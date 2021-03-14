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В ЕК признали ошибочность стратегии вакцинации ЕС
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Первый заместитель главы Еврокомиссии Франс Тиммерманс в интервью Tagesspiegel AM Sonntag выразил мнение, что стратегия Европейского союза по вакцинации от коронавируса содержала ошибки в части заказа препаратов.
«Это правда, что при заказе вакцин как Брюсселем, так и государствами-членами были допущены ошибки», – приводит слова Тиммерманса ТАСС.
Однако он призвал не торопиться и подвести итоги по окончании пандемии, когда «можно будет увидеть, что мы сделали не так, а что было сделано правильно».
По словам Тиммерманса, совместный заказ вакцин был верным шагом. Однако, по его мнению, это соглашение было скорее в интересах богатых стран, таких, как Германия.
Накануне пять стран Евросоюза – Австрия, Чехия, Словения, Болгария и Латвия – призвали Брюссель провести саммит лидеров ЕС, чтобы обсудить неравномерное распределение вакцин от коронавируса между государствами сообщества. Письмо главам Еврокомиссии и Евросовета, Урсуле фон дер Ляйен и Шарлю Мишелю подписали канцлер Австрии Себастьян Курц и премьер-министры Чехии, Словении, Болгарии и Латвии. Днем ранее канцлер Австрии обвинил страны ЕС в тайном сговоре с фармацевтическими компаниями по поставкам вакцин. В среду страны Балтии призвали Евросоюз перераспределить неиспользованные вакцины.
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Захарова заявила о бессильной злобе Запада из-за российских вакцин
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Критические заявления западных стран о разработанных в России вакцинах от коронавируса происходят от бессильной злобы, им нечего противопоставить российскому опыту борьбы с пандемией, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».
«Очевидно уже, [что] много месяцев идет кампания против нашей вакцины. Хребтину этой информационной гидре преломили, кстати говоря, сами же западники после того, как начали либо сами вакцинироваться российской вакциной, либо просить о том, чтобы ее поставили, либо предлагать [организовать] производство совместное или у себя на территории. Но это не означает, что эта грязная информационная кампания завершена. Она не завершена», – приводит слова Захаровой ТАСС.
Кроме того, дипломат отметила стремление западных стран в условиях существующих у них связанных с пандемией проблем каким-то образом формировать у своего населения «неприятие всего того, что делает Россия».
Захарова также указала на механизм провокаций, который в последние годы отрабатывает Запад, в том числе в отношении России. «Если они дважды в течение трех лет исполнили номер под названием провокации с использованием так называемого химического оружия в отношении нашей страны. А в отношении Сирии сколько раз это было? Естественно, никаких доказательств [нет], наоборот, [есть] доказательства обратного, что это провокации, что эти провокации были намеренно спланированы. Мы прекрасно понимаем, что это в их арсенале. Этот инструмент, этот механизм, я имею в виду провокативный, с использованием различных методологий может быть применен в отношении чего хотите. Они отрабатывают этот механизм в последние годы», – отметила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.
«Все, что они [страны Запада] говорят, заявляют и делают – от бессильной злобы. Все, о чем говорят наши западные партнеры, непосредственным образом связано с дискуссией [о вакцинации в России], крыть нечем, нечем отвечать», – подчеркнула Захарова.
Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства сожалением отметила, что на Западе имели место «провалы» в противостоянии пандемии. «Почему провалы? Да потому, что все политизировано, потому что вокруг всего выстраивается жуткая канитель из какой-то политической интриги», – добавила Захарова.
«В этих самых цивилизованных странах министров заставляют уйти [в отставку], главам правительств угрожают всем, чем угодно, отставкой, руководителям государств – импичментом за то, что они посмели поставить вопрос о том, а нельзя ли подумать над закупкой, например, российской вакцины. Да в этот момент нужно думать, как людей спасать, как людей лечить, как людей вытаскивать из этой жуткой ямы», – сказала дипломат, отметив, что в ходе подобных политических интриг происходит навязывание идеологии, которая носит разрушительный характер.
