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НОВОСТЬ ЧАСА

Лондон собрался объявить Россию «самой большой угрозой»

14 марта, воскресенье  |  Последнее обновление — 18:40  |  vz.ru
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Почему растут цены на продукты

Продовольственная инфляция в последнее время существенно усилилась Сергей Бобылев/ТАСС
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На войне вакцин Запад готовит удар по России

«Спутник V» пока на втором месте в мире по популярности среди вакцин от COVID Sandor Ujvari/АР/ТАСС
Против вакцины «Спутник V» готовится провокация, сообщают информагентства. Чтобы показать опасность российского препарата, ведущие мировые СМИ прибегнут даже к инсценировке гибели людей – якобы после инъекции. Удивительно, но провокация планируется в тот момент, когда «Спутник V» на фоне проблем у своих западных конкурентов может стать самой распространенной в мире вакциной от COVID. Подробности...
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Лед Байкала даст возможность прочесть историю Вселенной

Российские ученые готовы поймать «нейтрино за бороду» Алексей Кушниренко/ТАСС
На Байкале заработал уникальный глубоководный нейтринный телескоп Baikal-GVD. Он стал крупнейшим в Северном полушарии. С его помощью ученые узнают секреты Вселенной, лучше поймут ее устройство. Событие уже называют очередным триумфом российских ученых и международного научного сотрудничества, а главную роль в работе телескопа будет играть лед Байкала. Подробности...
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Евросоюз из-за коронавируса пригрозила покинуть ведущая держава

Евросоюзу предрекли раскол из-за коронавируса и выход Франции из состава ЕС Samuel Boivin/Reuters
Пока руководство ЕС кается за допущенные при вакцинации ошибки, отдельные страны – члены Евросоюза озвучивают взаимные претензии и угрозы в адрес Брюсселя. Корень проблем там видят в бюрократическом параличе, который не позволил оперативно наладить поставки вакцин жителям Евросоюза. Дальше других пошли во Франции, заговорив о выходе из ЕС и прямых поставках из России «Спутника V». Действительно ли европейская солидарность развалилась? Подробности...
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Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
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В родной гавани есть место не только Крыму

Андрей Сорокин
Андрей Сорокин, Публицист
Крым – самый яркий прецедент в нынешней практике «собирания русских земель». А она ведь есть. Называется «евразийская интеграция» и провозглашена приоритетом политики Путина еще в 2012-м. Поскольку с тех пор команды «отставить» не было – приоритетом и остается. Подробности...
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Россия как единственная оставшаяся еще Европа

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Владимир Можегов, публицист
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Обсуждение: 33 комментария

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Дмитрий Грунюшкин
Дмитрий Грунюшкин, писатель
Мегаполис питается теми, кто приехал в него за возможностями. Он циничен и бесстрастен. Тут нет места ни ностальгии, ни романтике. Все, что мешает улучшить его функционирование, будет уничтожено. Он оптимизирует сам себя. Подробности...
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    Евросоюз из-за коронавируса пригрозила покинуть ведущая держава

    Евросоюзу предрекли раскол из-за коронавируса и выход Франции из состава ЕС    14 марта 2021, 18:00
    Фото: Samuel Boivin/Reuters
    Текст: Алексей Нечаев

    Пока руководство ЕС кается за допущенные при вакцинации ошибки, отдельные страны – члены Евросоюза озвучивают взаимные претензии и угрозы в адрес Брюсселя. Корень проблем там видят в бюрократическом параличе, который не позволил оперативно наладить поставки вакцин жителям Евросоюза. Дальше других пошли во Франции, заговорив о выходе из ЕС и прямых поставках из России «Спутника V». Действительно ли европейская солидарность развалилась?

    В пятницу французский аналитик и журналист Лоран Эрбле опубликовал в журнале Le Figaro статью, в которой предрек Европейскому союзу Frexit – выход Франции из ЕС по аналогии с Brexit. По словам автора, ситуация с коронавирусом показала, насколько просела европейская промышленность и экономика. Журналист в своей статье фактически обвиняет в этом руководство ЕС. Эрбле уверен, что именно руководство Евросоюза препятствует предоставлению преференций европейской торговле и не оказывает необходимой поддержки странам, являющимся членами ЕС.

    Аналитик отметил, что США выделили почти 5 трлн долларов для помощи национальной экономике, в Европе же финансирование составило около 300 млрд евро. Он также напомнил, что в сложившихся обстоятельствах ЕС призывает страны сократить расходы на медицину и снизить зарплаты медикам, чтобы повысить их конкурентоспособность.

    «ЕС настолько медленно ведет переговоры, что большинство европейских стран начинают закупать российскую и китайскую вакцины», – пишет автор. По мнению Эрбле, Brexit создал прецедент и показал, что самостоятельность может быть выгоднее пребывания в Евросоюзе. По его словам, борьба Британии с коронавирусом оказалась куда более эффективней, чем стратегия ЕС.

    Кроме того, Брюссель превратил европейский континент в рынок для транснациональных корпораций США или Китая в ситуации, когда 80% главных ингредиентов для лекарств производятся за пределами Европы, в основном в Азии. Таким образом, сторонники идеи о выходе Франции из Евросоюза получили новые аргументы в поддержку своей позиции, так как «ЕС – это лишь дополнительная бюрократическая структура, которая парализует и никогда не служит нашим интересам», считает Эрбле.

