Главу польской разведки подставил авантюрист

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5 августа, пятница  |  Последнее обновление — 17:10  |  vz.ru
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Газовая ловушка для Европы захлопнулась

Газпром ответил Шольцу за турбину Bernd Thissen/dpa/picture-alliance/ТАСС
Газпром наконец подробно объяснил, как санкции Запада заставляют «Северный поток – 1» работать всего с одной турбиной. Это явно ответ на обвинения канцлера Германии Шольца, что отправке турбины в Россию якобы ничто не мешает, кроме самой российской стороны. Отказ Европы признать проблему угрожает не только ее экономике, но и простым людям. Причем первыми этой зимой пострадают именно страны Западной Европы. Какие именно страны попадут под удар? Подробности...
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Сближение с Китаем требует от России осторожности

Китай захотел укрепить стратегическое сотрудничество с Россией PAVEL GOLOVKIN/POOL/EPA/ТАСС
Скандальный визит Нэнси Пелоси на Тайвань и кризис в отношениях между США и Китаем дает первые плоды – Пекин заявил о желании расширить стратегическое сотрудничество с Россией. О каких именно направлениях может идти речь и в какой мере инициатива Пекина соответствует интересам Москвы в Азии? Подробности...
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ВМФ России получил точную инструкцию к применению

Новая Морская доктрина подразумевает усиление ВМФ России Петр Ковалев/ТАСС
Аналитики продолжают обсуждать новую Морскую доктрину, подписанную президентом России. Все более заметны явственные отличия этого фундаментального для России документа от его предыдущего варианта. Особенное значение новая доктрина имеет для строительства и применения Военно-морского флота – но не только для этого.  Подробности...
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Самую нищую страну Европы ждут новые проблемы

В общении с властью молдавская улица использует для наглядности навоз EPA/TASS
Республике Молдова этим летом сильно не везет. Ее преследуют инфляция, засуха и неоплаченные астрономические счета за газ. Впрочем, зимой вспоминать про засуху молдаване будут с ностальгией – правительство уже предупредило, что из-за отсутствия российского газа топить дома придется дровами. Даже сторонники президента Майи Санду призывают ее начать диалог с Москвой ради спасения страны. Подробности...
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«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
В Рязани после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Согласно данным Минобороны, он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой на рязанской авиабазе Дягилево. В результате четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Что стало причиной авиакатастрофы и была ли у летчиков Ил-76 возможность ее избежать? Подробности...
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Как Иран предсказал глобальную ошибку Горбачева

Андрей Полонский
Андрей Полонский, писатель, историк
«Я настоятельно призываю Вас, – писал Хомейни Горбачеву, – к тому, чтобы Вы, разрушая здание марксистских иллюзий, не оказались в плену Запада и Великого дьявола». Горбачев не послушал иранского лидера, а зря. Подробности...

Планы насчет «Березок» не такие смешные, как кажется

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Идут парни и девушки, вернувшиеся со спецоперации, и идут они мимо магазина западных товаров, и вход им запрещен потому, что рылом не вышли. Подробности...
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Почему укропропаганда бессмысленна, но эффективна

Дмитрий Винник
Дмитрий Винник, профессор Финансового университета, публицист
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Приключения турбины для Газпрома

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Зачем русскому человеку юань

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В подмосковной Истре сгорел склад интернет-магазина Ozon

В истринском районе Подмосковья сгорел склад интернет-магазина Ozon – одного из крупнейших в России. В момент возгорания на складе находилось более тысячи человек. По предварительным данным, в результате пожара погиб один человек, еще 13 пострадали. Местонахождение 20 человек остается неизвестным. По одной из версий, причиной возгорания мог стать поджог
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В Петербурге и Кронштадте прошел Главный военно-морской парад страны, в нем участвовали более 40 кораблей, катеров и подлодок, а также более 3,5 тыс. военнослужащих. Мероприятие было приурочено к 326-й годовщине Военно-морского флота России
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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    Главу польской разведки подставил авантюрист

    Петр Кравчик оказался замешан в крайне странной истории
    		   5 августа 2022, 17:10
    Фото: isp.policja.pl
    Текст: Евгений Крутиков

    В Варшаве подал в отставку глава польской внешней разведки Петр Кравчик, занимавший эту должность с 2016 года и считавшийся крепким профессионалом. Но до отставки его довели не украинские события, а по-голливудски скроенная афера времен пандемии коронавируса. В этой истории есть все признаки классического шпионско-авантюрного детектива с большими последствиями для польского общества и правительства.

