткой купить респираторы и аппараты искусственной вентиляции легких в период острой фазы коронавирусной пандемии.

    Газета ВЗГЛЯД подробно писала об этом скандале. Разведка почему-то решила добыть дефицитные тогда аппараты ИВЛ и респираторы не где-нибудь, а в Албании, причем с помощью международных торговцев оружием, авантюристов и околовоенной мафии. Деньги, на это выделенные, были потеряны, ни один аппарат ИВЛ в Варшаву так и не прибыл, а главный фигурант, бывший сотрудник польской (еще советского времени) разведки, был найден мертвым в своем доме в столице Албании Тиране.

    Скандал снес тогдашнего начальника AW, молодого политического назначенца, и на его место спешно назначили генерала Мацея Хуню – контрразведчика, до этого возглавлявшего военную разведку. Он должен был разгрести завалы и навести порядок, но осадок остался: правительство опасается доверять своим же разведчикам большие свободные средства, ибо неизвестно, что они на них еще купят.

    В такой обстановке представители AW и начали лоббировать увеличение заработной платы и тарифной сетки, что автоматически означает увеличение бюджета. И все под лозунгом о «мотивации» офицеров.

    Еще к тому же предлагается создать орбитальную группировку польских разведывательных спутников (две штуки), что вообще отдельный бюджет.

    В Польше бытует мнение, что предлагаемое повышение зарплат для шпионов – это краткосрочное латание дыр. Кадровый кризис в AW налицо, люди уходят, а новые не приходят, и даже агитация в костеле не помогает.

    Проблемы с престижем тоже очевидны. Но в Варшаве уверены, что лидирующие позиции польской разведки на украинском направлении должны быть сохранены любой ценой. Хотя бы потому, что далекоидущие амбиции Польши (а это, напомним, расширение на Западную Украину) необходимо подкреплять работой на земле. Нельзя только мечтать о возвращении Львова и ничего при этом не делать. 

    Значит, будут что-то делать. И есть основания полагать, что неожиданно публичная дискуссия о зарплатах шпионов – это только вершина айсберга.

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