    В то же время мэр Ниццы Кристиан Эстрози призвал медицинские власти Франции разрешить региону приобрести российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Эстрози заявил, что сам мог бы обеспечить закупку «напрямую для метрополии Ницца (Ницца – Лазурный берег)», при этом обратился к властям страны. «Я прошу медицинские власти дать мне на это разрешение», – приводит слова Эстрози в эфире радиостанции France Bleu РИА «Новости».

    На вопрос о том, как он намерен это сделать, он заявил, что Ницца является «международной столицей со связями», что проявилось прошлой весной в вопросе снабжения масками, которыми Ницца смогла обеспечить своих жителей, в отличие от остальной Франции. «Поэтому я хочу больше децентрализации, чтобы передать нам полномочия, которые позволят нам быть более эффективными», – добавил мэр Ниццы.

    Представители брюссельской бюрократии также признают наличие проблем.

    В частности, первый заместитель главы Еврокомиссии Франс Тиммерманс ранее выразил мнение, что стратегия Европейского союза по вакцинации содержала ошибки в части заказа препаратов. По словам Тиммерманса, совместный заказ вакцин был верным шагом. Однако «это соглашение было скорее в интересах богатых стран, таких как Германия».

    При этом накануне пять стран Евросоюза – Австрия, Чехия, Словения, Болгария и Латвия – призвали Брюссель провести саммит лидеров ЕС, чтобы обсудить неравномерное распределение вакцин от коронавируса между государствами сообщества. Днем ранее канцлер Австрии обвинил страны ЕС в тайном сговоре с фармацевтическими компаниями по поставкам вакцин. В среду страны Балтии призвали Евросоюз перераспределить неиспользованные вакцины.

    Между тем проблема дефицита вакцин осложняется другой проблемой – качеством медицинских препаратов, которые доступны на рынке ЕС. Только за прошлую неделю о приостановке использования вакцины AstraZeneca из-за риска образования тромбов объявили власти Дании и Норвегии. Вакцинацию этим препаратом приостановила Исландия. В Италии и Австрии запретили применение одной партии препарата. Также регулятор ЕС признал риск анафилактического шока после вакцины AstraZeneca, чьи аномалии по сути сорвали грандиозные планы вакцинации жителей Европы.  

    Однако сложившаяся ситуация вряд ли приведет ту же Францию к процедуре Frexit, считает германский политолог Александр Рар. «Во-первых, Францию всеми силами не будут выпускать из сообщества, потому что в случае выхода Парижа Евросоюз просто рухнет. Там останутся только немцы, недовольные итальянцы, поляки, литовцы и другие небольшие страны, от которых ничего не зависит. Это конец Евросоюза», – сказал Рар газете ВЗГЛЯД.

    «Но исключать Frexit тоже нельзя. Такой процесс возможен в случае, если в следующем году на президентских выборах во Франции победит Марин Ле Пен. Сейчас в ее победу верят 43% французов, – напомнил собеседник. – И если ей удастся выиграть – она действительно может вывести Францию из Евросоюза, потому что

    ЕС всех достал своей неспособностью бороться с пандемией, из-за чего национальные государства решают проблемы самостоятельно».

    «Сегодня многие страны задаются вопросом: «Зачем нам нужна брюссельская бюрократия?». Ведь ее никто не избирает. Если бы Европа стала государством в полном смысле этого слова – тогда ситуация была бы иной, а так ЕС застрял в промежуточном состоянии между государством и общим рынком, где два государства вроде Польши и Литвы могут заблокировать инициативу 25 стран по решению принципиальных вопросов. При хорошей погоде эта структура еще может существовать, но при плохой погоде – нет», – полагает Рар.

    Между тем в Российском совете по международным делам (РСМД) считают разговоры о Frexit преждевременными даже в случае победы Марин Ле Пен. «Ранее она такую идею действительно озвучивала, но сейчас Ле Пен предпочитает говорить о необходимости глубоких реформ в ЕС. Хотя, конечно, во Франции еще со временен генерала де Голля традиционно популярны евроскептические взгляды. Так что до Frexit ситуация может дойти лишь в случае очередного глубокого потрясения, которое поменяет расстановку сил в Европе», – считает гендиректор РСМД Андрей Кортунов.

    «Но мы помним массу ошибок, которые совершил Брюссель в начале пандемии: европейская солидарность полностью развалилась, каждый был, что называется, сам за себя. Границы закрывались, ограничивались поставки масок и аппаратов ИВЛ. Кроме того, сейчас мы видим начало третьей волны коронавируса в ряде стран Европы, из-за чего споры вокруг поставки вакцин лишь усиливаются», – отметил собеседник.

    На этом фоне европейский регулятор EMA запустил процедуру проверки российской вакцины, в то время как РФПИ заключил соглашение о поставке 10 млн доз в Италию. Венгрия, Сербия и Словакия также получили первые партии «Спутника V», к ним планирует присоединиться Чехия. Ранее президент Франции также отдал должное результатам испытаний российской вакцины. Кроме того, «Спутник V» стал второй по популярности вакциной в мире по количеству одобрений от национальных регуляторов после препарата британо-шведской фирмы AstraZeneca.

    «Поэтому я уверен, что «Спутник V» в скором времени будет одобрен в Евросоюзе. Хотя, конечно, в Европе найдутся страны, которые будут наотрез отказываться давать российской вакцине «зеленый свет». Но эти страны не могут держать всю Европу, включая Германию и Францию, в заложниках», – резюмировал Александр Рар.

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