Накануне стало известно о готовящейся на Западе масштабной инсценировке гибели людей от «Спутника V». Днем ранее президент России Владимир Путин обратил внимание на идущую в мире борьбу между производителями вакцин против коронавирусной инфекции.
Напомним, к началу марта российский препарат «Спутник V» стал второй по популярности вакциной в мире. В феврале научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований вакцины «Спутник V», подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%. По данным разработчика препарата центра имени Гамалеи, эффективность вакцины против тяжелых случаев заболевания составила 100%.
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В Норвегии троих медиков госпитализировали после вакцинации AstraZeneca
В Норвегии после прививки от коронавируса вакциной британско-шведской компании AstraZeneca трое медиков были госпитализированы с тромбами, сообщила газета Aftenposten.
Эту информацию также подтвердил Норвежский институт здравоохранения. По его данным, медики проходят лечение в стационаре. «Сегодня, 13 марта, мы получили три сообщения о серьезных случаях образования тромбов у трех молодых людей, получивших вакцину AstraZeneca. Они проходят лечение в стационаре», – ТАСС сообщение института.
Ранее СМИ сообщали, что в Словакии после прививки от коронавируса вакциной AstraZeneca умерла 38-летняя учительница средней школы.
В четверг число европейских стран, приостановивших использование вакцины, созданной англо-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca, достигло десяти.
В России начались отдельные испытания «Спутника V» на онкобольных
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Начались исследования вакцины от коронавируса «Спутник V» на пациентах с онкологическими заболеваниями, сообщил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».
«Отдельно сейчас исследования [вакцины от коронавируса «Спутник V»] на онкологических больных уже начались фактически, с [главным внештатным специалистом-онкологом Минздрава России] Андреем Дмитриевичем Каприным совместные исследования [ведутся]», – приводит слова директора Центра имени Гамалеи ТАСС.
Гинцбург добавил, что, как показывает первичный опыт, в настоящее время нет никаких онкологических заболеваний, которые являлись бы противопоказанием к вакцинации «Спутником V». Исключение составляют те случаи, когда больной находится на химиотерапии, принимает препараты, которые подавляют размножение клеток. «Если больной находится, соответственно, на таких препаратах, то прививка ничего плохого ему не сделает, но в то же время не достигнет эффекта от вакцинации, то есть у него [пациента] не образуется необходимое количество защитных функций, включая и антитела», – пояснил он.
Напомним, в январе главный онколог Минздрава Андрей Каприн сообщил, что специалисты Национального медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава совместно с учеными Центра имени Гамалеи подготовили общий план и описание методов клинических исследований вакцины против коронавируса «Спутник V» на пациентах с онкозаболеваниями. Позже он назвал ориентировочные сроки начала испытаний «Спутника V» на онкобольных.
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Еврокомиссия ответила на претензии по распределению вакцин от COVID
Еврокомиссия ответила на претензию ряда стран Евросоюза из-за ситуации с распределением внутри региона вакцин против коронавируса, отметив, что наиболее справедливым механизмом было бы распространение доз препаратов пропорционально населению отдельных стран.
«Распределение (между странами ЕС – прим. ВЗГЛЯД) доз вакцин в соответствии с предварительными соглашениями (ЕК) об их закупке осуществляется в рамках прозрачного процесса. Еврокомиссия согласна с недавними заявлениями нескольких государств ЕС о том, что наиболее справедливое решение для распределения доз вакцин – это пропорциональное распределение на основе населения каждого государства. Это то решение, которое ЕК предложила для всех предварительных соглашений о покупке (вакцин – прим. ВЗГЛЯД)», - приводит РИА «Новости» сообщение ЕК.