    20 июня этого года в столице Албании Тиране был найден мертвым в съемных апартаментах 71-летний гражданин Польши Анджей Издебский. Владельцу апартаментов показалось подозрительным, что жилец не отвечает на звонки. Албанская полиция сильно не напрягалась: дедушка старенький, жизнь тяжелая, сердце не вечное. Следствие было закончено за четыре дня, место происшествия обыскали, тело сфотографировали и на всякий случай взяли образцы ДНК. Перевезти тело в Польшу взялась какая-то болгарская фирма. Очень радел за эту историю командир батальона военной полиции Минобороны Албании генерал Юлии Зюла (Ylii Zyla), в недавнем прошлом один из руководителей албанской военной разведки.

    Тело Издебского было доставлено в Польшу, но почему-то в Лодзь, хотя он жил в Люблине, как и вся его семья. Тело было быстро кремировано, процедура опознания не проводилась, отсутствовали не только представители польской прокуратуры и полиции, но и члены семьи покойного. Затем урну с прахом перевезли в Люблин и захоронили на одном из местных кладбищ уже в присутствии его жены Эвы. У памятника появился венок с надписью по-английски: «От твоих любящих друзей из Тираны».

    Вся эта история прошла очень тихо и подозрительно быстро. И лишь после того, как Издебского похоронили, все вспомнили, что на этого человека выдано аж два ордера на розыск: местный, выданный прокуратурой Люблина, и международный. Причем международный появился задним числом, уже после смерти Издебского в Тиране.

    Более того, ранее польская прокуратура связывалась с Издебским по видеосвязи, точно знала, что он находится в Тиране (по IP-адресу определили, хотя он никуда особенно не скрывался), а номера телефонов у него албанские и турецкие. Но Албания не входит в ЕС и в шенгенскую зону, потому она игнорировала требования польской провинциальной прокуратуры. Сейчас прокурорские оправдываются тем, что на момент смерти Издебского они никак не могли проводить следственные действия в Албании.

    В чем обвинялся Издебский по версии польской прокуратуры?

    В первые месяцы пандемии коронавируса в 2020 году весь мир охватили разные формы истерии. Одной из них стала гонка наперегонки за аппаратами искусственной вентиляции легких, масками и прочими медицинскими атрибутами. Участвовали в этой гонке и спецслужбы. В ход шли любые методы: от подкупа производителей и чиновников до джеймсбондовских операций по захвату уже купленных конкурентами партий дефицитного товара.

    Первое время побеждали в этой необъявленной шпионской войне за явным преимуществом американцы и израильтяне. Американцы за счет денег. А израильтяне за счет наглости. В очевидном проигрыше оказывались те страны, которые даже в перспективе не могли наладить собственное производство.

    Как, например, Польша. Ситуация стала принимать характер национальной катастрофы. И польское министерство здравоохранения забило тревогу: любыми средствами и за любые деньги надо достать эти проклятые аппараты ИВЛ. Срочно.

    Тут и появилась скромная фирма E&K с офисом в Люблине на улице Радзивилловой. Ее владельцами и управляющими были как раз супруги Издебские, Анджей и Эва. И министерство здравоохранения Речи Посполитой заключило с ними контракт на поставку 1247 аппаратов на общую сумму около 200 миллионов злотых. Непосредственно на фирму E&K приходилась поставка 1200 аппаратов на сумму 150 миллионов злотых (примерно 2 миллиарда рублей), из которых 50 миллионов злотых были переданы Анджею Издебского авансом.

    Скажем сразу: польская медицина получила всего 20 аппаратов из требуемых 1200. И то часть из них оказалась некомплектными. Где их вообще взял Издебский – загадка. Деньги он просто унес в сторону Албании. Полтора года польское правительство пыталось вытрясти из него хоть что-то и даже частично преуспело. У фирмы E&K конфисковали по суду их офис на Радзивилловой в Люблине, затем Издебский вернул что-то в районе 6,5 миллиона злотых. Капля в море. И исчез.

    Люди стали задаваться вопросами. Как так вообще вышло? Кто он такой, из какого подземелья его достал Минздрав? Не было ли там коррупции со стороны двух высокопоставленных сотрудников Минздрава? Отката банального? И много  еще всякой конспирологии.

    Советская часть жизни престарелого авантюриста покрыта мраком. По ряду данных, Издебский служил в военной контрразведке Войска Польского, а после 1990 года не прошел аттестацию (она же люстрация) и официально был уволен из армии. И занялся бизнесом.