Комиссия отметила, что страны ЕС решили отойти от предложения ЕК, добавив гибкости, которая позволяет согласовывать иное распределение доз с учетом эпидемиологической ситуации и потребностей в вакцинации каждой страны. «В соответствии с этой системой, если государство решает не выбирать (все дозы вакцины согласно квоте – прим. ВЗГЛЯД), дозы перераспределяются между другими заинтересованными странами ЕС», – отмечается в сообщении.
Государства союза использовали эту систему для изменения механизма пропорционального распределения вакцин по количеству населения, предложенного Еврокомиссией в рамках всех контрактов на поставки вакцин. Государства-члены ЕС должны будут сами прийти к соглашению о том, хотят ли они вернуться к этому механизму, добавили в ЕК.
Ранее Австрия, Чехия, Словения, Болгария и Латвия призвали Брюссель провести саммит лидеров Евросоюза, чтобы обсудить неравномерное распределение вакцин от коронавируса между государствами ЕС.
Мэр Ниццы призвал власти Франции разрешить покупку «Спутника V»
Мэр Ниццы Кристиан Эстрози призвал медицинские власти Франции разрешить региону приобрести российскую вакцину от коронавируса «Спутник V».
Эстрози заявил, что сам мог бы обеспечить закупку «напрямую для метрополии Ницца (Ницца-Лазурный берег)», при этом обратился к властям страны. «Я прошу медицинские власти дать мне на это разрешение», – приводит слова Эстрози в эфире радиостанции France Bleu РИА «Новости».
На вопрос о том, как он намерен это сделать, он заявил, что Ницца является «международной столицей со связями», что проявилось прошлой весной в вопросе снабжения масками, которыми Ницца смогла обеспечить своих жителей, в отличие от остальной Франции.
«Поэтому я хочу больше децентрализации, чтобы передать нам полномочия, которые позволят нам быть более эффективными», – добавил мэр Ниццы.
Напомним, 21 февраля сэр Ниццы пожаловался на катастрофическую ситуацию с коронавирусом в департаменте Приморские Альпы на юге Франции.
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В центре Гамалеи заявили о готовности вакцины «Спутник лайт»
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Вакцина «Спутник лайт», представляющая из себя первый компонент «Спутника V», практически уже готова к применению, сообщил директор Центра Гамалеи, разработавшего препарат, Александр Гинцбург в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».
«Спутник лайт» – это первый компонент «Спутника V», отдельно сейчас идет его регистрация. Эта вакцина сейчас создана. Формально, она практически готова к применению, там нечего изучать», – приводит слова директора Центра имени Гамалеи ТАСС.
Гинцбург отметил, что продолжительность действия «Спутник лайт» будет меньше, чем у «Спутника V». Однако применение этой версии вакцины позволит значительно снизить число смертельных и тяжелых случаев течения коронавирусной инфекции, а также разгрузить системы здравоохранения в других странах.
Напомним, 5 марта глава Минздрава России Михаил Мурашко объявил о завершении второй фазы клинических исследований вакцины от коронавируса «Спутник Лайт». Вакцинация добровольцев препаратом «Спутник лайт» началась в Москве 27 февраля 2021 года. 18 февраля мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что международные клинические исследования вакцины «Спутник Лайт» стартовали в Москве.
Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что вакцина «Спутник Лайт» снижает, но не исключает вероятность тяжелого течения COVID-19. Срок действия «Лайта» будет в три-четыре раза меньше, чем у препарата «Спутник V», состоящего из двух компонентов. Препарат будет использоваться государствами, у которых нет возможности приобрести полноценные вакцины, не на территории России.
В России разрабатывают лекарства против устойчивости к антибиотикам
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Ученые Центра имени Гамалеи разрабатывают лекарственные препараты, направленные на подавление устойчивости людей к различным антибиотикам, сообщил директор Центра Александр Гинцбург в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».