    Судя по всему, Анджей Издебски принадлежал к той редкой породе авантюристов, на которых держится нелегальный рынок торговли оружием. О них складывают легенды, пишут шпионские романы и снимают триллеры. Узок их круг, и они в подавляющем большинстве случаев так или иначе аффилированы с государством. Нефть течет по трубам, ее не перевозят через границу в ведрах. Так и оружие производится на заводе и контролируется официальными агентствами. Правда, в 1990-х годах открылись невероятные возможности для тех, кто знал, как правильно зайти через заднюю дверь во множество вновь образовавшихся государств. Там всегда чуть-чуть приоткрыто, только надо не забыть занести 10% на счет какой-нибудь фирмы Жулики&Шпионы LTD. Опасно, трудоемко, но очень увлекательно.

    В 1994 году, в разгар войны в Югославии, чешская фирма Joy Company Ltd пытается провезти на территорию Югославии в обход запрета ООН 28 тонн семтекса (мы привыкли называть эту пластиковую взрывчатку С4, а снобы англичане - Р) и в нагрузку 11 пистолетов местного производства. Вице-президентом этой фирмы трудится Анджей Издебский. Затем во второй половине 1990-х Издебский регистрирует в соседней Словакии фирму Joy Slovakia, а совладельцем в ней выступает россиянин Александр Исламов, ранее работавший у Виктора Бута.

    В 2001 году эта фирма переправляет из Кыргыстана в Африку через Словакию вертолеты Ми-24. Чуть позже Издебский устанавливает контакты с албанцами, и в Тиране регистрируется фирма Unimesko SHPK. Регистрировал фирму албанский торговец оружием Лоренц Гоча, но фактическим ее владельцем был Издебский. Чуть позже Издебский получает долю в еще одной албанской фирме – Win Water Sun, совладелицей которой стала жена албанского генерала Юлии Зюла, который на тот момент контролировал поставки итальянского оружия для албанской армии (и дальше в Косово) на контакте с мафией.

    В конце 1990-х годов Издебский и его польская фирма E&K наконец-то попадают в «черный список» ООН, как торговцы оружием в странах и регионах, где ООН наложила эмбарго. Тогда он единственный раз в жизнь дал интервью, клялся, что никогда не был в Либерии и Анголе, а просто любит авиацию, а все остальное - наветы завистников.

    Как человек с такой репутацией мог стать официальным поставщиком медицинского оборудования для правительства Польши, да еще и в столь критический момент? Польские комментаторы не то чтобы показывают пальцем, но вполне однозначно утверждают, что Издебского за руку привел в минздрав начальник разведки Петр Кравчик. Ну может быть не сам, но точно с его ведома.

    При этом Кравчика критикуют в основном за то, что он «недостаточно проверил» Издебского. Мол, в той обстановке любые средства были хороши, и если надо купить медицинское оборудование по нелегальным каналам, аффилированным с разведкой, – то пусть так и будет. Если бы Издебский выполнил бы заказ, а не исчез бы с деньгами, никакого скандала бы не было. Может кто и медаль получил бы за борьбу с пандемией. И про коррупцию никто бы даже не заикнулся.

    Но то ли Издебского кинули албанцы, то ли он на старости лет изначально замыслил что-то из ряду вон выходящее, но успешная операция разведки превратилась в многомиллионную аферу. А сейчас после слишком быстрого кремирования тела Издебского и при странно пассивном поведении прокуратуры стали плодиться совсем уж фантастические версии. То Издебского называют «козлом отпущения», которого убрали, чтобы не позволить ему дать показания на членов правительства Польши и самого Кравчика. А с другой стороны, некоторые полагают, что Издебский жив и здоров, а албанцы, мол, предоставили фальшивые образцы ДНК. Недаром же на опознании не присутствовали члены семьи.

    Подавший в отставку начальник разведки Петр Кравчик (официально отставка объясняется «личными причинами») считался крепким профессионалом. Он ориенталист, говорит по-персидски и по-русски, работал в Тегеране, Кабуле и Ираке. Его «недосмотр» можно объяснить излишним доверием к тем, кто порекомендовал ему Издебского. С другой стороны, важным фактором было время, все в обстановке истерии решалось наспех. Но в результате польское государство потеряло крупные деньги, не говоря уже о репутационных потерях. И еще не понятно, чем далее может закончится вся эта история, хотя прокуратура не проявляет никакого желания что-то расследовать. И их тоже можно понять.


     
     
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