«Одна из самых, с моей точки зрения, интересных и замечательных разработок состоит в том, что, как мы знаем, одна из важнейших проблем – это антибиотикорезистентность. Во время пандемии, которая сейчас происходит, происходит гибель людей от того, что, находясь в стационарах, они заражаются внутрибольничными инфекциями, которые все полностью антибиотикорезистентны. У нас уже в течение десяти последних лет разрабатываются подходы, которые позволяют создать такие химические изменения, которые не индуцируют образование устойчивости к себе. А с другой стороны, подавляют очень широкий круг возбудителей внутрибольничных инфекций, которые полностью устойчивы», – приводит слова директора Центра имени Гамалеи ТАСС.
Гинцбург добавил, что на данный момент разработка находится на третьей стадии клинических испытаний. «Это фактически следующее поколение лекарственных препаратов, направленных на преодоление антибиотикорезистентности. Мы сейчас над этим успешно работаем. Надеюсь, если мы с вами встретимся через год, я вам что-нибудь конкретное расскажу», – сказал ученый.
Напомним, в середине февраля завлабораторией функциональной геномики и протеомики микроорганизмов Института экспериментальной медицины Артемий Гончаров сообщил, что в коронавирусных стационарах стали появляться устойчивые к антибиотикам бактерии. В ноябре 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупреждала об опасности лечения вызываемого коронавирусом заболевания (COVID-19) антибиотиками. Месяцем ранее Минздрав предупредил об опасности приема антибиотиков при коронавирусе.
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Властям Молдавии порекомендовали ввести режим ЧП из-за COVID
Высший совет безопасности рекомендует властям Молдавии на две недели ввести режим чрезвычайного положения из-за коронавируса, заявила президент страны Майя Санду.
«Большинство членов Совбеза рекомендуют ввести режим ЧП на две недели, правительству рекомендовано в течение трех дней разработать список ограничений», – цитирует РИА «Новости» Санду.
Президент Молдавии вместе с Совбезом считает необходимым изменить состав Национальной комиссии по общественному здоровью и ввести в него эпидемиологов и врачей, создать Единый командный центр при Инспекторате по чрезвычайным ситуациям.
Совет настаивает, что нужно создать пункты диагностики для пациенток, которые лечатся на дому, а также увеличить количество тестов. При этом Санду подчеркивает, что необходимо упростить процесс получения статуса безработного, а также предусмотреть компенсации для тех, кто из-за ограничений может остаться без зарплаты. «Необходимо активировать процесс вакцинации и перейти ко второму этапу, нужно создать регистр онлайн-записи граждан для вакцинации. Я прошу правительство в течение трех дней детализировать и представить эти предложения парламенту», – подчеркнула она.
В Молдавии до 15 апреля действует режим ЧП в области общественного здравоохранения из-за коронавируса. В стране закрыты кинотеатры, ночные клубы и дискотеки. Точки общественного питания не могут работать с 22.00 до 7.00 (23.00 – 8.00 мск). Жители страны должны носить маски в закрытых общественных местах, а также в общественном транспорте. Запрещена работа театров, концертных залов и домов культуры.
В России выявили 9,9 тыс. новых случаев коронавируса
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За минувшие сутки в России выявлено 9908 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4,3 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 9908 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 12,9% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 1600, Санкт-Петербурге – 943, Московской области – 609.
Всего в стране выявлено 4 380 525 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 3 985 897 человек, из них 12 868 человек вылечились за последние сутки.
Также за сутки зафиксировано 475 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 91 695 человек.
Накануне, 12 марта, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 9794. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 114.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Пять стран ЕС призвали разобраться с распределением вакцин от COVID
Австрия, Чехия, Словения, Болгария и Латвия призвали Брюссель провести саммит лидеров Евросоюза, чтобы обсудить неравномерное распределение вакцин от коронавируса между государствами ЕС, говорится в совместном письме этих государств.
По данным австрийской газеты Kurier, канцлер Австрии Себастьян Курц и премьер-министры Чехии, Словении, Болгарии и Латвии направили письмо главам Еврокомиссии и Евросовета, Урсуле фон дер Ляйен и Шарлю Мишелю, в котором заявили, что поставки вакцин фармкомпаниями членам ЕС «осуществляются не на равной основе», передает РИА «Новости».
«Если эта система сохранится, то она продолжит создавать и усугублять огромное неравенство между государствами-членами к этому лету», – подчеркнули лидеры пяти стран.
Они также призвали, «как можно скорее провести обсуждение этого важного вопроса среди лидеров (стран ЕС)».
Ранее гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус призвал богатые страны поделиться вакциной с бедными.
В январе глава ВОЗ заявлял, что вакцин от коронавируса хватит на всех, однако необходимо добиться равного распределения существующих препаратов для вакцинации групп риска во всех странах мира, иначе пандемия может затянуться. Также Гебрейесус заявил об угрозе «катастрофического морального провала» из-за того, что вакцины от COVID-19 распределяются неравномерно и беднейшие страны практически не получают к ним доступа.
На Филиппинах выявили новый вариант коронавируса
Власти Филиппин подтвердили обнаружение нового варианта коронавируса в республике. Штамм получил название P.3, всего на данный момент выявлено 98 таких случаев.
Филиппинское министерство здравоохранения сообщает, что варианты P.3 и P.1 имеют одно происхождение – B.1.1.28. Не доказано, что этот штамм является более заразным или может вызывать проблемы с эффективностью вакцины, передает ТАСС.
Объявление о P.3 прозвучало почти через месяц после того, как министерство здравоохранения подтвердило, что две мутации – E484K и N501Y – были обнаружены в образцах, полученных в регионе Центральные Висайи.
Первоначально P.3 был обнаружен в 85 случаях инфицирования коронавирусом. Позже были выявлены еще 13 заразившихся. Отмечается, что пока новый штамм «не определен как вариант, вызывающий озабоченность, поскольку доступных данных недостаточно, чтобы сделать вывод, будет ли он иметь серьезные последствия для общественного здравоохранения».
Несмотря на то, что P.3 был впервые обнаружен на Филиппинах, в Минздраве заявили журналистам, что ВОЗ «не рекомендует использовать места [выявления случаев] для обозначения вариантов», потому его не следует называть филиппинским штаммом.
«Так называемые британские и южноафриканские варианты были маркированы так, поскольку они впервые были зарегистрированы в этих странах. Вариант P.3 должен быть более точно описан не как филиппинский вариант, а как вариант, о котором впервые было сообщено на Филиппинах», – уточнили в ведомстве.
Перед объявлением правительства член технической консультативной группы министерства здравоохранения доктор Эдсель Сальвана сделал публикацию в Facebook, где сообщил, что филиппинский вариант уже получил название P.3. Позже сообщение было отредактировано, из него была убрана фраза «филиппинский вариант».
Ранее ученый предсказал падение эффективности вакцин от COVID с каждой новой мутацией.
Гинцбург заявил об эффективности «Спутника V» во всех возрастных категориях
Вакцина от коронавируса «Спутник V» показала одинаковую эффективность на пациентах всех возрастных категорий, сообщил глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
«На всех возрастных категориях «Спутник V» показал одинаковую эффективность. Были сначала сомнения, что эффективность на людях с большим возрастом, 60+, возможно, эффективность вакцины будет меньше … Ничего похожего», – рассказал Гинцбург в эфире YouTube-канала «Соловьев Live», передает РИА «Новости».
Продолжительность действия этого вакцинного препарата, как отметил Гинцбург, будет очень длительной. «Мы надеемся, что два года и более», – добавил он. К ноябрю, по его словам, 70% населения России будут провакцинированы от коронавируса.
Глава центра также сообщил, что вакцина «Спутник лайт», представляющая из себя первый компонент «Спутника V», практически уже готова к применению, передает ТАСС.
Кроме того, Гинцбург рассказал, что «Спутник V» на первой позиции по своему качеству среди всех вышедших в мире в массовый оборот вакцин против COVID-19.
Напомним, «Спутник V» стал второй по популярности вакциной в мире по количеству одобрений от национальных регуляторов после препарата британо-шведской фирмы AstraZeneca.
За минувшие сутки в России выявлено 9 тыс. 908 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4,3 млн случаев заболевания.
Вакцинация «Спутником V» началась в Тунисе
Общенациональная вакцинация от коронавируса с использованием российской вакцины «Спутник V» началась в Тунисе, в первую очередь привьют медиков, сообщил минздрав страны.
«Кампания по вакцинации началась с уколов вакцины «Спутник V» группе медиков, непосредственно контактирующих с больными коронавирусом», – приводит РИА «Новости» сообщение.
По данным минздрава, в Тунисе зафиксированы более 240 тыс. случаев коронавируса, скончались 8 тыс. 329 человек.
Ранее сообщалось, что в шорт-листе одобренных вакцин «Спутник V» стал единственной вакциной, прошедшей все стадии одобрения (Full approval granted), обогнав препараты производства Pfizer/BioNtech, Moderna и Jоhnson & Jоnhson. Кроме того, «Спутник V» стал второй по популярности вакциной в мире по количеству одобрений от национальных регуляторов после препарата британо-шведской фирмы AstraZeneca.
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Дегтярев подписал постановление о смягчении антиковидных мер в Хабаровском крае
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев утвердил новые послабления мер противоковидной безопасности, теперь в регионе разрешается проведение массовых мероприятий численностью до ста человек, сообщили в пресс-службе краевого правительства.
В сообщении на сайте правительства Хабаровского края указывается, что постановление вступило в силу 12 марта.
Данный документ «смогут использовать главы администраций муниципалитетов при организации и проведении уличных масленичных гуляний, которые намечены на 14 марта».
Дегтярев отметил, что такая смягчающая мера связана с существенным снижением численности заболевшах коронавирусной инфекцией нового типа. По состоянию на утро 13 марта в Хабаровском крае зафиксировано всего 59 случаев COVID-19, передает «Московский Комсомолец».
Отмечается, что регион постепенно возвращается к привычному ритму жизни. Большая часть больниц, переоборудованных в ковидные госпитали уже вернулась к плановому приему посетителей.
Накануне началась подготовка к возвращению в привычное русло городской больницы №10. В пик заболеваемости CОVID-19 она стала самым крупным перепрофилированным моногоспиталем в ДФО – были задействованы все четыре корпуса.
В данный момент на территории Хабаровского края уже отменен режим самоизоляции для лиц имеющих хронические заболевания и находящихся в группе риска по возрасту. В регионе сохраняется масочный режим и соблюдение социальной дистанции.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
В Китае два человека умерли после прививки от COVID
В Гонконге два человека скончались после вакцинации от коронавируса, оба страдали хроническими заболеваниями, следует из заявления департамента здравоохранения города.
Департамент сообщил, что скончался 80-летний мужчина, который 1 марта сделал прививку от COVID-19. Житель Гонконга 7 марта в критическом состоянии поступил в отделение интенсивной терапии больницы принцессы Маргарет, где и скончался. Отмечается, что он страдал диабетом и гипертонией. Ранее он также перенес инсульт, передает РИА «Новости».
Второй случай летальный случай произошел 13 марта с 67-летним мужчиной, который страдал гиперлипидемией, диабетом и гипертонией. Он сделал прививку китайской вакциной Coronavac 2 марта. Затем, 11 марта, мужчина внезапно потерял сознание на одной из станций метро, его госпитализировали в больницу Kwong Wah, через два дня он скончался.
Ранее сообщалось, что в Норвегии после прививки от коронавируса вакциной британско-шведской компании AstraZeneca трое медиков были госпитализированы с тромбами.